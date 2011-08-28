Loewe'den tasarımlarıyla öne çıkan 3D televizyonlar

Alman televizyon üreticisi Loewe, tasarım özellikleriyle ön plana çıkan 3D televizyonlarını kullanıma sunuyor. Art ve Connect serileri altında hazırlanan yeni modellerden Connect serisi 3D televizyon 40-inç, Art serisi 3D televizyonlar ise 40-inç ve 46-inç boyutunda.

Active Shutter teknolojisini kullanan dolayısıyla 3D görüntüleme için firmaya özel gözlük yerine bu teknolojiyle uyumlu piyasada pek çok gözlükle çalışabilen televizyonlar modeline göre LED teknolojisini temel alıyor ve kablolu ya da kablosuz olarak internete çıkabiliyorlar.

Gelişmiş medya özelliklerine sahip olan ve yaygın olarak kullanılan medya formatlarıyla uyumlu olan televizyonlar DFW Sound teknolojisine de sahipler. MediaPortal ve MediaNet özellikleriyle çevrimiçi medya yönetimi yapabilen televizyonlar, dahili sabit diskleri sayesinde dilediğiniz televizyon programını kaydedebiliyor.

Şık tasarımlarıya öne çıkan televizyonlardan 40" Connect 3D modelinin fiyatı 2500£.