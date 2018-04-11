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Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Airbus, uçakların kargo bölümüne yolcular için yatak yerleştireceğini açıkladı

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Almanya'da gerçekleştirilen bir fuarda uzun uçuşlarda yolcu konforunu sağlamaya yönelik olarak uçaklarının kargo bölümüne yatak ekleyeceğini açıkladı.
1 yıl
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2
havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Havacılık devi Airbus, bugün Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Aircraft Interiors Expo fuarında önemli açıklamalarda bulundu. Şirket uzun uçuşlarda yolcuşların konforu sağlamak için uçakların kargo bölümüne yatak yerleştirileceğini açıkladı. Airbus, A330 ve A350 gibi geniş gövdeli modellerde uygulanacak bu projenin detaylarına geçelim.

Airbus: Kargo bölümleri yaşam alanına dönüşecek

Bir yolcu uçağının kargo bölümünde uyumak ilk başta çok çekici bir seçenek gibi gelmese de Airbus'ın planları bu fikrinizi değiştirebilir. Dev şirket, A330 ve A350 gibi geniş gövdeli uçak modellerinin kargo bölümlerine başta yatak bölümleri olmak üzere çeşitli odalar ekleyeceğini açıkladı. Bu iş için de Fransız firması Zodiac Aerospace ile anlaşma yapılmış durumda. Airbus bu proje ile hava yollarının ticari faaliyetlerini farklılaştırmayı ve yolcu deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
Planlanan projede uçakların kargo bölümüne ranza şeklinde yataklar, yemek odaları, salonlar, konferans alanları ve çocuk oyun bölümleri eklenmesi planlanıyor. Modüler olarak tasarlanacak bu bölümler, gerekirse kargo konteynerleri ile kolayca yer değiştirerek, tekrar kargo bölümüne dönüştürülebilecek. 38 bin feet yükseklikte bile konfordan ödün vermeyecek olan bu uçaklar, özellikle uzun seyahatler yapan yolcuları oldukça heyecanlandıracağa benziyor.

https://www.cnet.com/news/airbus-passenger-compartments-a330-a350-a380/ Yorum Yaz
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alemburda34 1 yıl
O yataklarin havada uyumak icin kullanilcagini dusunmuyorum. Farkli fanteziler iste
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tayguncifci 1 yıl alemburda34
alemburda34
O yataklarin havada uyumak icin kullanilcagini dusunmuyorum. Farkli fanteziler iste


Waay valla güzel fikir. Tuvalette zor oluyodu zaten sıkışık yerde. İyi olmuş.



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