GlobalFoundries satılıyor

Arap sermayesinin önemli yatırımlarından birisi olarak gösterilen ve önemli müşteriler kazanarak döküm sektöründe hızla üçüncü sıraya kadar yükselen GlobalFoundries’in düşüşü de hızlı oldu. Firma satılıyor.

Arayış başladı

Abu Dabi kaynaklı Mubadala Technology şirketinin yüzde 90 hissesine sahip olduğu GlobalFoundries, döküm pazarında liderlik sloganıyla yatırımlarını arttırmış ve 5nm sürecine kadar planlar yapmıştı. Bu dönemde AMD gibi önemli müşteriler kazanan GlobalFoundries bununla birlikte ani bir şekilde frene bastı.

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Geçtiğimiz yıl sonlarına doğru 7nm sürecine daha fazla yatırım yapmayacağını açıklamasının ardından AMD’yi TSMC’ye kaptırdı. Bu yılın başlarında da geniş çaplı hizmet veren mikroelektronik mekanik üretim tesislerini elden çıkardı.

Şimdi ise firmanın muhtemel bir satış için arayışa başladığı ifade ediliyor. Muhtemel alıcılardan en önemlisi Samsung. Zaten Samsung ile uzun süredir bir teknoloji ortaklığı mevcuttu. Güney Koreli SK Hynix de firmanın teknolojileri ile ilgileniyor. Ticaret savaşları nedeniyle ABD’de varlıkları olan GlobalFoundries’in Çinli bir firma tarafından satın alıma onay verilmeyeceği ifade ediliyor.

Hali hazırda döküm pazarında TSMC yüzde 55 civarında bir pay ile lider durumda. GlobalFoundries yüzde 8.4 civarında bir paya sahip. Samsung eğer şirketi bünyesine katarsa pazar payı yüzde 23 seviyesine kadar çıkacak.