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Linkin Park, Mercedes-AMG'nin elektrikli otomobilleri için sahte araç gürültüsü yapacak

Mercedes-AMG gelecekteki elektrikli otomobillerinin "çekici bir ses" çıkarmasını sağlamak için ünlü rock grubu Linkin Park'la iş birliği yapıyor. Böylece elektrikli spor otomobillerden de ses çıkacak.
1 yıl
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1
34
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Çevre dostu elektrikli otomobillerin en güzel yanı inanılmaz derecede sessiz çalışmaları. Otomobil üreticileri ise elektrikli modellerinin çalışırken çekici bir ses çıkararak müşterilere cazip gelmesini istiyor. Mercedes-AMG gelecekteki elektrikli araçlarının iyi ses çıkarması için yeni bir fikir bulmuş durumda. Şirket, ünlü rock grubu Linkin Park'tan yardım istedi.
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Wheels kaynaklı yeni bir rapora göre Mercedes-AMG, Linkin Park'a giderek önümüzdeki dönemlerde piyasaya süreceği elektrikli otomobilleri için "cezbedici" bir ses oluşturmasını istedi. AMG'nin patronu Tobias Moers konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Linkin Park'ı biliyor musun? Bu çocuklar ile elektrikli otomobil seslerinin yorumlanması hakkında görüşmeye başladım. Yıllarca Linkin Park'la işbirliği yaptık, gerçekten çok yakınız" dedi.

Elektrikli spor otomobillerden de ses gelecek

Şu an için çok fazla detay yok. Raporda, Linkin Park'ın başka müzisyenler ve ses uzmanları ile müzik çevresi dışındaki diğer endüstrilerden danışmanlar içeren çok büyük bir projenin parçası olacağı yazıyor. Şirket tarafından alınan bu kararın altında, performans odaklı spor otomobillerin çıkardığı motor ve egzoz sesi nedeniyle tercih edilmesi yatıyor. Mercedes-AMG, aessiz çalışan elektrikli otomobillerde de müşterileri cezbedecek sahte araç gürültüsü yaratarak bu kitleye hitap etmeye devam edecek.
https://www.wheelsmag.com.au/news/1712/linkin-park-shapes-electric-amg-sound Yorum Yaz
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Doom II 1 yıl en beğenilen Guest-F2673E0F4
Orijinalden alıntı: Twsbi580
youtu.be/...
Belki Audiden iyi yaparlar bilemem.

Kötü olsa ne olacak bir güncellemeye bakar

amazing v8 sound v1.02
Fix
Sesteki çatallanmayla ilgili sorun giderildi.
Vites geçişindeki kararlılık artırıldı.
Added
Fren sesi (beta) eklendi.
Ses şikayeti üzerine akşam 10'dan sonra ses seviyesi denetimi.
Orijinalden alıntı: Twsbi580youtu.be/...Belki Audiden iyi yaparlar bilemem.Kötü olsa ne olacak bir güncellemeye bakar
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1 Yanıt Yanıtla +44
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CWaRRioR 1 yıl
In the end it doesn't even matter. Nasıl olsa alamayacağız...
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Doom II 1 yıl
Aklıma yeşilçam filmlerinde tek bir arabadan alınan ses örneği ile bütün araç sahnelerinin kotarılması geldi, araba kalkıyor aynı ses, hızlı gidiyor aynı ses, duruyor aynı ses :), umarım sesler mercedeste dinamik ve çoklu örneklemeli olur.
alkislarlayasiyorum.com/...
Aklıma yeşilçam filmlerinde tek bir arabadan alınan ses örneği ile bütün araç sahnelerinin kotarılması geldi, araba kalkıyor aynı ses, hızlı gidiyor aynı ses, ...
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Sky_Vision 1 yıl
koskoca arabayı yapan firma sesini yapmayı mı becerememiş ! keşke beni çağırsalar o işi de türk usulu hallederdim
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Umutcan 1 yıl
Ses olmaması şehirlerde bir avantaj, kimse oturduğu evde kafa dinlerken motor ve egzos sesi duymak istemez.
Motor sesi tutkusunu çözemiyorum, bir kişi mutlu olacak diye binlerce kişinin kafası şişmemeli.
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MetalWave 1 yıl
ben arabama bu sesi yapardım :D
youtube.com/...
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St Batuhan 1 yıl
Daft Punk ile olsaydı bir nebze ama LP ile pek bağdaştıramadım. Yine de duymak lazım yapacakları çalışmayı.
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MustafaC53 1 yıl
Linkin Park olayı, işin reklamı olmuş. Bu işi ses mühendisleri yapacak hepsi bu.
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kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım.
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Amon_Amarth 1 yıl
O bu değilde , linkin park denilince kalbim sızlar hala. Chester'ın yırtılarak yaptığı vokaller gençliğimden bir parça sanki. Hala da dinliyorum in the end dahil. Yaşlandık be
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_opeth 1 yıl Amon_Amarth
he valla
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1BilimAdamı 1 yıl
Zaten v8 bugatti vs bütün lüks arabaların çıkardığı ses elden geçirilmiştir. Hatta ingiliz R R nin üretim tasarım belgeselini izlemiştim , ses konusunda özellikle ilgileniliyor
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Lumibrite 1 yıl
Bunu da unutmazlar

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alemburda34 1 yıl
Emin olun birçok insanı tercih etmeme nedeni motor sesinin olmayışı BMW i8'de aynı yöntemle sanal motor sesi veriyordu. Gerçekten süren kişiyi etkiliyor. youtu.be/...
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