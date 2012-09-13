Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lili için çıkış tarihi açıklandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
977
1
3
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BitMoster Games tarafından geliştirilen ve Apple'ın dün gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte yeni iPod Touch'ın ekranında kendine yer edinen Lili'nin 21 Eylül tarihinde Appstore'da satışa sunulacağı açıklandı.

RPG türündeki macera oyunu Lili'nin mobil oyunculara neler sunacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmasa da, oyunun iPhone 5 ve yeni iPod Touch'ın ekran çözünürlüğü ile uyumlu olacağı teyit edildi. Unreal Engine 3 grafik motoru ile geliştirilen kaliteli grafikleri ve kendine has atmosferiyle dikkat çeken yapımın çeşitli bulmacalar, keşif unsurları üzerine kurulu bir RPG oyunu olması beklenirken, düşmanlar ile mücadele için savaş dışı bir sistemin sunulacağı da belirtildi. 

Lili'nin mobil oyunculara nasıl bir deneyim sunacağını ise, 21 Eylül tarihinde Appstore yerini almasıyla birlikte göreceğiz.

http://toucharcade.com/2012/09/12/lili-to-hit-on-september-21-will-support-new-ipod-touch-and-iphone-screen-sizes/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mulsanne 7 yıl
Su konulari sadece apple bolumune acsaniz?

Sonra insanlar apple'a kufur ediyor surekli apple diye.Halbuki lilli diye garip bir seyi bile konu disiyla paylasiyorsunuz.Sonra neden memnuniyet yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-gg- 7 yıl
Haydi lili lili lili lili yar. Haydi lilililili yar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Apple, iPhone 5'i anlatıyor (Türkçe Altyazılı) 7 yıl Samsung Galaxy Beam video inceleme 7 yıl DH Özel: Intel'in entegre grafik işlemcilerine 4K video desteği geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim