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    Toyota yeni batarya teknolojisi planlarını açıkladı: 1000 km menzil geliyor!

    Dev otomobil üreticisi Toyota, elektrikli otomobil teknolojilerine yatırımlarını genişletiyor. Toyota yeni batarya teknolojisi için kapsamlı planlarını bir süre önce açıkladı.
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    Toyota yeni batarya teknolojisini ve gelecek planlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Toyota yaptığı açıklamada yüksek performanslı, katı hal bataryaları ve diğer teknolojilerle gelecekteki elektrikli araçların (EV) sürüş menzilini arttıracağını ve maliyetlerini düşüreceğini duyurdu. Japon devinin yeni nesil batarya geliştirme ve fabrikaların radikal bir şekilde yeniden tasarlanması gibi çeşitli konuları kapsayan teknoloji yol haritası, Tesla ve BYD liderliğindeki rakiplerinin gerisinde kaldığı hızla büyüyen elektrikli araç pazarında rekabet etme kapasitesi artırmayı amaçlıyor.

    Toyota, katı hal bataryalara geçiyor

    Toyota yeni batarya teknolojisini ve gelecek planlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Toyota, 2026'dan itibaren daha uzun menzil ve daha hızlı şarj imkanı sunan yeni nesil lityum-iyon pilleri piyasaya sürmeyi hedeflediğini söyledi. Ayrıca, katı hal bataryalarındaki dayanıklılık sorunlarını ele alan bir "teknolojik atılım" gerçekleştirdiğini ve 2027-2028 yılları arasında ticarileştirmeyi hedefleyerek bu bataryaları seri üretmek için araçlar geliştirdiğini söyledi.

    Katı hal bataryaları mevcut sıvı elektrolit bataryalardan daha fazla enerji tutabiliyor. Otomobil üreticileri ve analistler bu bataryaların tüketicilerin en büyük kaygılarından biri olan menzil sorununu çözerek elektrikli araçlara geçişi hızlandırmasını bekliyor.

    Yine de bu tür bataryalar oldukça pahalı ve muhtemelen yıllarca da öyle kalacak. Toyota, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de elektrikli araçların benimsenmesini teşvik eden lityum-iyon bataryalara daha ucuz bir alternatif olan daha performanslı lityum demir fosfat bataryalarla kendini koruyacak.

    1000 km menzilli elektrikli Toyota geliyor

    Toyota yeni batarya teknolojisini ve gelecek planlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Toyota, pazarın en üst noktasında, 1.000 km menzil sunan daha verimli bir lityum-iyon bataryaya sahip bir EV üreteceğini söyledi. Buna kıyasla, dünyanın en çok satan elektrikli aracı olan lityum iyonla çalışan Tesla Model Y'nin uzun menzilli versiyonu, 530 km gidebiliyor.

    Toyota, katı hal bataryasıyla çalışan bir elektrikli otomobilin 1.200 km menzile ve sadece 10 dakikalık şarj süresine sahip olacağını söyledi. Buna karşılık, türünün en büyüğü olan Tesla Supercharger ağı, 15 dakikada 321 km'lik şarj eşdeğeri sunuyor. Bununla birlikte Toyota, planlar için beklenen maliyetleri veya gerekli yatırımı detaylandırmadı.

    Kısa süre önce detaylandırılan yol haritası, yeni CEO Koji Sato yönetimindeki Toyota artık elektrikli otomobil teknolojilerinde daha fazla yoğunlaşacak. Toyota'nın yeni EV birimi BEV Factory'nin başkanı Takero Kato yaptığı açıklamada "Başarmak istediğimiz şey BEV'lerle (tamamen elektrikli otomobil) geleceği değiştirmek" dedi.

    Yeni montaj hattı

    Toyota yeni batarya teknolojisini ve gelecek planlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Toyota, yeni modellerin maliyetini düşürmek için özel bir elektrikli otomobil platformu ve 100 yılı aşkın bir süre önce Henry Ford'dan bu yana otomobil üretimini tanımlayan bant sistemini ortadan kaldıracak, yoğun bir şekilde otomatikleştirilmiş yeni bir montaj hattı geliştirdiğini söyledi. Tesla da geçtiğimiz aylarda üretim hattını yenileyeceğini açıklamıştı.

    Toyota'nın "kendi kendine hareket eden" montaj hattında, üretim aşamasındaki otomobiller süreç boyunca kendi kendilerine hareket edecek. Toyota ayrıca üretim maliyetlerini düşürmek için Giga döküm kullanacağını ve Tesla'nın araç karmaşıklığını azaltmak için devasa, alüminyum döküm makineleri kullanarak öncülük ettiği bir yeniliği benimseyeceğini söyledi.

    Hedefler büyük

    Toyota yeni batarya teknolojisini ve gelecek planlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Kato, Toyota'nın Mayıs ayında kurulan BEV Factory'nin 2030 yılına kadar yaklaşık 1,7 milyon araç üretmeyi hedeflediğini söyledi - Toyota'nın o yıla kadar yılda satmayı hedeflediği 3,5 milyon elektrikli aracın yaklaşık yarısı. Nisan ayında otomobil üreticisi, Lexus markası da dahil olmak üzere dünya çapında 8.584 elektrikli araç satarak ilk kez tek bir ayda küresel satışlarının %1'inden fazlasını elektriklilerden aldı.

    Toyota, 2022 yılında yaklaşık 10,5 milyon araç sattı ve yaklaşık 254 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Buna karşılık Tesla, sekizde biri kadar araç satmasına rağmen yaklaşık 791 milyar dolar değerinde ve bu da yatırımcıların Tesla'nın büyüme potansiyeline olan inancını yansıtıyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/toyota-market-next-gen-battery-evs-2026-built-by-new-ev-unit-2023-06-13/ https://global.toyota/en/newsroom/corporate/39288520.html
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    A
    aysegul.08 1 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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