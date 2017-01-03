Lenovo’nun sanal gerçeklik kaskı hazır

Sanal gerçeklik sektörü giderek kalabalıklaşmaya başladı. Pek çok firma bu alana önemli yatırımlar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Ayrıca sektöre yeni oyuncular da katılıyor. Bunlardan birisi Lenovo.

Tam Donanımlı

Firmanın CES 2017 fuarına getirdiği yeniliklerden birisi sanal gerçeklik kaskı oldu. Windows sistemler için Microsoft’un hazırladığı standartlar temel alınarak geliştirilen Lenovo Holographic, tam donanımlı bir kask. Yani Samsung veya Xiaomi gibi markaların aksesuar tarzındaki gözlükleri gibi değil. Bu bakımdan da fiyatı oldukça yüksek.

Lenovo’nun kaskı buruna oturmak yerine biraz daha yukarı kaldırılmış ve kullanıcının alnından destek alınmış. Yaklaşık 350gr ağırlık ise uzun sürelerin sonunda ciddi bir yorgunluk hissi uyandırmıyor.

İki adet 1440x1440 piksel çözünürlükte OLED ekrana sahip olan kaskın göze gelen kısmı menteşe ile desteklenmiş. Böylece hızlı bir şekilde kaldırarak acil konulara bakabiliyorsunuz. Diğer örnekler gibi tüm kaskı çıkarmaya gerek yok.

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Diğer taraftan kaskın ön kısmındaki çift kamera dizilimi dikkat çekiyor. Odayı sanal gerçekliğe dahil edebilen bu çift kamera kaskın en önemli artısı. Bu sayede ek oda kurulumlarına ihtiyaç duyulmuyor. Lenovo’nun çift kamera için Google Tango altyapısından yararlanmış olabileceği tahmin ediliyor. 400$ fiyat etiketine sahip olan kaskın ayrıntıları CES 2017 fuarında netleşecek.