Uygun fiyatlı 4G telefon Vivo Y36, Geekbench'te göründü: İşte özellikleri

Vivo Y36 bilinen özellikleri
V2247 model numarasıyla Geekbench testinde görülen Vivo Y36 4G, Qualcomm’un Snapdragon 680 işlemcisini taşıyacak. 4G işlemci, 2.4GHz hızda çalışan dört çekirdek, 1.9GHz hızda çalışan 4 çekirdeğe sahip ve Adreno 610 GPU’yu kullanıyor. Geekbench’te listelenen model, 8GB RAM’e sahip. Telefonun en az 128GB depolama alanına sahip olacağı belli. Bu arada telefonun Geekbench skoru; tek çekirdek testinde 410, çok çekirdekte 1343 puan.
Vivo Y36 beklenen fiyatı
Vivo Y36, 6.8 inç IPS LCD ekrana sahip olacak. Arkadaki ana kamera 50MP olacak; diğer kamera sensörleri ve ön kamerayla ilgili detaylar bilinmiyor. Telefon, 44w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak. Telefonun başlangıç fiyatının 220 dolar olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah