Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini başka ülkelere kolaylıkla satabiliriz"

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Türkiye, Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD’nin yoğun baskısı altına girmiş durumda. Öyle ki Türkiye, S-400 alımını durdurmadığı takdirde olası bir F-35 yasağıyla tehdit ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda açıklama yaparak “Türkiye’nin dışlandığı F-35 projesi çöker” demişti. Lockheed Martin CEO’su ise bugün “Türkiye’ye F-35 yaptırımı bizi etkilemez” açıklamasında bulundu.

F-35’lerin ana üretici firması Lockheed Martin CEO’su Marillyn Hewson, New York’ta düzenlenen bir konferansta konuşma yaptı. Hewson, “Şirketin Türkiye'ye yönelik olası F-35 yasağından etkilenmeyeceğini, hali hazırda başka ülkelerin de Türkiye'nin uçaklarına talip olduğunu” belirtti. Türkiye’den boşalan yerleri doldurabilecek ülkelerin de Japonya ve Polonya olduğu dile getirildi.

"Türkiye'nin uçaklarını almak isteyen pek çok ülke var"

Hewson, Lockheed'in Türk pilotlarının eğitimden geçirildiği Arizona'daki Hava Kuvvetleri Üssü'ne dört adet F-35 verdiğini ve mevcut plana göre şirketin Türkiye'ye yılda yaklaşık sekiz jet göndermeyi planladığını açıkladı. Hewson, "Bu önemli bir miktar değil. Eğer Türkiye yaptırım nedeniyle uçakları alamazsa, şimdi ya da gelecekte yeri doldurulacaktır. Pek çok ülke bu uçakları gerçekten istiyor. Bu açıdan, Türkiye noktasından bakıldığında, durumun bizim açımızdan bir etkisi olacağını düşünmüyorum" yorumunda bulundu.

https://www.defenseone.com/politics/2019/05/lockheed-preps-give-turkish-f-35s-other-customers/157326/?oref=d-channelriver