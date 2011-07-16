Levi's'dan üç boyutlu kısa film; "A Girl Skateboards 3D"

Üç boyutlu görüntüleme teknolojileri hızla yaygınlaşıyor. Avatar filmiyle sıçrama yapan, son olarak Transformers 3 üç filmiyle gündeme gelen bu teknoloji, ekran kartlarından monitörlere, medya oynatıcılarından kamera ve televizyonlara kadar elektronik dünyasının pek çok alanında üreticilerin fark yaratmak için kullandığı temel özelliklerden biri haline gelmiş durumda. Hatta HTC EVO 3D ve LG Optimus 3D gibi üç boyutlu video kaydı yapabilen ve görüntüleri kendi ekranında gözlüksüz gerektirmeden gösterebilen telefonlar da mevcut.

Üç boyutlu görüntülerin izleyenlerde yarattığı etkiyi fark eden üreticiler, hemen her alanda bu teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı amaçlıyorlar. Dünyanın önde gelen giyim firmalarından Levi's da yeni bir 3D film hazırladı. Unbeleafable: A Girl Skateboards 3D isimli kısa filmin başrolünde kaykaycılar ve onların özel hareketlerine yer veriliyor. Özel stüdyo ortamında çekilen filmin standart uzunluğu 7:30 dakika iken kamera arkası görüntülerle birlikte bu süre 11 dakikanın üzerine çıkıyor. Ty Evans'ın yönettiği filmi 3DTV, 3D destekli monitörlerde veya kırmızı/mavi 3D gözlüklerle izleyebilirsiniz.