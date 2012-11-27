Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'nun yeni akıllı telefonu P770, 3500 mAh'lik batarya ile geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
34
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gündelik hayatımızın önemli bir parçası haline gelen akıllı telefonların kuşkusuz en zayıf halkalarından birisi batarya. İşte bu problemi göz önünde bulunduran Lenovo, 3.500 mAh kapasiteli lityum polimer bataryasıyla rakipleri arasından sıyrılan P770 modeliyle Çinli tüketicilerin karşısına çıktı. 3.500 mAh'lik batarya, firma verilerine göre 644 saate varan bekleme süresi ile 29 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Kullanılan uygulamalara göre işlemci çalışma frekansını otomatik olarak ayarlayabilen ve ortamdaki ışık seviyesine göre ekran parlaklık seviyesini değiştirebilen akıllı telefon, üç farklı enerji tasarruf modu (uzun bekleme süresi modu, normal mod, özel mod) sunuyor.
133 mm uzunluğunda, 67 mm genişliğinde, 11.9 mm kalınlığında ve 161 gram ağırlığında tasarlanan P770'e, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci ile 1 GB RAM güç veriyor. Android 4.1 ''Jelly Bean'' tabanlı mobil işletim sistemi kullanan akıllı telefonun ekran boyutu 4.5-inç, ekran çözünürlüğü ise 540 x 960 piksel (qHD). IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisi sayesinde gerçeğe yakın renkler ve geniş görüş açıları elde edilebiliyor.
LED flaşlı kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen akıllı telefonda çift mikrofon yer alıyor. Böylece gürültülü bir ortamda karşı taraf sesimizi daha iyi duyabiliyor.
Lenovo, P770'i, 8 GB kapasiteli microSD bellek kartı ile 1.699 Yen (~210 Euro) civarında Çin'de satışa sundu. Akıllı telefonun diğer ülkelerde boy gösterip göstermeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil.

http://shop.lenovomobile.com/showPhone.aspx?GdsID=A0500001480 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Gözden kaçan bir ayrıntı; OTG özelliğidir. youtube da lenovo p770 otg olarak aratın, ve seyredin. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
ben çinden getirttim kullanıyorum çok harika bi telefon arkadaşımda var o satmayı plamlıyo alıcısına duyurulır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dedeland 6 yıl
selam ilk yazım kafam karıştı...arkadaşlar konuyu başka kanala çekeceğim

demin nette dikkatimi çekti bu telefon bilgisi olan yardımcı olur mu?

youtube.com/...

HDC Galaxy Not 2 Lord N9588 Phablet

bütçe kısıtlı düşünüyorum ama akıl lazım


saygılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agustos 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ben çinden getirttim kullanıyorum çok harika bi telefon arkadaşımda var o satmayı plamlıyo alıcısına duyurulır

Selamlar, fiyat konusunda bilgi alabilir miyiz .?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
geçen gün bildik iyi bir sitede 750 tl fiyatla satılıyordu. Ama fatura ve servis hakkında bilgi isteyince cevap gelmedi bende almadım. çin deki fiyatlarla buradakileri karşılaştıramazsınız. çünkü gelene kadar zaten her marka ve cins olursa olsun fiyatlar artıyor. Buradaki telefonlarla f/p karşılaştırması yapınca bana alınabilir gözüktü ayrıca çokta test videoları var internette kimsedende kötü yönde bir fikir görmedim. ayrıca şu an satılan pc lerde bile hala aynı ayar işlemciler (1-1.4 gb ortalama) ucuz pc olarak millete iteleniyor, insanlar kullanıyor. telefonda yeterlilik göstereceğini düşünüyorum. bataryayı ise tartışmak bile hata. heleki elimizde bozulan telefonların %80 ninin ikide bir şarza sokmaktan haşat olduğunu düşnürsek kullanım ömrünün uzun olacağını düşünüyorum (4-5 sene idare eder bence!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar ben kullanıyorum yeni aldım çokta memnunum s880 modelini kullanıyorum 600 liraya aldım türkiyedeki dandirik telefolrdan iyi android olmayan telefonlar bile 200-300 lira bu para buna göre bedava bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 7 yıl
bu telefonu kullanmak nasip olur inşallah, Türkiye'ye gelmesi ümidi ile bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x15 7 yıl
Teknolojisi biraz geri kalmış..Pil hariç hiçbir artısı yok..Çinde çok daha iyileri var..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 7 yıl
Mene
tam iş telefonu olmuş, hem özelliklerinden ötürü her türlü uygulamayı çalıştırabilirsiniz hem de bataryası uzun süre dayanacaktır. Türkiyede 600-700 TL civarına satılsa dk durmam alırım direkt.

SAna galaxy mini verelim 500-700 tl ye ^^
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 7 yıl
3500 mAh batarya demek çok büyük birşey.Üst düzey telefonlar ile karşılaştırma durumu bile olamaz.Motorola nın bir kaç modeli hariç, sürekli kullanımda 1 gün üzerine çıkan akıllı telefon yok. Oyun oynayanları olayın dışında bırakırsakda, yine internet olsun,multimedya olsun harika bir cihaz olmuş.
Öyle aşırı yok 4 çekirdek olsun en son çıkan telefon olsun,lenovo almam ben vs diyenlere hitap etmiyor not olarak.
Türkiye'de olsa sadece servis kalitesini araştırırım,ardından satın alırım.Tabiki inceleme videoları,kronik sorun olmaması da önemli bir nokta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 7 yıl
Donanım olarak üst seviye telefonlarla yarışamaz.Fakat bataryası sayesinde orta segmentte en iyi telefon olmaya aday.210 euro fiyatına bakarsak çok uygun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DantevsVergil 7 yıl
alighieri
DantevsVergil2013de 4000mah batarya görürmüyüz? Telefon o kadar büyük olmamasina rahmen iyi bir batarya koymuslar. Isteyince oluyor demek ki :D
Rahmen?

Buna mi takildin simdi? Bir kelimeyi yanlis yazmisim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihan 7 yıl ..Knight..
..Knight..




 
Gündelik hayatımızın önemli bir parçası haline gelen akıllı telefonların kuşkusuz en zayıf halkalarından birisi batarya. İşte bu problemi göz önünde bulunduran Lenovo, 3.500 mAh kapasiteli lityum polimer bataryasıyla rakipleri arasından sıyrılan P770 modeliyle Çinli tüketicilerin karşısına çıktı. 3.500 mAh'lik batarya, firma verilerine göre 644 saate varan bekleme süresi ile 29 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Kullanılan uygulamalara göre işlemci çalışma frekansını otomatik olarak ayarlayabilen ve ortamdaki ışık seviyesine göre ekran parlaklık seviyesini değiştirebilen akıllı telefon, üç farklı enerji tasarruf modu (uzun bekleme süresi modu, normal mod, özel mod) sunuyor.
 
133 mm uzunluğunda, 67 mm genişliğinde, 11.9 mm kalınlığında ve 161 gram ağırlığında tasarlanan P770'e, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci ile 1 GB RAM güç veriyor. Android 4.1 ''Jelly Bean'' tabanlı mobil işletim sistemi kullanan akıllı telefonun ekran boyutu 4.5-inç, ekran çözünürlüğü ise 540 x 960 piksel (qHD). IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisi sayesinde gerçeğe yakın renkler ve geniş görüş açıları elde edilebiliyor.
 
LED flaşlı kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen akıllı telefonda çift mikrofon yer alıyor. Böylece gürültülü bir ortamda karşı taraf sesimizi daha iyi duyabiliyor.
 
Lenovo, P770'i, 8 GB kapasiteli microSD bellek kartı ile 1.699 Yen (~210 Euro) civarında Çin'de satışa sundu. Akıllı telefonun diğer ülkelerde boy gösterip göstermeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil.


seviyorum lenevo yu bence Bir an önce TR ye gelmeliler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ajzen 7 yıl
3500 mAh mı ? Jenaratör koyaydınız,süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1873 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lenovo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Özel Röportaj: Nokia Lumia 920 hakkında merak edilenler, Symbian ve MeeGo... 7 yıl Ferrari Logic3 Kulaklıklar "Cavallino T250 ve Scuderia Ferrari P200" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim