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Linaro, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich sürümünün performansını iki kat arttırmayı başardı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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120'in üzerinde mühendisiyle Linux yazılımlarını ARM mimari için uygun hale getirmeye çalışan Linaro, Android işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını sergiledi. Son yayınlanan 4.0.4 Ice Cream Sandwich sürümünü iki kat daha hızlı çalıştırmayı başaran mühendisler, Android platformunun eşsiz bir performans sergileyebilmesi için ilk adımı atmış oldu.
Google'ın yayınlamış olduğu Android kaynak kodları üzerinde düzenlemelerde bulunan Linaro geliştiricileri, stabillikten ödün vermeden performansı daha yüksek bir seviyeye taşıyor. Yazılımdaki bu değişimler, Android cihazlarının test uygulamalarındaki sonuçlarını %100 civarında arttırırken kullanıcı arayüzünün de daha sorunsuz çalışabilmesini sağlıyor.
Mühendislerin Android 4.0.4 üzerinde gerçekleştirdiği bu optimizasyon tek başına son kullanıcı, yani bizler için hiçbirşey ifade etmiyor. Fakat Linaro, yazılımdaki düzenlemelerini Android Açık Kaynaklı Projesine kaydederek Google mühendislerinin yapılan optimizasyondan haberdar olmasını ve inceleyebilmesini sağlamış.
Android ekosisteminin en popüler özelleştirilmiş yazılımlarından (Custom ROM) CyanogenMOD ve AOKP de Linaro'nun çalışmalarına ilgi duyuyor. Geliştirici takımları, yakında yazılımlarına ekleyecekleri Linaro kodları ile performansta önemli bir artış sağlanabileceğini müjdeledi. Henüz onay alması beklenen kodların önümüzdeki haftalarda bu iki Custom ROM'un kullanıcılarına sunulacağını söyleyebiliriz. Halihazırda Galaxy Nexus için resmi olmayan yazılımlar yayınlanmış durumda ve olumlu geri bildirimler alınıyor.
ARM Cortex-A9 işlemciler için gerçekleştirilen optimizasyonun yılın ikinci yarısında çıkış yapması beklenen ARM Cortex-A15 mimarisine de uygulanabileceği Linaro tarafından bildiriliyor. Umarız Google mühendisleri bu harika mühendislerin çalışmalarını dikkate alır ve Android işletim sistemini çok daha hızlı kullanabilme imkanını bizlere tanır. 
TI OMAP4430 çipsetiyle güçlendirilmiş aygıtlarda orijinal Android ve Linaro kodlarıyla desteklenen sürümün karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 

http://www.androidcentral.com/linaro-shows-big-improvements-android-404-arm-optimization Yorum Yaz
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ment877 7 yıl en beğenilen
Açık kaynak kodun nimetleri işte bu.
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soul calibur 7 yıl
Değil yüzde 100, yüzde 30 hızlanma bile varsa, sonraki cihazım kesinlikle Android olur.
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rdvn63 7 yıl
google zaten bu yüzden açık kaynak kodlarına izin veriyor ki geliştiriciler geliştirsin onlarda faydalansın dahada geliştirsin ve stabil hala getirsin
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
Yaw ben 2.3.6 dan son surume guncelledim telefon xperia mini pro ama fiziksel klavyede tuslarin yerleri degisti mesela A yerine Q W yerine Z oldu tum ayarlari kurcaladim olmadi sonra sonra sony resmi sitesine baktim sony muhendisleri sorunu cozmek icin gece gunduz canla basla calisiyorlarmis... Ya kucucuk bi hata gunlerdir cozum bekliyor ve insalar kendi sorununu kendi cozmeye calisinca olan cikazlara oluyor :D
--
Via MebApp.com
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sertacarslan 7 yıl
Peki Google mühendisleri neden kendileri yapmamışlar bu optimizasyonları?
"Salla başı al maaşı" sistemiyle çalışıyorlar onlar da, belli ki...
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Allons-y 7 yıl
Google doğal olarak bedava dağıttığı Androidi her çıkan işlemci mimarisine göre optimize edemiyor. Piayasada bir çok farklı mimari kullanan sürüyle telefon var.
Microsoft bunu donanım kısıtlayarak çözüyor: En az Arm 8 1ghz kullanıcaksınız gibisinden. Bu sayede Windows phone 7'yi geliştirirken sadece 2-3 tasarıma yoğunlaşıyor.
Apple zaten donanımı kendisi geliştiriyor. Yeni ürününü çıkardıktan bir kaç ay sonra oldukça stabil ve performanslı bir hale getirebiliyor.
Google'ın kurtarıcısı da açık kaynak koduna müdahale eden bu gibi gruplar olacaktır. Kötü yanı ise bu gibi gruplar isimlerini duyurmak için o an en çok kullanılan geleceği olan mimariye yöneleceklerdir. Yani eskiye yönelik performans artışı pek nadiren olur.
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yanchi0708 7 yıl
Yay, we're loosing again because of closed source software.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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45Orhan 7 yıl
gokooo
Pardus Linux
gokooo
ment877 Açık kaynak kodun nimetleri işte bu.
Kapalı kaynak kodunda zaten mümkün olan en iyi performansı alıyoruz
Yorumun çok saçma bir kere bunu o kod açılıp oynanmadan bilemezsin, mesela Windowsta kapalı kutudur ama mavi ekranından(ki bu en bilineni daha tonla hatası var) ilk sürümünden bu yana tam 31 senedir kurtulalmamıştır madem kapalı kaynak o kadar stabil oluyor buna ne demeli? Şimdi bana çıkıp yok iOS şöyle stabil yok böyle stabil de deme çünkü o kadar kısıtlama olduktan sonra üstüne üsnük sadece bir iki cihaz ve aynı donanım için çıktıktan sonra bir zahmet stabil oluversin, Java telefonlarda çok stabildir mesela...
iOS Jailbreak yapıldıktan sonra bütün sistem dosyalarıyla oynanabilir hale gelir, windows tam olarak kapalı kaynak kodlu değildir internette bir çok windows 7 versiyonu bulabilirsiniz. Benim ilk mesajda kastettiğim iOS idi size ikisi de Cortex-A9 tabanlı işlemcili olan S3 ve iPhone 4S arasındaki NOVA 3 farklarını hatırlatırım. Üstelik S3 4 çekirdekli ve 1,5 (ya da 1,2 tam hatırlamıyorum ancak sonuç olarak frekansı daha yüksek) 4Si ise 2 çekirdekli ve 1GHZ olduğunu hatırlatırım hatta iPhone 512 MB ram kullanırken S3 ün 1GB ram i olduğunu hatırlatırım

gokooo arkadaşa katılıyorum iş 8-10 çekirdekte bitmiyor açıkçası. Bende android kullanıcısıyım ama en iyi cihazı aldığım zaman bile bir oyunu oynayamıyorsam 50 çekirdek olsa nafile.
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gokooo 7 yıl
Pardus Linux
Orijinalden alıntı: gokooo
Orijinalden alıntı: ment877 Açık kaynak kodun nimetleri işte bu.
Kapalı kaynak kodunda zaten mümkün olan en iyi performansı alıyoruz
Yorumun çok saçma bir kere bunu o kod açılıp oynanmadan bilemezsin, mesela Windowsta kapalı kutudur ama mavi ekranından(ki bu en bilineni daha tonla hatası var) ilk sürümünden bu yana tam 31 senedir kurtulalmamıştır madem kapalı kaynak o kadar stabil oluyor buna ne demeli? Şimdi bana çıkıp yok iOS şöyle stabil yok böyle stabil de deme çünkü o kadar kısıtlama olduktan sonra üstüne üsnük sadece bir iki cihaz ve aynı donanım için çıktıktan sonra bir zahmet stabil oluversin, Java telefonlarda çok stabildir mesela...


iOS Jailbreak yapıldıktan sonra bütün sistem dosyalarıyla oynanabilir hale gelir, windows tam olarak kapalı kaynak kodlu değildir internette bir çok windows 7 versiyonu bulabilirsiniz. Benim ilk mesajda kastettiğim iOS idi size ikisi de Cortex-A9 tabanlı işlemcili olan S3 ve iPhone 4S arasındaki NOVA 3 farklarını hatırlatırım. Üstelik S3 4 çekirdekli ve 1,5 (ya da 1,2 tam hatırlamıyorum ancak sonuç olarak frekansı daha yüksek) 4S'i ise 2 çekirdekli ve 1GHZ olduğunu hatırlatırım hatta iPhone 512 MB ram kullanırken S3 ün 1GB ram i olduğunu hatırlatırım
1 Yanıt Yanıtla
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Pardus Linux 7 yıl gokooo
gokooo

Pardus Linux

gokooo
ment877 Açık kaynak kodun nimetleri işte bu.
Kapalı kaynak kodunda zaten mümkün olan en iyi performansı alıyoruz
Yorumun çok saçma bir kere bunu o kod açılıp oynanmadan bilemezsin, mesela Windowsta kapalı kutudur ama mavi ekranından(ki bu en bilineni daha tonla hatası var) ilk sürümünden bu yana tam 31 senedir kurtulalmamıştır madem kapalı kaynak o kadar stabil oluyor buna ne demeli? Şimdi bana çıkıp yok iOS şöyle stabil yok böyle stabil de deme çünkü o kadar kısıtlama olduktan sonra üstüne üsnük sadece bir iki cihaz ve aynı donanım için çıktıktan sonra bir zahmet stabil oluversin, Java telefonlarda çok stabildir mesela...


iOS Jailbreak yapıldıktan sonra bütün sistem dosyalarıyla oynanabilir hale gelir, windows tam olarak kapalı kaynak kodlu değildir internette bir çok windows 7 versiyonu bulabilirsiniz. Benim ilk mesajda kastettiğim iOS idi size ikisi de Cortex-A9 tabanlı işlemcili olan S3 ve iPhone 4S arasındaki NOVA 3 farklarını hatırlatırım. Üstelik S3 4 çekirdekli ve 1,5 (ya da 1,2 tam hatırlamıyorum ancak sonuç olarak frekansı daha yüksek) 4S'i ise 2 çekirdekli ve 1GHZ olduğunu hatırlatırım hatta iPhone 512 MB ram kullanırken S3 ün 1GB ram i olduğunu hatırlatırım

Komik olma bir kere kapalı sistem oynanabilir hale geldiğinde durum yasadışı oluyor ve bununla birlikte Windows'un o tür hiç bir versiyonuna güvenmeyin bir kere stabiliteden çok uzak oluyorlar ve güvenilirlikleri sıfır içerisinde virüsler, trojanlar fink atıyor açık kaynağın mantığını kavrayamadığınızdan karşılaştırmaya çalışıyorsunuz ama çok çok zıt şeyler. Oyun konusuna gelince evet Android Dalvik zımbırtısından dolayı malesef sistem canavarıdır fakat bunla birlikte tüm suçu Dalvik üzerine atamayız devreye cihazı üreten firmanın yazılım kalitesi giriyor ve en önemlisi donanım çok çeşitli olduğundan oyun firmasının da her cihaz için ayrı bir optimizasyon yapması gerekiyor işte Apple'ın ve geliştiricilerinin de en şanslı olduğu noktada burası elinin altında sadece iki üç cihaz var ve benzer cihazlar bu nedenle optimizasyon iyi oluyor Android tarafında ise bir örnek olarak Nova 3 SGS3'te 4 çekirdekte stabil çalışmıyor ama yine Android'li 800 mhz tek çekirdekli İdeoas X5'te stabil çalışıyor burda donanımın her şey olmadığını anlıyoruz en önemli şeylerden biri optimizasyondur siz büyük ihtimal DH incelemesinde gördünüz ve SGS3'te Nova 3 çalışmıyor izlenimine kapıldınız fakat orada oyun resmi olarak destek sunmuyordu dosyalar One X'ten alınmıştı yani optimize edilirse emin olun donanım hakkını verir ve Apple'dan daha iyi çalışabilir...
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müntekim 7 yıl
Linaro projesi Armv7A serisi destekliyorki buda Cortex-A5,A8,A9,A15 serisinin bu çalışmadan nimetleneceğini gösterir.Zaten halihazırda desteklenen panda board bile cortex-a8 olan omap3 işlemci kullanıyor.
Linaro projesinin amacı Arm7a platformu üzerinde linux'un daha iyi çalışmasını sağlamak androidin değil, ama haliyle androidden bu değişikliklerden faydalanıyor.Yapılan çalışmaların tamamı daha iyi derleyici,driver ,kernel vesaire geliştirmek ile ilgili, dalvik ile ilgili herhangi bir çalışma yok.
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demo11 7 yıl
Asıl bu yönde çalışma yapması gereken google ve diğer büyük markalar gerekirken neden bunu başka yerden duyuyoruz kimin bu işletim sistemi google a ait değilmi!?? hadi google u da geçtik diğer markalar ne ayak ?? bedavadan para kazanıyorlar
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Espa 7 yıl
cm9 zaten hızlıydı şimdi uçacak herhalde
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playmaker10 7 yıl
muratkaya
Haberi okumadan yorum yapmanın nedenini anlamış değilim ancak haberde A15 mimarisinde de aynı şekilde işe yarayacağı yazıyor.Bu optimizasyon işinin bize sunulmayacağına eminim. Çünkü bendeki Motorola Atrixin performansını HTC one X seviyesine çıkarabilir. Tabii bu durumda HTC one X veya Galaxy s IIIler de belki de normalde yıllar sonra görebileceğimiz bir hıza ulaşabilir. Rekabeti azaltacağı korkusuyla bunun önüne geçeceklerini düşünüyorum.

Haberi okumadığımı nerden çıkardınız ben de bunu anlamış değilim. Cortex A9 için yapılmış dedim, eski cihazlara yapılmaz dedim, A15 eski mimari olmadığına göre yorumumda bir yanlışlık yok sanırım
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