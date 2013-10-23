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Limitlere takılmadan dosya paylaşımı sağlayan Facebook uygulaması Fylr kullanıma sunuldu

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Limitlere takılmadan dosya paylaşımı sağlayan Facebook uygulaması Fylr kullanıma sunuldu
Uzun yıllardır internet üzerinde fotoğraf paylaşımı konusunda faliyet gösteren ImageShack firması, Fylr isimli Facebook uygulamasını kullanıma sundu.
Kişilerin dünayının en büyük sosyal ağlarından Facebook içerisinde dosya paylaşması için hazırlanan Fylr, direkt olarak Facebook bünyesinde çalışıyor ve basit sürükle bırak işlemi ile farklı boyutlarda dosyaların belirlenen diğer kişilere gönderilmesine imkan tanıyor. Ücretsiz olarak çalışıyor olmasına rağmen herhangi bir dosya boyut limiti koymayan uygulama, kişi listemizde bulunan arkadaşlarımıza toplu gönderim de yapabiliyor.
Kullanmak için Facebook hesabına gerek duyan Fylr dosya paylaşma uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
 
Limitlere takılmadan dosya paylaşımı sağlayan Facebook uygulaması Fylr kullanıma sunuldu


http://icgeeks.org/fylr-send-files-of-any-size-to-our-friends-at-facebook/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kulak Misafiri 5 yıl
Hiç mi limit yok yani? Video, resim boyutlarında. 5 GB'lık görüntü dosyasını atabilecek miyiz mesela?
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balcis 5 yıl
kesin kurbağa çıkar, illallah geldi. adamlar dalga geçmek için yfrog (why frog? neden kurbağa?) diye servis bile açtılar.
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shadowtr 5 yıl
Ah o kurbağa...
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