Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Loewe'den tasarımlarıyla öne çıkan 3D televizyonlar

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,4b
1
15
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Alman televizyon üreticisi Loewe, tasarım özellikleriyle ön plana çıkan 3D televizyonlarını kullanıma sunuyor. Art ve Connect serileri altında hazırlanan yeni modellerden Connect serisi 3D televizyon 40-inç, Art serisi 3D televizyonlar ise 40-inç ve 46-inç boyutunda.
Active Shutter teknolojisini kullanan dolayısıyla 3D görüntüleme için firmaya özel gözlük yerine bu teknolojiyle uyumlu piyasada pek çok gözlükle çalışabilen televizyonlar modeline göre LED teknolojisini temel alıyor ve kablolu ya da kablosuz olarak internete çıkabiliyorlar.
Gelişmiş medya özelliklerine sahip olan ve yaygın olarak kullanılan medya formatlarıyla uyumlu olan televizyonlar DFW Sound teknolojisine de sahipler. MediaPortal ve MediaNet özellikleriyle çevrimiçi medya yönetimi yapabilen televizyonlar, dahili sabit diskleri sayesinde dilediğiniz televizyon programını kaydedebiliyor.
Şık tasarımlarıya öne çıkan televizyonlardan 40" Connect 3D modelinin fiyatı 2500£.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hbasaran82 6 yıl
al bunu torunlarına kalsın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Yukarıdaki tv Loewe'nin giriş modelidir. Reference ve individual modelleri prestij ürünleridir.
Mesela reference 52'' sadece tv fiyatı 41,500 TL, individual modeli ise 55'' 19980 TL'dir.
Tasarım, kalite ve görüntü mükemmeldir. Vidaları dahi titanyumdur.
B&O fiyatları ise mesela 7-55 3d Türkiye fiyatı 20000 Euro.
Bunlar farklı kulvarda koşarlar ve tasarımları ve ayrıntıları ile öne çıkarlar.
B&O daha çok ses sistemleri ile ünlüdür. Ama tv'lerde müthiştir.
Kısacası parası olana şiddetle öneririm.
Tecrübeyle sabittir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dusty 7 yıl
Yalnız bakıp, bakıp iç geçiriyordum, geldi yine çıktı karşıma şu panel ağustostan sonra
Elimi süremeyeceğim kadar uzak bana belki ama böyle bir panelin üretildiğini bilmek bile kafi bence.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metehan73 8 yıl
2.500-EURO DEĞİL 2.500-STERLİN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PingPon 8 yıl
geçen arçelik mağazasında görmüştük (bunu değil)
loewe marka arçelik tedarikçisi herhalde Türkiyede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 8 yıl

Sn.fx57 bilgi için teşekkürler+


Loewe ve Bang&Oluffsen hk.hiç bir bilgisi olmayanlar yorum yapmasalar çok iyi olur!

Bu iki marka,daha çekikgözlüler TV nin T sini bilmiyorken bu işlerde yine en iyisi idiler(özellikle Loewe)


Bugünde en iyisi bunlardır,ancak kimileri bilmedikleri için,bunların sadece tasarımına ve fiyatına takılıp "yorum" yaparlar!

50-60 senelik üreticilerdir bunlar ve hala TV leri satılır ve kullanıcılarıda özeldir! bunları alanlar da zaten özel müşterileridir!

Ayrıca bu yukarıdaki seriler Loewe nin giriş seviye sayılabilecek panelleridir!
Ve bu serileri normalde "Loewe" müşterileride almaz,ancak bunlar sadece Avrupada satılır ve kullancılarıda hazırdır,
Spheros gibi Hi-End serilerinin fiyatları ise Araba fiyatından pahalıdır!

Bunlar ağırlık olarak Hi-End lerde(Loewe ile B&O) Sharp Modül kullanıyorlar ama bu yukarıdaki serilerde Sharp yoktur!

Panel içinden başlarsam HW olarak,süper kalitelidir ve hiç ÇİN malı veya uzakdoğu menşeli bir elemanda yoktur!!
Sadece Modüller Sharp veya değişik Marka olur;diğer her bir şeyi "Alman" malıdır,kullanılan tüm elemanlar çok ciddi özeldir
(bunu teknik olarak,işi bilenler çok iyi bilir
)

Fiyatıda ayrıca pahalı değildir,çünkü bu adamların her zaman ürünleri acaip pahalıdır ve her zamanda mallarını çok rahat
satarlar!! eğer gördüğünüz rakamlar çok pahalı olsaydı herifler çoktan dükkanı kapatmışlardır ama bunlar dükkan kapatmaz!!

Alman malı olduğunu yazdım ve kalitede aynen öyledir ve bu panellerin içini açtığınız zaman;yine bilenler bilir ne mal olduğunu

Processor ve sistem olarak mükemmeldir


Yine size garip gelebilir ama bunların en çok Araba fiyatını bile geçen Hi-End panelleri daha çok satar ve bende zaman içinde bazı kişileri
özellikle Loewe aldırdım!
B&O TV işinde Loewe nin biraz gerisinde kalıyor ama buda süperdir,bu panellerin görüntülerini sanırım birileri karıştırıp LGE veya Samy
veya Sony ile filan karıştırıyorsa,hiç boşuna uğraşmasınlar!!

Dünyadaki en iyi ilk Siyah&Beyaz TV ler Loewe idi

aynı şekilde dünyadaki en iyi renkli TV lerde yine en iyisi Loewe idi

Dünyada en iyi panel TV de yine Loewe dir


Ancak bu paneller bilinmediği için,bunlara ait yorumlarda diğer panellere bakılarak yapılır,ama yalnış tabiki!

Bakınız bu işi bilenler Loewe ve B&O dedinizmi hiç tartışmaya bile girmezler,ama işi bilmeyenler,bol bol ahkam keserler


Almanlar ayrıca genel olarak tüm TV(B&W/Renkli CRT/Panel)işinde daima teknolojinin alt yapısını bulan ve uygulayanlardır!
Aynı şekilde daha sonrada USA lı dev teknoloji firmaları(Üniversiteler dahil)da bu işin alt-yapısında teknoloji bulanlardır ve Sharp hariç
bütün ana üreticiler bu teknik&teknolojik ürünleri Lisans kiralama yoluyla USA/Sharp/Almanya/Canada/Üniversiteler(USA/CAnada) dan
transfer ediyorlar;özellikle yeni nesil .......LED(AMOLED/FED/SED/TOLED/P_MOLED v.s gibi) panellerin tamamı yine USA menşelidir
en baştada NANO dan geliyor!!

Loewe ise yine kendisi buluyor bunları;Modül hariç her eleman Alman malıdır!

B&O daki örneğin en son çıkan 85" PDP de(Panasonic Modüllüdür bu panel) sanırım yaklaşık £ 42.500,- olarak satılıyor UK de!!!
Aynı şekilde Hi-End Loewe lerde € 8bin-15bin arasıdır!!

Bakınız yukarıdaki seriler yine özel Loewe müşterileri için olsada,bunlar fazla satılamazlar! Loewe ana ürünleri Hi-End ve çok pahalı fiyatlı
olanlardır!

Selamlar

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 8 yıl
VirtualFrog
Dahili kayıt işini o yukardaki TV neresine sığdırmış acaba :) aşmış adamlar helal olsun Bu loewe tv lerin özelliği nedir acaip pahalı çünkü..

piyasadaki bircok tv firması yokken loewe vardı. ilk tv mizin loewe oldugunu hatirliyorum. 29 yaşim gerisini hesapla :) ayriyetten çin yapımı degil diye biliyorum. avrupada yapıldıgı icin kaliteli bir marka. tasarım zaten kendini gösteriyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 8 yıl
böyle bir tasarım için bu kadar fiyat verme gereksiz. 2500 euro'a Türkiye'de en iyi televizyonlar alınabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
farklı tasarım ve disk ile insanlara kalite gibi yutturulan bir marka tv lerinin özellikleri bizim Lg.Sansung ile karşılaştırdığımızda solda sıfır ama fiyat konusunda onlardan daha pahalı kısacası farklı olmak isteyen ve bunun için parasını harcamaktan korkmayanların tvsi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webbeast 8 yıl
Loewe televizyonlara hep hayran olmuşumdur. çünkü diğer televizyonlardan bi şekilde hep sıyrılır gerek tasarımıyla olsun gerek dayanıklılığıyla.. farklı bi segment tabiki.. ve fiyatları çok tuzlu
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VirtualFrog 8 yıl
Dahili kayıt işini o yukardaki TV neresine sığdırmış acaba :) aşmış adamlar helal olsun

Bu loewe tv lerin özelliği nedir acaip pahalı çünkü..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27440 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, tasarım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim