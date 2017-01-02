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Foxconn’dan LCD ekranlara 9 milyar dolar yatırım

Geçtiğimiz aylarda OLED ekran üretimine 2 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan Foxconn, şimdi de LCD ekranlara toplamda 9 milyar dolarlık bir yatırıma imza atıyor.
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Önümüzdeki yıllarda gerek büyük boyutlu gerekse de küçük boyutlu OLED ekranlara olan ilginin daha da artması bekleniyor. Bununla birlikte LCD ekranlar halen byük bir potansiyele sahip. Foxconn’un yeni yatırımı da bunu gösteriyor.

LCD Ekranlara Talep Büyüyor

Çin’den gelen bilgilere göre Foxconn, Guangzhou şehrinde inşa edeceği LCD üretim tesislerine 8.8 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Tesis büyük boyutlu LCD ekranlar üretecek ve 2019 yılında tam kapasite ile faaliyete geçmesi bekleniyor. Yeni tesisin işletmesi Sharp iştirakine ait olacak.

Bilindiği üzere Foxconn’un tedarikçiliğini yaptığı iPad modelleri olsun, iPhone modelleri olsun veya diğer LCD tabanlı cihazlar olsun sürekli artan bir talebe sebep oluyor. Önümüzdeki yıllarda da bu talep düşecek gibi görünmüyor. Foxconn da bu durumunda farkında.

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Firma hem LCD ekranlara 9 milyar dolar civarında bir yatırım hem de OLED ekranlara 2 milyar dolar civarında bir yatırım yapma kararı almış oldu. Böylece ekran teknolojilerine toplamda 11 milyar dolar yatırım yapmış oluyor. Ekran barındıran cihaz sayısının katlanarak artması ve tüketimin büyümesi muhtemelen bu yatırımların karşılığını verecektir. 

 

https://www.yahoo.com/news/foxconn-invest-8-bn-china-lcd-plant-100848118--finance.html Yorum Yaz
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aycibin 2 yıl
foxconn diyince tüylerim diken diken oluyor.önce çalışanına yatırım yapsın,sahip çıksın
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selcuksert38 2 yıl
FOXCONN ÇALIŞANLARINI VE ASGARİ ÜCRETLE AĞIR İŞLERDE ÇALIŞAN İNSANLARI GÖRÜNCE AKLIMA CLOUD ATLAS FİLMİ GELİYOR HEP.
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esmerbuyucu 2 yıl selcuksert38
selcuksert38

FOXCONN ÇALIŞANLARINI VE ASGARİ ÜCRETLE AĞIR İŞLERDE ÇALIŞAN İNSANLARI GÖRÜNCE AKLIMA CLOUD ATLAS FİLMİ GELİYOR HEP.

Marketteki et ve süt reyonlarını görünce de benim aklıma Earthlings belgeseli geliyor.

Foxconn'un şartlarını kabul edip çalışıyorsa burada suçlu Foxconn değil.
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