Japon polis bisikletle Lamborghini kovalayıp ceza yazdı [video]

Japonya'da görev yapan bisikletli bir trafik polisinin sıradışı kovalamacası kameralara yansıdı. Herşey turuncu bir Lamborghini Huracan sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesiyle başladı ve bu ihlal bisikletle bölgeyi devriye gezen bir polis memuru tarafından görüldü.

Ayrıca Bkz.

"Dünyanın ilk Tesla Model S limuzini ile tanışın"

Görev bilinciyle harekete geçip altında bisiklet olduğunu bile düşünmeden dünyanın en hızlı otomobillerinden biri olan Lamborghini Huracan'ı kovalamaya başlayan polis memuru bir süre sonra süper otomobili mucizevi bir şekilde yakalayarak kenara çekmeyi başarıyor.

Lamborghini sürücüsü ceza yemekten kurtulamadı

Polis memurunun araç sürücüsüyle diz çökerek göz hizasında konuşması garip gelebilir ancak bu Japonya'da saygı ve nezaket göstergesi olarak sıkça yapılan birşey. Sonuç olarak Lamborghini Huracan'ın şoförü cezadan kurtulamadı. İkisi de yollarına devam etmeden önce polis memuru kendisine yüksek bir trafik cezası takdim etti.

https://www.youtube.com/watch?v=5BdGWPrfy20