Linkin Park, Mercedes-AMG'nin elektrikli otomobilleri için sahte araç gürültüsü yapacak

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Çevre dostu elektrikli otomobillerin en güzel yanı inanılmaz derecede sessiz çalışmaları. Otomobil üreticileri ise elektrikli modellerinin çalışırken çekici bir ses çıkararak müşterilere cazip gelmesini istiyor. Mercedes-AMG gelecekteki elektrikli araçlarının iyi ses çıkarması için yeni bir fikir bulmuş durumda. Şirket, ünlü rock grubu Linkin Park'tan yardım istedi.Ayrıca Bkz. "Japon polis bisikletle Lamborghini kovalayıp ceza yazdı [video]"
Wheels kaynaklı yeni bir rapora göre Mercedes-AMG, Linkin Park'a giderek önümüzdeki dönemlerde piyasaya süreceği elektrikli otomobilleri için "cezbedici" bir ses oluşturmasını istedi. AMG'nin patronu Tobias Moers konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Linkin Park'ı biliyor musun? Bu çocuklar ile elektrikli otomobil seslerinin yorumlanması hakkında görüşmeye başladım. Yıllarca Linkin Park'la işbirliği yaptık, gerçekten çok yakınız" dedi.
Elektrikli spor otomobillerden de ses gelecekŞu an için çok fazla detay yok. Raporda, Linkin Park'ın başka müzisyenler ve ses uzmanları ile müzik çevresi dışındaki diğer endüstrilerden danışmanlar içeren çok büyük bir projenin parçası olacağı yazıyor. Şirket tarafından alınan bu kararın altında, performans odaklı spor otomobillerin çıkardığı motor ve egzoz sesi nedeniyle tercih edilmesi yatıyor. Mercedes-AMG, aessiz çalışan elektrikli otomobillerde de müşterileri cezbedecek sahte araç gürültüsü yaratarak bu kitleye hitap etmeye devam edecek.
https://www.wheelsmag.com.au/news/1712/linkin-park-shapes-electric-amg-sound Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kötü olsa ne olacak bir güncellemeye bakar
amazing v8 sound v1.02
Fix
Sesteki çatallanmayla ilgili sorun giderildi.
Vites geçişindeki kararlılık artırıldı.
Added
Fren sesi (beta) eklendi.
Ses şikayeti üzerine akşam 10'dan sonra ses seviyesi denetimi.
alkislarlayasiyorum.com/...