Linaro, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich sürümünün performansını iki kat arttırmayı başardı

120'in üzerinde mühendisiyle Linux yazılımlarını ARM mimari için uygun hale getirmeye çalışan Linaro, Android işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını sergiledi. Son yayınlanan 4.0.4 Ice Cream Sandwich sürümünü iki kat daha hızlı çalıştırmayı başaran mühendisler, Android platformunun eşsiz bir performans sergileyebilmesi için ilk adımı atmış oldu.

Google'ın yayınlamış olduğu Android kaynak kodları üzerinde düzenlemelerde bulunan Linaro geliştiricileri, stabillikten ödün vermeden performansı daha yüksek bir seviyeye taşıyor. Yazılımdaki bu değişimler, Android cihazlarının test uygulamalarındaki sonuçlarını %100 civarında arttırırken kullanıcı arayüzünün de daha sorunsuz çalışabilmesini sağlıyor.

Mühendislerin Android 4.0.4 üzerinde gerçekleştirdiği bu optimizasyon tek başına son kullanıcı, yani bizler için hiçbirşey ifade etmiyor. Fakat Linaro, yazılımdaki düzenlemelerini Android Açık Kaynaklı Projesine kaydederek Google mühendislerinin yapılan optimizasyondan haberdar olmasını ve inceleyebilmesini sağlamış.

Android ekosisteminin en popüler özelleştirilmiş yazılımlarından (Custom ROM) CyanogenMOD ve AOKP de Linaro'nun çalışmalarına ilgi duyuyor. Geliştirici takımları, yakında yazılımlarına ekleyecekleri Linaro kodları ile performansta önemli bir artış sağlanabileceğini müjdeledi. Henüz onay alması beklenen kodların önümüzdeki haftalarda bu iki Custom ROM'un kullanıcılarına sunulacağını söyleyebiliriz. Halihazırda Galaxy Nexus için resmi olmayan yazılımlar yayınlanmış durumda ve olumlu geri bildirimler alınıyor.

ARM Cortex-A9 işlemciler için gerçekleştirilen optimizasyonun yılın ikinci yarısında çıkış yapması beklenen ARM Cortex-A15 mimarisine de uygulanabileceği Linaro tarafından bildiriliyor. Umarız Google mühendisleri bu harika mühendislerin çalışmalarını dikkate alır ve Android işletim sistemini çok daha hızlı kullanabilme imkanını bizlere tanır.

TI OMAP4430 çipsetiyle güçlendirilmiş aygıtlarda orijinal Android ve Linaro kodlarıyla desteklenen sürümün karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.androidcentral.com/linaro-shows-big-improvements-android-404-arm-optimization