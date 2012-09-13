Lili için çıkış tarihi açıklandı

BitMoster Games tarafından geliştirilen ve Apple'ın dün gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte yeni iPod Touch'ın ekranında kendine yer edinen Lili'nin 21 Eylül tarihinde Appstore'da satışa sunulacağı açıklandı.





RPG türündeki macera oyunu Lili'nin mobil oyunculara neler sunacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmasa da, oyunun iPhone 5 ve yeni iPod Touch'ın ekran çözünürlüğü ile uyumlu olacağı teyit edildi. Unreal Engine 3 grafik motoru ile geliştirilen kaliteli grafikleri ve kendine has atmosferiyle dikkat çeken yapımın çeşitli bulmacalar, keşif unsurları üzerine kurulu bir RPG oyunu olması beklenirken, düşmanlar ile mücadele için savaş dışı bir sistemin sunulacağı da belirtildi.





Lili'nin mobil oyunculara nasıl bir deneyim sunacağını ise, 21 Eylül tarihinde Appstore yerini almasıyla birlikte göreceğiz.

http://toucharcade.com/2012/09/12/lili-to-hit-on-september-21-will-support-new-ipod-touch-and-iphone-screen-sizes/