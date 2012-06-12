Linaro, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich sürümünün performansını iki kat arttırmayı başardı

Haber Editörü
120'in üzerinde mühendisiyle Linux yazılımlarını ARM mimari için uygun hale getirmeye çalışan Linaro, Android işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını sergiledi. Son yayınlanan 4.0.4 Ice Cream Sandwich sürümünü iki kat daha hızlı çalıştırmayı başaran mühendisler, Android platformunun eşsiz bir performans sergileyebilmesi için ilk adımı atmış oldu.
Google'ın yayınlamış olduğu Android kaynak kodları üzerinde düzenlemelerde bulunan Linaro geliştiricileri, stabillikten ödün vermeden performansı daha yüksek bir seviyeye taşıyor. Yazılımdaki bu değişimler, Android cihazlarının test uygulamalarındaki sonuçlarını %100 civarında arttırırken kullanıcı arayüzünün de daha sorunsuz çalışabilmesini sağlıyor.
Mühendislerin Android 4.0.4 üzerinde gerçekleştirdiği bu optimizasyon tek başına son kullanıcı, yani bizler için hiçbirşey ifade etmiyor. Fakat Linaro, yazılımdaki düzenlemelerini Android Açık Kaynaklı Projesine kaydederek Google mühendislerinin yapılan optimizasyondan haberdar olmasını ve inceleyebilmesini sağlamış.
Android ekosisteminin en popüler özelleştirilmiş yazılımlarından (Custom ROM) CyanogenMOD ve AOKP de Linaro'nun çalışmalarına ilgi duyuyor. Geliştirici takımları, yakında yazılımlarına ekleyecekleri Linaro kodları ile performansta önemli bir artış sağlanabileceğini müjdeledi. Henüz onay alması beklenen kodların önümüzdeki haftalarda bu iki Custom ROM'un kullanıcılarına sunulacağını söyleyebiliriz. Halihazırda Galaxy Nexus için resmi olmayan yazılımlar yayınlanmış durumda ve olumlu geri bildirimler alınıyor.
ARM Cortex-A9 işlemciler için gerçekleştirilen optimizasyonun yılın ikinci yarısında çıkış yapması beklenen ARM Cortex-A15 mimarisine de uygulanabileceği Linaro tarafından bildiriliyor. Umarız Google mühendisleri bu harika mühendislerin çalışmalarını dikkate alır ve Android işletim sistemini çok daha hızlı kullanabilme imkanını bizlere tanır.
TI OMAP4430 çipsetiyle güçlendirilmiş aygıtlarda orijinal Android ve Linaro kodlarıyla desteklenen sürümün karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www.androidcentral.com/linaro-shows-big-improvements-android-404-arm-optimization Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Via MebApp.com
"Salla başı al maaşı" sistemiyle çalışıyorlar onlar da, belli ki...
Microsoft bunu donanım kısıtlayarak çözüyor: En az Arm 8 1ghz kullanıcaksınız gibisinden. Bu sayede Windows phone 7'yi geliştirirken sadece 2-3 tasarıma yoğunlaşıyor.
Apple zaten donanımı kendisi geliştiriyor. Yeni ürününü çıkardıktan bir kaç ay sonra oldukça stabil ve performanslı bir hale getirebiliyor.
Google'ın kurtarıcısı da açık kaynak koduna müdahale eden bu gibi gruplar olacaktır. Kötü yanı ise bu gibi gruplar isimlerini duyurmak için o an en çok kullanılan geleceği olan mimariye yöneleceklerdir. Yani eskiye yönelik performans artışı pek nadiren olur.
gokooo arkadaşa katılıyorum iş 8-10 çekirdekte bitmiyor açıkçası. Bende android kullanıcısıyım ama en iyi cihazı aldığım zaman bile bir oyunu oynayamıyorsam 50 çekirdek olsa nafile.
iOS Jailbreak yapıldıktan sonra bütün sistem dosyalarıyla oynanabilir hale gelir, windows tam olarak kapalı kaynak kodlu değildir internette bir çok windows 7 versiyonu bulabilirsiniz. Benim ilk mesajda kastettiğim iOS idi size ikisi de Cortex-A9 tabanlı işlemcili olan S3 ve iPhone 4S arasındaki NOVA 3 farklarını hatırlatırım. Üstelik S3 4 çekirdekli ve 1,5 (ya da 1,2 tam hatırlamıyorum ancak sonuç olarak frekansı daha yüksek) 4S'i ise 2 çekirdekli ve 1GHZ olduğunu hatırlatırım hatta iPhone 512 MB ram kullanırken S3 ün 1GB ram i olduğunu hatırlatırım
Komik olma bir kere kapalı sistem oynanabilir hale geldiğinde durum yasadışı oluyor ve bununla birlikte Windows'un o tür hiç bir versiyonuna güvenmeyin bir kere stabiliteden çok uzak oluyorlar ve güvenilirlikleri sıfır içerisinde virüsler, trojanlar fink atıyor açık kaynağın mantığını kavrayamadığınızdan karşılaştırmaya çalışıyorsunuz ama çok çok zıt şeyler. Oyun konusuna gelince evet Android Dalvik zımbırtısından dolayı malesef sistem canavarıdır fakat bunla birlikte tüm suçu Dalvik üzerine atamayız devreye cihazı üreten firmanın yazılım kalitesi giriyor ve en önemlisi donanım çok çeşitli olduğundan oyun firmasının da her cihaz için ayrı bir optimizasyon yapması gerekiyor işte Apple'ın ve geliştiricilerinin de en şanslı olduğu noktada burası elinin altında sadece iki üç cihaz var ve benzer cihazlar bu nedenle optimizasyon iyi oluyor Android tarafında ise bir örnek olarak Nova 3 SGS3'te 4 çekirdekte stabil çalışmıyor ama yine Android'li 800 mhz tek çekirdekli İdeoas X5'te stabil çalışıyor burda donanımın her şey olmadığını anlıyoruz en önemli şeylerden biri optimizasyondur siz büyük ihtimal DH incelemesinde gördünüz ve SGS3'te Nova 3 çalışmıyor izlenimine kapıldınız fakat orada oyun resmi olarak destek sunmuyordu dosyalar One X'ten alınmıştı yani optimize edilirse emin olun donanım hakkını verir ve Apple'dan daha iyi çalışabilir...
Linaro projesinin amacı Arm7a platformu üzerinde linux'un daha iyi çalışmasını sağlamak androidin değil, ama haliyle androidden bu değişikliklerden faydalanıyor.Yapılan çalışmaların tamamı daha iyi derleyici,driver ,kernel vesaire geliştirmek ile ilgili, dalvik ile ilgili herhangi bir çalışma yok.
Haberi okumadığımı nerden çıkardınız ben de bunu anlamış değilim. Cortex A9 için yapılmış dedim, eski cihazlara yapılmaz dedim, A15 eski mimari olmadığına göre yorumumda bir yanlışlık yok sanırım
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