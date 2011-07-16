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Levi's'dan üç boyutlu kısa film; "A Girl Skateboards 3D"

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,1b
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18
Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üç boyutlu görüntüleme teknolojileri hızla yaygınlaşıyor. Avatar filmiyle sıçrama yapan, son olarak Transformers 3 üç filmiyle gündeme gelen bu teknoloji, ekran kartlarından monitörlere, medya oynatıcılarından kamera ve televizyonlara kadar elektronik dünyasının pek çok alanında üreticilerin fark yaratmak için kullandığı temel özelliklerden biri haline gelmiş durumda. Hatta HTC EVO 3D ve LG Optimus 3D gibi üç boyutlu video kaydı yapabilen ve görüntüleri kendi ekranında gözlüksüz gerektirmeden gösterebilen telefonlar  da mevcut.
Üç boyutlu görüntülerin izleyenlerde yarattığı etkiyi fark eden üreticiler, hemen her alanda bu teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı amaçlıyorlar. Dünyanın önde gelen giyim firmalarından Levi's da yeni bir 3D film hazırladı. Unbeleafable: A Girl Skateboards 3D isimli kısa filmin başrolünde kaykaycılar ve onların özel hareketlerine yer veriliyor. Özel stüdyo ortamında çekilen filmin standart uzunluğu 7:30 dakika iken kamera arkası görüntülerle birlikte bu süre 11 dakikanın üzerine çıkıyor. Ty Evans'ın yönettiği filmi 3DTV, 3D destekli monitörlerde veya kırmızı/mavi 3D gözlüklerle izleyebilirsiniz. 

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Impavide 8 yıl en beğenilen MysticDesign
MysticDesign

benim gözlüksüz 3d gorme yeteneğim var



Bu arkadaşla özel olarak ilgilenin.
MysticDesignbenim gözlüksüz 3d gorme yeteneğim varBu arkadaşla özel olarak ilgilenin....
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4 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
_MALCOLMX_ 8 yıl
Arkadaşlar sorması ayıp hangi kimyasaldan kullanıyosunuz?aynısından bende istiyorum
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eastblood. 8 yıl
Bu fx57 Ender yıldız değilmiydi yahu?
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Börü 8 yıl
Bu arada Youtube'nin bu özelliği dikkatimi çekti.3D ile ilgilenenler bilir 2 adet görüntü vardır, bunların birleştirilmesi ile 3D olur.Bu video birleştirilip Youtube'ye konulmamış, Youtube bunu kendi uygulaması ile birleştirip 3D haline getirmiş.Videoyu bilgisayarıma indirdiğimde fark ettim bunu.Merak edenler videoyu KeepVid'den indirsin.
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cgdincer 8 yıl
MysticDesign
benim gözlüksüz 3d gorme yeteneğim var

Adam haklı ;) Bende öyleyim...
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alito 8 yıl
durun bu seferde ben yapayım: zeki müren'de bizi görebilecekmi?
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Bey Amca 8 yıl
Real 3D gözlük ile izlenir mi?
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
MysticDesign
benim gözlüksüz 3d gorme yeteneğim var

uçtum şahitlerim var
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webmaster-mt 8 yıl
normal monitörlerde bu red/cyan gözlüklerle izlenebiliyor mu ?
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Miasmus 8 yıl
YALAN SÖYLÜYORLAR!
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MysticDesign 8 yıl
benim gözlüksüz 3d gorme yeteneğim var
1 Yanıt Yanıtla +3
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Adoring 8 yıl
monitörüne baglı daha yeni çıkan Lg'nin monitörleri var iddialarına göre baş ağrısı göz agrımasını ortadan kaldırıyormuş ama 1.5milyar fln :D o yüzden yapabilir.
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KKochaKK 8 yıl
2.30 saatlik filmi 3D izlersek gözlere zararı olmaz mı?
Saatte bir 10dakika ara verin diyorlardı?
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