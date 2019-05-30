Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini başka ülkelere kolaylıkla satabiliriz"

F-35’lerin ana üretici firması Lockheed Martin CEO’su Marillyn Hewson, New York’ta düzenlenen bir konferansta konuşma yaptı. Hewson, “Şirketin Türkiye'ye yönelik olası F-35 yasağından etkilenmeyeceğini, hali hazırda başka ülkelerin de Türkiye'nin uçaklarına talip olduğunu” belirtti. Türkiye’den boşalan yerleri doldurabilecek ülkelerin de Japonya ve Polonya olduğu dile getirildi.
"Türkiye'nin uçaklarını almak isteyen pek çok ülke var"
Hewson, Lockheed'in Türk pilotlarının eğitimden geçirildiği Arizona'daki Hava Kuvvetleri Üssü'ne dört adet F-35 verdiğini ve mevcut plana göre şirketin Türkiye'ye yılda yaklaşık sekiz jet göndermeyi planladığını açıkladı. Hewson, "Bu önemli bir miktar değil. Eğer Türkiye yaptırım nedeniyle uçakları alamazsa, şimdi ya da gelecekte yeri doldurulacaktır. Pek çok ülke bu uçakları gerçekten istiyor. Bu açıdan, Türkiye noktasından bakıldığında, durumun bizim açımızdan bir etkisi olacağını düşünmüyorum" yorumunda bulundu.
https://www.defenseone.com/politics/2019/05/lockheed-preps-give-turkish-f-35s-other-customers/157326/?oref=d-channelriver Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dikkatli olsunlar hadlerini aşmasınlar yoksa biz de karşılığını veririz.
Mesela: Kurtlar Vadisi:Arizona çekebiliriz, Polat ve ekibi gider ve ellerindeki tüm F-35leri kaçırıp Türkiyeye getirir