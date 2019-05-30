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Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini başka ülkelere kolaylıkla satabiliriz"

ABD'nin Türkiye'ye yönelik olası bir F-35 yasağını değerlendiren Lockheed Martin CEO'su, bu durumun projeyi etkilemeyeceğini, Türkiye'nin F-35'lerine pek çok ülkenin talip olduğunu iddia etti.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Lockheed Martin:
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Türkiye, Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD’nin yoğun baskısı altına girmiş durumda. Öyle ki Türkiye, S-400 alımını durdurmadığı takdirde olası bir F-35 yasağıyla tehdit ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda açıklama yaparak “Türkiye’nin dışlandığı F-35 projesi çöker” demişti. Lockheed Martin CEO’su ise bugün “Türkiye’ye F-35 yaptırımı bizi etkilemez” açıklamasında bulundu.

F-35’lerin ana üretici firması Lockheed Martin CEO’su Marillyn Hewson, New York’ta düzenlenen bir konferansta konuşma yaptı. Hewson, “Şirketin Türkiye'ye yönelik olası F-35 yasağından etkilenmeyeceğini, hali hazırda başka ülkelerin de Türkiye'nin uçaklarına talip olduğunu” belirtti. Türkiye’den boşalan yerleri doldurabilecek ülkelerin de Japonya ve Polonya olduğu dile getirildi.

"Türkiye'nin uçaklarını almak isteyen pek çok ülke var" 

Hewson, Lockheed'in Türk pilotlarının eğitimden geçirildiği Arizona'daki Hava Kuvvetleri Üssü'ne dört adet F-35 verdiğini ve mevcut plana göre şirketin Türkiye'ye yılda yaklaşık sekiz jet göndermeyi planladığını açıkladı. Hewson, "Bu önemli bir miktar değil. Eğer Türkiye yaptırım nedeniyle uçakları alamazsa, şimdi ya da gelecekte yeri doldurulacaktır. Pek çok ülke bu uçakları gerçekten istiyor. Bu açıdan, Türkiye noktasından bakıldığında, durumun bizim açımızdan bir etkisi olacağını düşünmüyorum" yorumunda bulundu.


https://www.defenseone.com/politics/2019/05/lockheed-preps-give-turkish-f-35s-other-customers/157326/?oref=d-channelriver Yorum Yaz
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theozy 1 hf. en beğenilen
Bunlar karşılarında hala eski Türkiye var sanıyor galiba




Dikkatli olsunlar hadlerini aşmasınlar yoksa biz de karşılığını veririz.
Mesela: Kurtlar Vadisi:Arizona çekebiliriz, Polat ve ekibi gider ve ellerindeki tüm F-35leri kaçırıp Türkiyeye getirir
Bunlar karşılarında hala eski Türkiye var sanıyor galibaDikkatli olsunlar hadlerini aşmasınlar yoksa biz de kar...
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2 Yanıt Yanıtla +167
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MALTHAEL 1 hf.
Onların uçağı varsa bizimde 60.000 kişilik camii miz var .
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khytr89 1 hf.
hani bizim yerli milli uçağımız göklerdeydi ?
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1 Avatar
DeepBluee2 2 gün
burada demek istediği alamazlarsa satarız ama Türkiye de yapılan haber de tedarik aşaması lockheed martin bizden 180-200 adet parça alıyor yanlış bilmiyorsam tanesi 100 bin $ olan kasklar bile burada üretiliyor uçağı vermezlerse tedarik desteğimizi keseriz demeye getirmişler tabi burada kaybeden şirketler olacak maddi anlamda .
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Parsbey 6 gün
Rusya domates, salatalık, turist ambargosuyla ülkeyi dize getirdi.
Ekonominin %80 inin bağlı olduğu ülkelerin koyacağı ambargoyla birşey olmaz kafasını yaşayan arkadaşlar. Torbacınız kim sizin?
Dolar 3.5 iken rahip kriziyle 7 leri görünce apar topar rahip serbest bırakıldı. S400 lerin alınmaması için illa bu ambargoyu yiyip halkın açlıktan ekmek bulamaması mı gerek?
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payners 6 gün
S400 almak isteyen Hindistan geçen gün abd baskısıyla vazgeçirildi. Bunu sadece Türkiye üzerinden anlamamak lazım.
Kıbrıs harekatından sonra gelen ambargo sayesinde ASELSAN kuruldu. Abd denen terörist şerefsizlere birilerinin haddini bildirmesi lazım. Adamlar gittiği yeri haraca bağlıyor. Yanı başımızda pkkya binlerce tır silah yardımı yapıyor. Sonra siz s400 almayın biz sizi koruruz diyor.
Abdnin bir kaç yıldır otoritesi iyice sarsılmaya başladı. Kudüs olayında bir kaç sömürge adacık dışında destekçi bulamadı. Özelliklee almanya ve fransa başlarını kaldırmaya çalışıyor. Türkiye yanında kurulmak istenen terör devletine en sert şekilde cevabı veriyor.
S400lerden vazgeçmemek lazım bu yaz daha sıcak geçecek orası kesin. İran'a saldırı olursa ipler kopabilir!
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NaturalBornKillaz 6 gün
Çıkarsalar da kurtulsak o sorunlu çöp uçaktan.
Keşke putin kampanya yapsa S400 alana SU-57 indirimli diye
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SHADQW 6 gün
Lütfen satsınlar. Türkiye'yi de çıkarsınlar programdan.
Ambargo gelmesiyle F16'ların uçması bir süre sıkıntı olabilir. Ama sonunda gelişen Türk Savunma Sanayi olur yine...
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cabriyo 1 hf.
akdenizde doğal gaz istiyorsak s400 şart. abd nin derdi s400 değil. akdenizdeki gaza türkiye dokunmasın istiyor. s400 akdenizdeki abd gemilerini batırabilir. o yüzden abd gemilerinin akdenizdeki gücü neredeyse biter. ve gaza tek başına sahip olamaz.
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Rivalı Efsunger 6 gün cabriyo
Keşke S400'ün ne demek olduğunu bir bilsen yorum yapmadan önce
gemileri batırırmış
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agent1453 1 hf.
Kolaylıkla savaş çıkarıp oraya satarız demek istiyorlar gibi geldi.
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MaDMaxiBo 1 hf.
Amerika sony gibi yapıyor, iki özellik var başka bir şey yok : mp3 çalar sadece şarkı çalar, radyo olmaz içinde, hafıza kartı takılmaz çoğuna, hoparlör olmaz dışarı ses vermez.
Rusya yapınca Çin malı gibi yapıyor, her türlü özellik var.
Uçağı da Rusyadan alalım.
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GameboyColor 1 hf.
Adamlar 15 temmuzda sınırdan girmeye hazırdı şimdi f35 leri adımbaşı amerikan üssü olan suriye sınırımızda kullanabileceğimizi sanmıyorum.
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GameboyColor 1 hf.
Ne olursa olsunda s400 leri alalım abd+arabistan sınırdaki teröristleri çok besledi s400 şart.
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türkiye s-400, abd f-35 ve
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