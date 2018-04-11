LinkedIn Messenger'a GIF desteği geldi

Dünyanın en büyük GIF platformlarından Tenor, iş dünyasının sosyal ağı olan LinkedIn ile ortak çalışacağını duyurdu. Bundan böyle LinkedIn Messenger yoluyla gönderilen mesajlara GIF formatındaki hareketli görüntüler eklenebilecek. Bu haberin, Google'ın Tenor'u satın almasından birkaç hafta sonra gelmesi de dikkat çekiyor.

Özelliği şu an LinkedIn kullanıcılarının %50'si test ediyor

Yeni entegrasyonun bir parçası olarak üyeler, LinkedIn Messenger ile gönderdikleri mesajlara GIF ekleyebilecek ve LinkedIn kullanıcılarının en çok hangi GIF'leri kullandıklarını gösteren özel bir akışı görebilecekler. GIF ekleme özelliği şu an için LinkedIn kullanıcılarının %50'si için aktif durumda ve yakın bir gelecekte tüm kullanıcılara sunulacak.

Tenor, LinkedIn Messenger'la gönderilen mesajların son bir yılda %60 oranında büyüdüğünü ve GIF'lerin platforma entegre edilmesinin iş arkadaşları ile bağlantı kurmaya yardımcı olacağını belirtiyor. Genel olarak mesajlaşmalarda GIF gönderimi hayli popüler fakat bu hareketli görüntüleri iş vereninize veya potansiyel işçi adayınıza göndermenin ne denli uygun olduğu da bir başka tartışma konusu. Tenor'un şu an dünya çapında 300 milyon kullanıcısı bulunuyor.

https://www.theverge.com/2018/4/11/17225292/linkedin-messenger-send-tenor-gifs