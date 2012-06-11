Linkedln, güvenlik açıklarını kapatmaya çalışıyor





Geçtiğimiz günlerde güvenlik sıkıntıları yaşayan ve 6.5 milyon kullanıcı şifresinin sızdırılması sebebiyle zor günler yaşayan LinkedIn bu güvenlik açıklarını kapatmaya çalışıyor.

http://blog.linkedin.com/2012/06/09/an-update-on-taking-steps-to-protect-our-members/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

LinkedIn tarafından yapılan açıklamada, güvenliğin sağlanması için çalışmaların devam ettiği ve ilerleyen günlerde yeni güvenlik düzenlemelerinin hayata geçeceği belirtildi. Yapılan bu çalışmaların kullanıcıları daha iyi korumak için olduğu söylenirken, son zamanlarda yaşanan olaylarda hesapların zarar gördüğüne dair bir kanıt olmadığı dile getirildi. Ayrıca şirketin blog aracılığıyla yaptığı açıklamada bu olaylara geç tepki verdiği yönündeki eleştirilere cevap verildi. LinkedIn, ele geçirilen şifrelerin sisteme ait olup olmadığı hakkında derin bir araştırma yaptıktan sonra harekete geçtiklerini ve risk kapsamında olan kullanıcılara e-posta yoluyla gerekli bilgilendirmelerin yapılarak şifrelerinin yenilendiği belirtti. Şirket kullanıcılarına güvenlikleri için her ay şifrelerinin değiştirmelerini tavsiye ederken bu sızıntıya kimin sebep olduğunu bulmak için FBI ile işbirliği içinde olduklarını bildirdi.Birçok mobil platformda uygulaması bulunan iş hayatının sosyal ağı LinkedIn’nin bu güvenlik açıkları sonucunda aldığı önlemlerin ne kadar başarılı olacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.