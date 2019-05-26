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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiliz Hava Kuvvetleri BriteCloud füze aldatma sistemini Typhoon jetleriyle test etti

İngiliz Savunma Bakanı tarafından açıklananlara göre İngiliz Hava Kuvvetleri, BriteCloud adlı füze aldatma sistemini test ediyor. Bu kola kutusu boyutundaki yanıltıcılar, minyatür RF jammer içeriyor.
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Savunma Sanayi
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Royal Air Force (RAF), ya da Kraliyet Hava Kuvvetleri, BriteCloud adlı roket yanıltıcının yeni sürümünü Typhoon jetleriyle test ediyor. Almanya’da gerçekleştirilen Typhoon Yönetimsel Buluşması dâhilinde İngiliz Savunma Bakanı Stuart Andrew, tek kullanımlık kola kutusu boyutundaki anti radar elektronik paketlerinin Nisan’dan beri test aşamasında olduğunu açıkladı.
Leonardo Aerospace firması tarafından geliştirilen ve üretilen füze tuzakları, göreve özel olarak programlanabilir elektroniklerle geliyor. Her tüpte yaylı bir set kanat ve minyatür boyutlu radyo frekans jammer modülü bulunuyor.
Düşman füzesi bir hava aracına kilitlendiğinde, pilot BriteCloud ateşlemesi yaparak bunların füzeye yakın yerlerde RF jammer donanımlarını çalıştırmasını sağlar. Bu jammer, füzenin radarını şaşırtır ve çakılmasına sebep olur.
İngiliz Savunma Bakanlığı açıklamasına göre BriteCloud birimleri testlerine devam edilecek ve her şey yolunda giderse bu yıl sonunda envantere eklenecek.

https://www.gov.uk/government/news/raf-typhoon-jets-trial-miniature-missile-decoy-device Yorum Yaz
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artenis 1 hf.
Zekice. Fakat bu kendini yok etmeyen bir sistem. Çatışma alanında bulunup kopyalaması kolay olabilir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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gun 1 hf. artenis
Tabii ama günümüzde bunu kopyalayacak ülke gider benzerinide yapar kendi kendine bana o kadar da yüksek teknoloji gibi gelmedi daha çok iyi fikir gibi.
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