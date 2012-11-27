Lenovo'nun yeni akıllı telefonu P770, 3500 mAh'lik batarya ile geliyor

Gündelik hayatımızın önemli bir parçası haline gelen akıllı telefonların kuşkusuz en zayıf halkalarından birisi batarya. İşte bu problemi göz önünde bulunduran Lenovo, 3.500 mAh kapasiteli lityum polimer bataryasıyla rakipleri arasından sıyrılan P770 modeliyle Çinli tüketicilerin karşısına çıktı. 3.500 mAh'lik batarya, firma verilerine göre 644 saate varan bekleme süresi ile 29 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Kullanılan uygulamalara göre işlemci çalışma frekansını otomatik olarak ayarlayabilen ve ortamdaki ışık seviyesine göre ekran parlaklık seviyesini değiştirebilen akıllı telefon, üç farklı enerji tasarruf modu (uzun bekleme süresi modu, normal mod, özel mod) sunuyor.



133 mm uzunluğunda, 67 mm genişliğinde, 11.9 mm kalınlığında ve 161 gram ağırlığında tasarlanan P770'e, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci ile 1 GB RAM güç veriyor. Android 4.1 ''Jelly Bean'' tabanlı mobil işletim sistemi kullanan akıllı telefonun ekran boyutu 4.5-inç, ekran çözünürlüğü ise 540 x 960 piksel (qHD). IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisi sayesinde gerçeğe yakın renkler ve geniş görüş açıları elde edilebiliyor.

LED flaşlı kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen akıllı telefonda çift mikrofon yer alıyor. Böylece gürültülü bir ortamda karşı taraf sesimizi daha iyi duyabiliyor.



Lenovo, P770'i, 8 GB kapasiteli microSD bellek kartı ile 1.699 Yen (~210 Euro) civarında Çin'de satışa sundu. Akıllı telefonun diğer ülkelerde boy gösterip göstermeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil.



http://shop.lenovomobile.com/showPhone.aspx?GdsID=A0500001480