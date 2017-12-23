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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japon polis bisikletle Lamborghini kovalayıp ceza yazdı [video]

Japon trafik polisi kırmızı ışık ihlali yapan bir Lamborghini Huracan'ı bisikletle kovalayarak ceza yazmayı başardı. İşte ilginç kovalamaca öyküsünün görüntüleri...
1 yıl
7,5b
1
36
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Japonya'da görev yapan bisikletli bir trafik polisinin sıradışı kovalamacası kameralara yansıdı. Herşey turuncu bir Lamborghini Huracan sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesiyle başladı ve bu ihlal bisikletle bölgeyi devriye gezen bir polis memuru tarafından görüldü.
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Görev bilinciyle harekete geçip altında bisiklet olduğunu bile düşünmeden dünyanın en hızlı otomobillerinden biri olan Lamborghini Huracan'ı kovalamaya başlayan polis memuru bir süre sonra süper otomobili mucizevi bir şekilde yakalayarak kenara çekmeyi başarıyor.

Lamborghini sürücüsü ceza yemekten kurtulamadı

Polis memurunun araç sürücüsüyle diz çökerek göz hizasında konuşması garip gelebilir ancak bu Japonya'da saygı ve nezaket göstergesi olarak sıkça yapılan birşey. Sonuç olarak Lamborghini Huracan'ın şoförü cezadan kurtulamadı. İkisi de yollarına devam etmeden önce polis memuru kendisine yüksek bir trafik cezası takdim etti.

https://www.youtube.com/watch?v=5BdGWPrfy20 Yorum Yaz
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zotacing 1 yıl en beğenilen fabrizo
fabrizo

zotacing
Ahlak ve adalet duygusu en üst seviyelerde gezinen bir ırk.
Bu tarz olayları görmek normal.

ee neden kırmızı ışıkta geçmiş o zaman ?

Kırmızı ışıkta geçmek, kişisel bir suçtur. Bir ırkı ve o ırkı temsil eden adalet-ahlak kavramlarını etkilemez.
Dünya'nın en ağır senaryolu pornolarını Japon'lar çekiyor ama bu onların komple sapık bir ırk olduğunu göstermez.
Kırmızı ışıkta geçmek Japon'ya anormal ve az rastlanan bir olay, Türkiye'de günlük minimum 1 milyondan fazla kırmızı ışık ihlali yaşanıyor. Sırf geçen gün 15 dakika süren ve 8km mesafeli dolmuş yolculuğumda 4 kırmızı ışık ihlali gördüm.
fabrizozotacingAhlak ve adalet duygusu en üst seviyelerde gezinen bir ırk.Bu tarz olayları görmek normal.
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2 Yanıt Yanıtla +69
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fabrizo 1 yıl zotacing
zotacing
Ahlak ve adalet duygusu en üst seviyelerde gezinen bir ırk.
Bu tarz olayları görmek normal.

ee neden kırmızı ışıkta geçmiş o zaman ?
zotacingAhlak ve adalet duygusu en üst seviyelerde gezinen bir ırk.Bu tarz olayları görmek normal.ee neden kırmızı ışık...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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bebeto10 1 yıl
İstanbulda ters yola giren adamla burun buruna geliyorsun diyorsun ki abicim ters yoldasın! adam sana biliyorum ne var diyo
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bende345 1 yıl
Bana da Bursa'da bisikletli polis duraklama yaptığım için ceza kesti . ATM önünde...
Bir sürü araç içinde bir tek benim ki 16 plaka değildi...
Ama ben daha çok o polis kardeşimde ''Ulen diğer elemanlara 100 bin liralık BMW motor vermişler . Artiz gibi geziyorlar , bize de velespit...'' öfkesi sezdim .

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darknet 1 yıl
Işık ihlali yapılmış görevli memur ceza kesiyor ne var bunda? Konuyu tutup ülkeye getirmişler, acaba sorun kimde.
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LeSRiSeL 1 yıl
C sınıfı 30.sıra Lisansız sürücü :)))
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Silent Guardian 1 yıl
Donanım ve teknoloji ile alakasını çözebilen var mı haberin beyler
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sniper23 1 yıl Silent Guardian
Silent Guardian
Donanım ve teknoloji ile alakasını çözebilen var mı haberin beyler

Sessiz olun, hocam. Bu konu Türkiye'ye sövmek için var...
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kadirirdem 1 yıl
Bizde olsa yiyorsa yakala der kaçardı :D
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bebeto10 1 yıl
yaşanmaz oldu artık istanbul yaş geçtikce çekilmiyor
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DoğanGörünümlüToros 1 yıl
"Film" gibi olmus
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Lumibrite 1 yıl
Araç sürücüsü artisliğinden "nasıl olsa kimse yakalayamaz" mantığıyla basmamıştır da o şekilde yakalamıştır.
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Bluflame 1 yıl
aynı durum burda olsa:
“ben kimim sen biliyormusun ?”
“seni doğuya sürdürürüm”
“babam milletvekili/bakan”
polis: “kusura bakma abi, devam et”
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WarSaw 1 yıl
maşallah her açıdanda çekim mevcut film mi bu nedir şov bence araç içindekide polistir
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Otomobil, Japonya ve
14 etiket daha trafik polis araba ceza bisiklet ihlal memur lamborghini huracan kırmızı ışık Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven Popüler MPopüler
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