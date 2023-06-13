Toyota yeni batarya teknolojisi planlarını açıkladı: 1000 km menzil geliyor!

- Toyota, katı hal bataryalara geçiyor
- 1000 km menzilli elektrikli Toyota geliyor
- Yeni montaj hattı
- Hedefler büyük
- Yorumlar
Toyota, katı hal bataryalara geçiyor
Katı hal bataryaları mevcut sıvı elektrolit bataryalardan daha fazla enerji tutabiliyor. Otomobil üreticileri ve analistler bu bataryaların tüketicilerin en büyük kaygılarından biri olan menzil sorununu çözerek elektrikli araçlara geçişi hızlandırmasını bekliyor.
Yine de bu tür bataryalar oldukça pahalı ve muhtemelen yıllarca da öyle kalacak. Toyota, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de elektrikli araçların benimsenmesini teşvik eden lityum-iyon bataryalara daha ucuz bir alternatif olan daha performanslı lityum demir fosfat bataryalarla kendini koruyacak.
1000 km menzilli elektrikli Toyota geliyor
Toyota, katı hal bataryasıyla çalışan bir elektrikli otomobilin 1.200 km menzile ve sadece 10 dakikalık şarj süresine sahip olacağını söyledi. Buna karşılık, türünün en büyüğü olan Tesla Supercharger ağı, 15 dakikada 321 km'lik şarj eşdeğeri sunuyor. Bununla birlikte Toyota, planlar için beklenen maliyetleri veya gerekli yatırımı detaylandırmadı.
Kısa süre önce detaylandırılan yol haritası, yeni CEO Koji Sato yönetimindeki Toyota artık elektrikli otomobil teknolojilerinde daha fazla yoğunlaşacak. Toyota'nın yeni EV birimi BEV Factory'nin başkanı Takero Kato yaptığı açıklamada "Başarmak istediğimiz şey BEV'lerle (tamamen elektrikli otomobil) geleceği değiştirmek" dedi.
Yeni montaj hattı
Toyota'nın "kendi kendine hareket eden" montaj hattında, üretim aşamasındaki otomobiller süreç boyunca kendi kendilerine hareket edecek. Toyota ayrıca üretim maliyetlerini düşürmek için Giga döküm kullanacağını ve Tesla'nın araç karmaşıklığını azaltmak için devasa, alüminyum döküm makineleri kullanarak öncülük ettiği bir yeniliği benimseyeceğini söyledi.
Hedefler büyük
Toyota, 2022 yılında yaklaşık 10,5 milyon araç sattı ve yaklaşık 254 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Buna karşılık Tesla, sekizde biri kadar araç satmasına rağmen yaklaşık 791 milyar dolar değerinde ve bu da yatırımcıların Tesla'nın büyüme potansiyeline olan inancını yansıtıyor.Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/toyota-market-next-gen-battery-evs-2026-built-by-new-ev-unit-2023-06-13/ https://global.toyota/en/newsroom/corporate/39288520.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi