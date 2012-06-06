LinkedIn'in iOS uygulaması istek dışı bilgi paylaşıyor





İş hayatının sosyal ağlarından biri olan LinkedIn’in iOS uygulamasının takvim verilerini kullanıcının isteği dışında kendi sunucularına transfer ettiği ortaya çıktı.

http://thenextweb.com/socialmedia/2012/06/06/bad-day-for-linkedin-6-5-million-hashed-passwords-reportedly-leaked-change-yours-now/

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Skycure Security’nin araştırmacıları tarafından fark edilen durumun kullanıcının isteği dışında gerçekleştiği ancak paylaşımın başlangıcın da kullanıcının insiyatifinin söz konusu olduğu belirtildi. LinkedIn kullanıcılarının cihazlarındaki takvime uygulama içinden ulaşmak istemeleriyle ortaya çıkan durumun son 5 gündeki takvim kayıtlarını sunuculara gönderdiği belirtildi. Kullanıcıların isteği dışında gerçekleşen bu gönderimin şifreleme yapılmadan gerçekleşmesi ayrı bir tartışma konusu oluşturuyor. LinkedIn adına Julie Inouye tarafından yapılan açıklamada ise bu paylaşımın cihaz ayarlarından kapatılabildiği belirtilirken, bu bilgi paylaşımının kişiler hakkında daha fazla toplama ve daha iyi bir hizmet sunma amaçlı olduğu dile getirildi.LinkedIn tarafından bu durumun düzeltilmesi için güncelleme gelecek mi bilinmiyor, ancak şirket şu an için bilgi aktarımına devam ediyor.