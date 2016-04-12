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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lian Li’den şimdi de güç kaynağı

Soğutma sistemleri, fare, klavye birimlerinin ardından, ünlü kasa tasarımcısı Lian Li’nin yeni durağı güç kaynakları oldu. Firma, kompakt sistemlere yönelik olarak iki güç kaynağı tanıttı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Lian Li’den şimdi de güç kaynağı

Uzun yıllar ilgi çekici kasa tasarımları ile piyasada boy gösteren Lian Li, daralan bilgisayar pazarında gelir kanallarını artırmak açısından farklı sektörlere yönelmişti. Soğutma sistemleri, fare, klavye derken şimdi de güç kaynakları sırada.

Firmanın ilk güç kaynakları olacak PE-550 ve PE-750 modelleri, ana akım sistemlerden ziyade kompakt yapıdaki sistemleri hedefliyor. Daha uzun ve küçük yapılı olduğunu ifade eden SFX-L formatını taşıyan seri, daha büyük iç fanlar barındırıyor.

PE-550 modeli, 550W enerji değerine sahip ve 80 PLUS Gold sertifikası taşıyor. Kaynak, belirli yükler altında yüzde 89.5 enerji verimliliğine ulaşabiliyor. PE-750 ise 750W gücünde ve 80 PLUS Platinum sertifikası taşıyor. Belirli yükler altında yüzde 92 enerji verimlilik seviyesine ulaşabiliyor. Aralarındaki tek fark bu.

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130mm x 125mm x 63.8mm boyutlara sahip olan seride, 120mm fan yer alıyor. Tamamen modüler olan seriyi Enhance tedarikçisinin ürettiği ifade ediliyor. Özellikle PE-750 modeli, küçük yapılarda güçlü ekran kartları kullanmak isteyenlerin ilgisini çekecektir. Fiyatlar henüz açıklanmadı. 

 
Lian Li’den şimdi de güç kaynağı
 

http://hexus.net/tech/news/psu/91985-lian-li-lists-pe-550-pe-750-sfx-l-power-supplies/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NoNickMan 3 yıl
Zenginlere alınacak yeni bir donanım çıktı desene sen şuna.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
fazla alternatif yoktu iyi görünüyor fakat lianli fiyat politikasına kurban gidebilir
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