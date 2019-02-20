Logitech MX518 oyuncu faresi geri döndü

Bundan tam 14 sene önce piyasaya sürülen ve Logitech’in efsane oyuncu fareleri arasında yerini alan Logitech MX518 geri dönüyor. Firma tasarıma çok dokunmadan kasa içerisinde önemli iyileştirmeler yapmış.

Logitech MX518 Legendary özellikleri ve fiyatı

İlk kez 2005 yılında piyasaya sürülen kablolu Logitech MX518 oyuncu faresi özelleştirilebilir tuşları ve konforlu tasarımıyla çok beğenilmişti. Logitech kullanıcılardan gelen talepleri dikkate aldığını ve efsane modele yeniden hayat verdiğini ifade ediyor.

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Logitech MX518 Legendary olarak adlandırılan yeni farede donanım tarafında gelişmeler var. Firmanın geçen yıl tanıttığı hassas HERO 16K sensör bu farede de yerini almış. Ayrıca 32-bit ARM işlemci sayesinde gecikme sürelerini 1ms seviyesine kadar indiriyor.

Son önemli yenilik ise entegre bellek olmuş. Böylece tuş ayarlarınızı fare üzerinde saklayabiliyor ve farklı cihazlardan yönetebiliyorsunuz. Bunun dışında Nightfall adında siyah detaylara yer veren kaplama ve daha iyi malzemeler kullanılmış. Logitech MX518 Legendary bu gelişmelerin karşılığında 60$ istiyor.