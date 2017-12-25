Linkin Park, Mercedes-AMG'nin elektrikli otomobilleri için sahte araç gürültüsü yapacak

Çevre dostu elektrikli otomobillerin en güzel yanı inanılmaz derecede sessiz çalışmaları. Otomobil üreticileri ise elektrikli modellerinin çalışırken çekici bir ses çıkararak müşterilere cazip gelmesini istiyor. Mercedes-AMG gelecekteki elektrikli araçlarının iyi ses çıkarması için yeni bir fikir bulmuş durumda. Şirket, ünlü rock grubu Linkin Park'tan yardım istedi.

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Wheels kaynaklı yeni bir rapora göre Mercedes-AMG, Linkin Park'a giderek önümüzdeki dönemlerde piyasaya süreceği elektrikli otomobilleri için "cezbedici" bir ses oluşturmasını istedi. AMG'nin patronu Tobias Moers konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Linkin Park'ı biliyor musun? Bu çocuklar ile elektrikli otomobil seslerinin yorumlanması hakkında görüşmeye başladım. Yıllarca Linkin Park'la işbirliği yaptık, gerçekten çok yakınız" dedi.

Elektrikli spor otomobillerden de ses gelecek

https://www.wheelsmag.com.au/news/1712/linkin-park-shapes-electric-amg-sound

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Şu an için çok fazla detay yok. Raporda, Linkin Park'ın başka müzisyenler veile müzik çevresi dışındaki diğer endüstrilerden danışmanlar içerenparçası olacağı yazıyor. Şirket tarafından alınan bu kararın altında,spor otomobillerin çıkardığınedeniyle tercih edilmesi yatıyor. Mercedes-AMG, aessiz çalışan elektrikli otomobillerde de müşterileri cezbedecekyaratarak bu kitleye hitap etmeye devam edecek.