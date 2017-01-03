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Lenovo’nun sanal gerçeklik kaskı hazır

Bilgisayar pazarının lideri konumundaki Lenovo, potansiyelini sanal gerçeklik alanına taşımak istiyor. Firma tam donanımlı sanal gerçeklik kaskını CES 2017 fuarında görücüye çıkaracak.
2 yıl
4,2b
1
8
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik sektörü giderek kalabalıklaşmaya başladı. Pek çok firma bu alana önemli yatırımlar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Ayrıca sektöre yeni oyuncular da katılıyor. Bunlardan birisi Lenovo.

Tam Donanımlı

Firmanın CES 2017 fuarına getirdiği yeniliklerden birisi sanal gerçeklik kaskı oldu. Windows sistemler için Microsoft’un hazırladığı standartlar temel alınarak geliştirilen Lenovo Holographic, tam donanımlı bir kask. Yani Samsung veya Xiaomi gibi markaların aksesuar tarzındaki gözlükleri gibi değil. Bu bakımdan da fiyatı oldukça yüksek.

Lenovo’nun kaskı buruna oturmak yerine biraz daha yukarı kaldırılmış ve kullanıcının alnından destek alınmış. Yaklaşık 350gr ağırlık ise uzun sürelerin sonunda ciddi bir yorgunluk hissi uyandırmıyor.

İki adet 1440x1440 piksel çözünürlükte OLED ekrana sahip olan kaskın göze gelen kısmı menteşe ile desteklenmiş. Böylece hızlı bir şekilde kaldırarak acil konulara bakabiliyorsunuz. Diğer örnekler gibi tüm kaskı çıkarmaya gerek yok.

Ayrıca Bkz. "Foxconn’dan LCD ekranlara 9 milyar dolar yatırım"

Diğer taraftan kaskın ön kısmındaki çift kamera dizilimi dikkat çekiyor. Odayı sanal gerçekliğe dahil edebilen bu çift kamera kaskın en önemli artısı. Bu sayede ek oda kurulumlarına ihtiyaç duyulmuyor. Lenovo’nun çift kamera için Google Tango altyapısından yararlanmış olabileceği tahmin ediliyor. 400$ fiyat etiketine sahip olan kaskın ayrıntıları CES 2017 fuarında netleşecek.

 

https://www.engadget.com/2017/01/03/lenovo-vr-headset-windows/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
QuexSeeL 2 yıl
Kaskta kamera olup ortamın görüntüsüne hareketleri kendisinin karşıda kamera olmadan algılaması güzel düşünülmüş. Sony PS VR da kamera olmadan işlem yapamıyor, vive oda kurulumu yapılması gerekli bunda öyle dertler yok.
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arel.gr 2 yıl
olmas.... bu durumda plajda, cafe 'de kişi yönünden şaşar, bir uzvu haline gelir.

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shadowtr 2 yıl
Şunların önüne 180 derecelik bir de kamera koyup, gerektiğinde kaskı çıkarmadan etrafını da görebilsen daha iyi olmaz mı?
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kadirirdem 2 yıl
anlaşılan 2017 VR yılı olacak.
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bersgurs 2 yıl
Baya hafif bir cihaz ortaya koymuşlar diğer rakiplerine göre.
Rift : 470 gram
Vive : 555 gram
Ps Vr : 610 gram
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Kerim5100 2 yıl
Gözümüzde canlanır koskoca mazi... :'(
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metebyr 2 yıl
robocop kaskı geldi aklıma önündeki çizgiyi görünce
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dere.beyi 2 yıl
bunu sırf dizi ve film izlemek için istiyorum valla pixelleri belli olmayan bi cihaz çıksın alıcam
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