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    Uygun fiyatlı 4G telefon Vivo Y36, Geekbench'te göründü: İşte özellikleri

    Vivo Y36, markanın yakında tanıtacağı bütçe dostu 4G telefonu olacak. Orta seviye Android telefon Geekbench'te listelendi ve kilit özellikleri ortaya çıktı.     
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    Vivo Y36 4G telefon Geekbench Tam Boyutta Gör
    Vivo, uygun fiyatlı yeni Y serisi akıllı telefonu Vivo Y36 4G’yi yakında tanıtacak. Hindistan ve dışındaki pazarlarda satışa sunulması bekleniyor. Vivo Y36 da her telefon gibi resmî olarak tanıtılmadan önce popüler kıyaslama platformu Geekbench’te göründü. İşte Vivo Y36’nın özellikleri:

    Vivo Y36 bilinen özellikleri

    V2247 model numarasıyla Geekbench testinde görülen Vivo Y36 4G, Qualcomm’un Snapdragon 680 işlemcisini taşıyacak. 4G işlemci, 2.4GHz hızda çalışan dört çekirdek, 1.9GHz hızda çalışan 4 çekirdeğe sahip ve Adreno 610 GPU’yu kullanıyor. Geekbench’te listelenen model, 8GB RAM’e sahip. Telefonun en az 128GB depolama alanına sahip olacağı belli. Bu arada telefonun Geekbench skoru; tek çekirdek testinde 410, çok çekirdekte 1343 puan.

    Vivo Y36 beklenen fiyatı

    Vivo Y36, 6.8 inç IPS LCD ekrana sahip olacak. Arkadaki ana kamera 50MP olacak; diğer kamera sensörleri ve ön kamerayla ilgili detaylar bilinmiyor. Telefon, 44w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak. Telefonun başlangıç fiyatının 220 dolar olacağı söyleniyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

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    alfa-x 18 saat önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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    yatınca burnum tıkanıyor broadway lastik ebatları ball 3d forma kodları keyfi plaka değişikliği sahler paspas yorum

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