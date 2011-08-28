Loewe'den tasarımlarıyla öne çıkan 3D televizyonlar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Alman televizyon üreticisi Loewe, tasarım özellikleriyle ön plana çıkan 3D televizyonlarını kullanıma sunuyor. Art ve Connect serileri altında hazırlanan yeni modellerden Connect serisi 3D televizyon 40-inç, Art serisi 3D televizyonlar ise 40-inç ve 46-inç boyutunda.
Active Shutter teknolojisini kullanan dolayısıyla 3D görüntüleme için firmaya özel gözlük yerine bu teknolojiyle uyumlu piyasada pek çok gözlükle çalışabilen televizyonlar modeline göre LED teknolojisini temel alıyor ve kablolu ya da kablosuz olarak internete çıkabiliyorlar.
Gelişmiş medya özelliklerine sahip olan ve yaygın olarak kullanılan medya formatlarıyla uyumlu olan televizyonlar DFW Sound teknolojisine de sahipler. MediaPortal ve MediaNet özellikleriyle çevrimiçi medya yönetimi yapabilen televizyonlar, dahili sabit diskleri sayesinde dilediğiniz televizyon programını kaydedebiliyor.
Şık tasarımlarıya öne çıkan televizyonlardan 40" Connect 3D modelinin fiyatı 2500£.
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Mesela reference 52'' sadece tv fiyatı 41,500 TL, individual modeli ise 55'' 19980 TL'dir.
Tasarım, kalite ve görüntü mükemmeldir. Vidaları dahi titanyumdur.
B&O fiyatları ise mesela 7-55 3d Türkiye fiyatı 20000 Euro.
Bunlar farklı kulvarda koşarlar ve tasarımları ve ayrıntıları ile öne çıkarlar.
B&O daha çok ses sistemleri ile ünlüdür. Ama tv'lerde müthiştir.
Kısacası parası olana şiddetle öneririm.
Tecrübeyle sabittir.
loewe marka arçelik tedarikçisi herhalde Türkiyede
Sn.fx57 bilgi için teşekkürler+
Loewe ve Bang&Oluffsen hk.hiç bir bilgisi olmayanlar yorum yapmasalar çok iyi olur!
Bu iki marka,daha çekikgözlüler TV nin T sini bilmiyorken bu işlerde yine en iyisi idiler(özellikle Loewe)
Bugünde en iyisi bunlardır,ancak kimileri bilmedikleri için,bunların sadece tasarımına ve fiyatına takılıp "yorum" yaparlar!
50-60 senelik üreticilerdir bunlar ve hala TV leri satılır ve kullanıcılarıda özeldir! bunları alanlar da zaten özel müşterileridir!
Ayrıca bu yukarıdaki seriler Loewe nin giriş seviye sayılabilecek panelleridir!
Ve bu serileri normalde "Loewe" müşterileride almaz,ancak bunlar sadece Avrupada satılır ve kullancılarıda hazırdır,
Spheros gibi Hi-End serilerinin fiyatları ise Araba fiyatından pahalıdır!
Bunlar ağırlık olarak Hi-End lerde(Loewe ile B&O) Sharp Modül kullanıyorlar ama bu yukarıdaki serilerde Sharp yoktur!
Panel içinden başlarsam HW olarak,süper kalitelidir ve hiç ÇİN malı veya uzakdoğu menşeli bir elemanda yoktur!!
Sadece Modüller Sharp veya değişik Marka olur;diğer her bir şeyi "Alman" malıdır,kullanılan tüm elemanlar çok ciddi özeldir
(bunu teknik olarak,işi bilenler çok iyi bilir )
Fiyatıda ayrıca pahalı değildir,çünkü bu adamların her zaman ürünleri acaip pahalıdır ve her zamanda mallarını çok rahat
satarlar!! eğer gördüğünüz rakamlar çok pahalı olsaydı herifler çoktan dükkanı kapatmışlardır ama bunlar dükkan kapatmaz!!
Alman malı olduğunu yazdım ve kalitede aynen öyledir ve bu panellerin içini açtığınız zaman;yine bilenler bilir ne mal olduğunu
Processor ve sistem olarak mükemmeldir
Yine size garip gelebilir ama bunların en çok Araba fiyatını bile geçen Hi-End panelleri daha çok satar ve bende zaman içinde bazı kişileri
özellikle Loewe aldırdım!
B&O TV işinde Loewe nin biraz gerisinde kalıyor ama buda süperdir,bu panellerin görüntülerini sanırım birileri karıştırıp LGE veya Samy
veya Sony ile filan karıştırıyorsa,hiç boşuna uğraşmasınlar!!
Dünyadaki en iyi ilk Siyah&Beyaz TV ler Loewe idi
aynı şekilde dünyadaki en iyi renkli TV lerde yine en iyisi Loewe idi
Dünyada en iyi panel TV de yine Loewe dir
Ancak bu paneller bilinmediği için,bunlara ait yorumlarda diğer panellere bakılarak yapılır,ama yalnış tabiki!
Bakınız bu işi bilenler Loewe ve B&O dedinizmi hiç tartışmaya bile girmezler,ama işi bilmeyenler,bol bol ahkam keserler
Almanlar ayrıca genel olarak tüm TV(B&W/Renkli CRT/Panel)işinde daima teknolojinin alt yapısını bulan ve uygulayanlardır!
Aynı şekilde daha sonrada USA lı dev teknoloji firmaları(Üniversiteler dahil)da bu işin alt-yapısında teknoloji bulanlardır ve Sharp hariç
bütün ana üreticiler bu teknik&teknolojik ürünleri Lisans kiralama yoluyla USA/Sharp/Almanya/Canada/Üniversiteler(USA/CAnada) dan
transfer ediyorlar;özellikle yeni nesil .......LED(AMOLED/FED/SED/TOLED/P_MOLED v.s gibi) panellerin tamamı yine USA menşelidir
en baştada NANO dan geliyor!!
Loewe ise yine kendisi buluyor bunları;Modül hariç her eleman Alman malıdır!
B&O daki örneğin en son çıkan 85" PDP de(Panasonic Modüllüdür bu panel) sanırım yaklaşık £ 42.500,- olarak satılıyor UK de!!!
Aynı şekilde Hi-End Loewe lerde € 8bin-15bin arasıdır!!
Bakınız yukarıdaki seriler yine özel Loewe müşterileri için olsada,bunlar fazla satılamazlar! Loewe ana ürünleri Hi-End ve çok pahalı fiyatlı
olanlardır!
Selamlar
piyasadaki bircok tv firması yokken loewe vardı. ilk tv mizin loewe oldugunu hatirliyorum. 29 yaşim gerisini hesapla :) ayriyetten çin yapımı degil diye biliyorum. avrupada yapıldıgı icin kaliteli bir marka. tasarım zaten kendini gösteriyor...
Bu loewe tv lerin özelliği nedir acaip pahalı çünkü..