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GlobalFoundries satılıyor

Bir dönem döküm pazarının iki numarasına kadar yükselen GlobalFoundries sektöre havlu atmak üzere. Rekabetin gerisinde kalan firma satılıyor. Samsung potansiyel alıcılar arasında.
3 ay
4,5b
1
13
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Arap sermayesinin önemli yatırımlarından birisi olarak gösterilen ve önemli müşteriler kazanarak döküm sektöründe hızla üçüncü sıraya kadar yükselen GlobalFoundries’in düşüşü de hızlı oldu. Firma satılıyor.

Arayış başladı

Abu Dabi kaynaklı Mubadala Technology şirketinin yüzde 90 hissesine sahip olduğu GlobalFoundries, döküm pazarında liderlik sloganıyla yatırımlarını arttırmış ve 5nm sürecine kadar planlar yapmıştı. Bu dönemde AMD gibi önemli müşteriler kazanan GlobalFoundries bununla birlikte ani bir şekilde frene bastı.

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Geçtiğimiz yıl sonlarına doğru 7nm sürecine daha fazla yatırım yapmayacağını açıklamasının ardından AMD’yi TSMC’ye kaptırdı. Bu yılın başlarında da geniş çaplı hizmet veren mikroelektronik mekanik üretim tesislerini elden çıkardı.

Şimdi ise firmanın muhtemel bir satış için arayışa başladığı ifade ediliyor. Muhtemel alıcılardan en önemlisi Samsung. Zaten Samsung ile uzun süredir bir teknoloji ortaklığı mevcuttu. Güney Koreli SK Hynix de firmanın teknolojileri ile ilgileniyor. Ticaret savaşları nedeniyle ABD’de varlıkları olan GlobalFoundries’in Çinli bir firma tarafından satın alıma onay verilmeyeceği ifade ediliyor.

Hali hazırda döküm pazarında TSMC yüzde 55 civarında bir pay ile lider durumda. GlobalFoundries yüzde 8.4 civarında bir paya sahip. Samsung eğer şirketi bünyesine katarsa pazar payı yüzde 23 seviyesine kadar çıkacak.

 

https://www.techpowerup.com/252745/globalfoundries-looking-for-buyers-samsung-and-sk-hynix-seem-interested Yorum Yaz
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Ussuz 3 ay en beğenilen
Gönül isterki ülkemizden biri alsın ama bizimkiler anca inşaattan anlar
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scorpion20 2 ay
Dh aramızda para toplasak yine alırız biz bunu
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CagriErcan 2 ay
''Onların teknolojileri varsa bizim de Allah'ımız var Allah'ımız'' Der şimdi birileri...….
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DH Misafiri 3 ay
çok kötü logoları var hem tsmc'nin hem global'in
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OverClocK1ng 3 ay
Olaya bak. Demek ki AMD iyi çekilmiş. Büyük rekabete girmekten kendini kurtarmış...
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eric13 3 ay
Arap ve uretim iki ayri dunyanin insanlari
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ahmetbmyo 3 ay
Arm i alamadık bari bunu alsınlar
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RocknRoll@ 3 ay ahmetbmyo
Para getirmesi gereken Varlık fonu borç arıyor durumun farkında mısın bilmiyorum.
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0quz28 3 ay ahmetbmyo
hocam arm nin piyasa değerini biliyormusunuz ? devlet desteği ile birlikte bile alınamazdı o firma
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Ussuz 3 ay en beğenilen
Gönül isterki ülkemizden biri alsın ama bizimkiler anca inşaattan anlar
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burakdc 3 ay Ussuz
Aynen bizimkiler yok 68 kusagı siyasetciler yok 80 kusagı siyasetciler gıbı bos beles tartısmalarla ulkenın cokmesıne katkıda bulunuyorlar ortada ustune atom bombası atılmısken kullerınden dogup gelısmıs bır japonya ornegı varken bizdeki 68 kusaklılar dunyayı kurtarmıscasına bos bos konusurlar 80 kusagıda onlara yardırır sonra ortada ne fol var ne yumurta dun ya almıs basını marsa gıtmıs. Ulkesını dusunen adam gıder bu fırmayı satın alır butun patentlerıyle bırlıkte ilk mıllı mıkro ıslemcıyı gelıstırmek ıcın calısmalara baslar. ve bır sure sonra cıddı gelısmeler yasanır işte ozman ilk yerli telefon ilk yerli televizyon ilk yerli bilgisayar vs uretilir. ve bu fiyatlar duser yoksa oyle al parcaları dısarıdan bırlestır yerlı bılgısayar telefon televızyon yaptım demek le olmuyor bu is olsaydaı kesa vestel ve bekonun elektronık dıyınce aklına buzdolabından baska bısey gelmedıgı yıllarda ben sayısını unuttugum kadar kasa topladım ozaman ben onlardan daha buyuk uretıcıyım bu kafaya gore.
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jitemci 3 ay
tsmc yüzde 35 kar marjıyla üretim yaptığını söylüyordu, onlar için değişen 1 şey olmaz herhalde
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LeviGerman 2 ay jitemci
Olsa olsa fayda sağlar... yıllar önce bu işte çok daha fazla üretici vardı, daha bakir zamanlar. En son 3'e inmiş idi, gittikçe artan maliyetler ve rekabet sonucunda. Biri daha eksildi görünüyor. Bizim için çok da iyi bir haber değil.
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mondiyo 3 ay
araplar her işte olduğu gibi bunda da çuvalladı. sağılmaya devam
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