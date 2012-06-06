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LinkedIn'in iOS uygulaması istek dışı bilgi paylaşıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 İş hayatının sosyal ağlarından biri olan LinkedIn’in iOS uygulamasının takvim verilerini kullanıcının isteği dışında kendi sunucularına transfer ettiği ortaya çıktı.

Skycure Security’nin araştırmacıları tarafından fark edilen durumun kullanıcının isteği dışında gerçekleştiği ancak paylaşımın başlangıcın da kullanıcının insiyatifinin söz konusu olduğu belirtildi. LinkedIn kullanıcılarının cihazlarındaki takvime uygulama içinden ulaşmak istemeleriyle ortaya çıkan durumun son 5 gündeki takvim kayıtlarını sunuculara gönderdiği belirtildi. Kullanıcıların isteği dışında gerçekleşen bu gönderimin şifreleme yapılmadan gerçekleşmesi ayrı bir tartışma konusu oluşturuyor. LinkedIn adına Julie Inouye tarafından yapılan açıklamada ise bu paylaşımın cihaz ayarlarından kapatılabildiği belirtilirken, bu bilgi paylaşımının kişiler hakkında daha fazla toplama ve daha iyi bir hizmet sunma amaçlı olduğu dile getirildi.

LinkedIn tarafından bu durumun düzeltilmesi için güncelleme gelecek mi bilinmiyor, ancak şirket şu an için bilgi aktarımına devam ediyor.
http://thenextweb.com/socialmedia/2012/06/06/bad-day-for-linkedin-6-5-million-hashed-passwords-reportedly-leaked-change-yours-now/ Yorum Yaz
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herdem09 7 yıl
Kullanici sozlesmesi linkini de gormek istiyorsunuz belli ki:
linkedin.com/...

Verdigim kaynaklarin niye verdigimi ve konu ile alakalarini da tam olarak bir onceki mesajda acikladim.
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herdem09 7 yıl
Neyi savunuyorsun hala anlayabilmis degilim. Benim gibi adamakilli kaynaklarla konusacaksan devam edelim buna. Verdigim kullanici sozlesmesinde adamlar diyor ki senin telefonundaki tum bilgilerini okumak istiyorum. Onceki mesajda kullanici sozlesmesinden alintiyi inanmayanlar cikacagini dusundugum icin verdim.
Simdi dusun bakalim engadget linkini niye verdim. Hadi diyelim ki LinkedIn iyiniyetle kullandi bu bilgileri ama herkes iyiniyetli degil ki. Ben de bu dusuncemi desteklemek ve eger ki gizliligi hakkinda suphesi olanlar varsa bu tur calinma olaylarinin ihtimaller dahilinde oldugunu gostermek icin verdim. Hala bunun konu ile alakasi olmadigini iddia edeceksen kapim acik.

Ha son olarak, evet ben bir komplo urunuyum ve LinkedIn ile aramizda buyuk buyuk dedemden kalma bir anlasamamazlik var. Bu nedenle karalamaya calisiyorum kendilerini.
1 Yanıt Yanıtla
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iphoneuss2 7 yıl herdem09
herdem09

Neyi savunuyorsun hala anlayabilmis degilim. Benim gibi adamakilli kaynaklarla konusacaksan devam edelim buna. Verdigim kullanici sozlesmesinde adamlar diyor ki senin telefonundaki tum bilgilerini okumak istiyorum. Onceki mesajda kullanici sozlesmesinden alintiyi inanmayanlar cikacagini dusundugum icin verdim.
Simdi dusun bakalim engadget linkini niye verdim. Hadi diyelim ki LinkedIn iyiniyetle kullandi bu bilgileri ama herkes iyiniyetli degil ki. Ben de bu dusuncemi desteklemek ve eger ki gizliligi hakkinda suphesi olanlar varsa bu tur calinma olaylarinin ihtimaller dahilinde oldugunu gostermek icin verdim. Hala bunun konu ile alakasi olmadigini iddia edeceksen kapim acik.

Ha son olarak, evet ben bir komplo urunuyum ve LinkedIn ile aramizda buyuk buyuk dedemden kalma bir anlasamamazlik var. Bu nedenle karalamaya calisiyorum kendilerini.

Ben birsey savunmuyorum ama sanirim siz istemeyerek yanlis anladiniz.

Diyorum ki biz burda iOS uygulamasindaki acik, ve kisisel icerigin calinmasi veya Linkedin'in bu ilgileri ucuncu sahislarla kullanmasi durumuna bakiyoruz ki bunlar hakkinda siz yorum yapmissiniz. Iyi, guzel tespit.

AMA sizin verdiginiz link bu iOS acigi ile ilgili degil, veya o linkte hicbir kullanici sozlesmesi yok! O link sadece bu sabah Linkedin sitesine yapilan saldiri ve bu saldirida calinan sifreler ile ilgili. Yani bu konu ile hicbir alakasi yok.

Bu iki oldu ki soyluyorum, o linkin veya kaynagin konu ile ilgisi yok. Ya link karistirdiniz, yada tamamen olayi yanlis anladiniz.

Simdi anlayabildim mi?
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herdem09 7 yıl
Niye uzerine alindin bilmiyorum ama ben o olayda toplanti verilerinin de baskalarinin eline gectigini soylemedim. Baskalarinin eline gecmeyecegine dair kimsenin garanti veremeyecegini soyledim. Sinirleneceksen kapatalim forumu istersen, maazallah baskasi daha ileri gidebilir.
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iphoneuss2 7 yıl
Yorumuna sinirlenmedim ki bunda serbestsin ama bunu sifre calma olayina dayatmana sinirlendim.

Farkinda misin bilmiyorum ama bu iOS uygulamasi acigi bir yana, ayni zamanda Linkedin kullanici sifreleri bu sabah (TR'de "dun" ) calindi.

Sizin verdiginiz linkte bu iOS acigi ile ilgili degil, tamamen sifrelerin calinmasi ile ilgili bir haberdi. Bu yuzden konu ile alakasi olmadigini soyledim...
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herdem09 7 yıl
Gunumuzde maalesef mobil uygulamalarin onemli bir kisminin gizlilik anlasmasi dahi yok. Bu durum ABD`de incelenmekte fakat henuz alinmis bir karar yok, olsa da bize faydasi pek olmaz zaten. Ote yandan gizlilik anlasmasi olan uygulamalarda genelde elinize gecen tek sey ise tum bilgilerinizi okuma ve toplama hakkini uygulamayi yuklerken karsi tarafa vermis oldugunuzu bilmeniz. O da eger okuyorsaniz.
Sadede gelirsek, mobil uygulamalarin kullanici verilerini tamamen iyiniyetli amaclarla oldugunu soyleyip toplamak bana o kadar da iyi niyetli gorunmuyor. Kaldi ki iyiniyetli bile olsa goruldugu uzere yine LinkedIn`e bugunlerde yapilan saldirilarda* oldugu gibi toplanilan kullanici verilerinin sadece onlarin elinde kalacagina dair bir guvence de yok.

LinkedIn Kullanici Sozlesmesi`nden bir alinti:
" Bir LinkedIn Uygulaması kullanıyor veya bir eklenti yayan bir web sitesi ile etkileşim içindeyseniz, cihazınız, mobil taşıyıcınız, internet'e erişim sağlayıcınız, fiziki konumunuz ve/ve LinkedIn eklentilerini içeren web sayfalarınız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla Sizin hakkınızdaki ve Hizmetleri kullanımınız hakkındaki bilgilerin bize iletileceğini kabul edersiniz."

* engadget.com/...
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iphoneuss2 7 yıl
@herdem09

Sinirlenmemek elde degil.

Ben simdi birisi cikip bu sabahki sifre calma olayini birisinin bu konuya dayatmasindan korkuyordum.

Evet Linkedin bu sabah saldiriya ugramis ve milyonlarca sifreler aktarilmis, buyuk ihtimalle Rus hackerlar.

Ama lutfen bunu bu konudaki kisisel gizlilik ve icerik hirsizligina dayatmayalim. Kullanici girisi calma olayi tamamen ayri bir dunya ki zaten iOS uygulamasi ile veya iOS uygulamasindaki acik ile ilgili bir haberde degil.

Bu sozde iOS acigi ile bu sabahki sifre calinma olayi artik tesaduf mu bilemicem ama, sanirim Linkedin'e karsi ortada birseyler donuyor.

Konu ile hicbir alakasi yok.

Neyse, umarim anlatabilmisimdir.
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OverClocK1ng 7 yıl
Apple'ın yıkılmadık bir "GÜVEN" kalesi vardı...
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jovanovic 7 yıl
Bu ne saçma şey arkadaş... Ne işiniz var milletin takvim bilgisiyle...
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