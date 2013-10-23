Limitlere takılmadan dosya paylaşımı sağlayan Facebook uygulaması Fylr kullanıma sunuldu





Uzun yıllardır internet üzerinde fotoğraf paylaşımı konusunda faliyet gösteren ImageShack firması, Fylr isimli Facebook uygulamasını kullanıma sundu.

Kişilerin dünayının en büyük sosyal ağlarından Facebook içerisinde dosya paylaşması için hazırlanan Fylr, direkt olarak Facebook bünyesinde çalışıyor ve basit sürükle bırak işlemi ile farklı boyutlarda dosyaların belirlenen diğer kişilere gönderilmesine imkan tanıyor. Ücretsiz olarak çalışıyor olmasına rağmen herhangi bir dosya boyut limiti koymayan uygulama, kişi listemizde bulunan arkadaşlarımıza toplu gönderim de yapabiliyor.

Kullanmak için Facebook hesabına gerek duyan Fylr dosya paylaşma uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://icgeeks.org/fylr-send-files-of-any-size-to-our-friends-at-facebook/