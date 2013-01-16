Lenslerinizi ve fotoğraf makinenizi mantar ve küften koruyun





Fotoğraf makinesi lensleri yada gövdeleri mantar ve küf gibi zararlı bakterilerden oldukça fazla oranda etkilenmektedirler. Bu zararlı bakteriler, cihazların görüntü kalitesini bozmakta hatta çalışmaz hale getirebilme gücüne sahiplerdir. Bu sorunun çözümü için geliştirilen BRNO dri+Cap çok amaçlı kapak sayesinde, bu zararlı bakterilerden korkmaya gerek kalmıyor.

BRNO dri+Cap isimli çok amaçlı kapak, hem fotoğraf makinesi gövdesine hem de lense takılabilen modüler bir yapıda hazırlanmış. Nikon/Canon gövde ve lensleri ile uyumlu bir yapıda hazırlanan kapak içerisinde Silica Gel isimli, hemen hemen bütün teknolojik ürünlerin kutularında yer alan bir madde yer alıyor. Bu madde gövdenin yada lenslerin nemden uzak durmasına ve nemden oluşan bakterilerin üremesini önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca aşırı sıcaklık değişimlerinde gövde ve lensi korunma görevini üstleniyor.

BRNO dri+Cap, Canon ve Nikon sürümleri için gövde ve lens kapağı seti haline $44, sadece lens kapağı olarak $24 fiyat etiketi ile yurt dışından satın alınabiliyor.

http://www.popphoto.com/gear/2013/01/brno-dricap-protects-lenses-fungus