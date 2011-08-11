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Logitech'den Galaxy Tab 10.1 için klavyeli kılıf

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,7b
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20
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında devam eden patent ihlali kavgası dün yeni bir boyuta ulaştı ve Galaxy Tab 10.1 modeli Hollanda hariç Avrupa Birliği ülkelerinde tedbiren yasaklandı. Raflardan indirilen modeli sipariş veren müşterilere de paraları iade ediliyor. 

1 GHz çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 işlemci ve 1 GB RAM, Android 3.1 Honeycomb işletim sistemi, 10.1-inç 1280 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 16 / 32 GB dahili bellek opsiyonları, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS ve 7000 mAh gelişmiş batarya özellikleri sunan Galaxy Tab 10.1 modeli dünyanın en ince tableti olma özelliği taşıyor.

Tabletin akibeti ile ilgili belirsizlik devam ederken aksesuar firmaları ise satışı devam edecekmiş gibi ürün hazırlamayı sürdürüyor. 

Tabletin fiziksel klavye eksikliğini gidermeyi amaçlayan Logitech, üretim ortağı ZAGG firmasına yaptırdığı hem klavye hem ekran koruması sunan yeni kılıfını satışa sundu.

Tabletin ön kısmını kapatan kılıf alüminyumdan imal edilmiş ve oldukça sağlam. Kılıfın iç kısmında ise tam bir QWERTY klavye bulunuyor. Klavyede kopyala-yapıştır kısayolları bulunuyor. Ancak klavye haricinde rakipleri gibi herhangi bir ek özellik sunmuyor. Ayrıca stand olarak da kullanılamıyor.

Kılıfın bir benzeri de iPad için satışa sunulmuştu.

Kılıftaki klavye Bluetooth üzerinden tablete bağlanıyor ve USB üzerinden şarj ediliyor. Kılıfın iç köşelerindeki dolgu maddesi düşmelere karşı kısmi koruma sağlıyor. Satış fiyatı 99.99$. 

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Foo Fighters 8 yıl en beğenilen
Apple a rağmen yükselen değer samsung!!
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osmanefeozkan 8 yıl
Amman logitec dikkat et ilk klıflı klavyede applenindir patentini çaldı diye senide mahkemey vermesinler ş.rr..siz herifler
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poqito 8 yıl
Ben yurt disindan getirtecegim dileyenlerle beraber hareket edeiliriz
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Lernatius 8 yıl
çok güzel çalışma olmuş
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poqito 8 yıl ekrem71
ekrem71

Ancak klavye haricinde rakipleri gibi herhangi bir ek özellik sunmuyor. Ayrıca stand olarak da kullanılamıyor


iyi ama resimdeki üründe stand var ?
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poqito 8 yıl
bu arada ürünü pek tutmadım arkadaşlar kaba ve metal kapaklı. orjinal kılıf + klavye tavsiyemdir.
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_bluescream_ 8 yıl
nedense gaaxy tab alasım geldu bu urunle beraber netbooklara olan hevesın iyice kırıldı 1080p oynatamayan atomn555 li netbook muuu?? yoksa galaxy tabmı e biraz daha para verir galaxy tab alırınır yani. özellikle sureklı el altında bulundurulan klaye mause gbi şeylerde genelde ucuza kaçılır ama bence para harcanması gereken donanımlardan. komple logıtch kullnıyorum adamlar kalitesini konusturmuş yani her ürününde kablolu kabsoluz adamlar çalışıyor.
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_blackmamba_ 8 yıl
ürün güzel fakat tıpkı samsung ürünleri gibi fiyatı tuzlu. tablet piyasasında klavye olayı da moda olmaya balşadı.
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Recharged 8 yıl
Logitech yapmışsa gözü kapalı alınır o ücret verilerek.Kaliteli olduğuna kullanmadan eminim.Böyle ürünler görmek güzel.
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birolmth 8 yıl Recharged
Eagle Claw

Logitech yapmışsa gözü kapalı alınır o ücret verilerek.Kaliteli olduğuna kullanmadan eminim.Böyle ürünler görmek güzel.


bencede kendi uzmanlığını günümüzün favori ürünlerine adapte etmeyi ve bu noktadada farkını ortaya koymayı iyi biliyor tebrikler Logitech.
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UnInvited_Guest 8 yıl
Beyler apple bunu hangi patent den dolayı yasaklattı ipad 2 den gayet şık arka tarafı çok güzel özellikkle ve yine samsung inceliğini konuşturmuş. Bence apple in etekleri tutuşuyor özür çürük elma :-)
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birolmth 8 yıl
bunu yapsa yapsa Logitech yapardı zaten kılıf+klavye+stand bence çok yaratıcı ve kullanışlı olmuş
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_bluescream_ 8 yıl
bu ürünler glaxy tab alınabilir gbi olmuş asus eeepad transformers gbı artık netbooklar öldü gbi.bu satede tem tablet hem netbook kullnış oluoruz bnce iyi.
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osmanefeozkan 8 yıl
Amman logitec dikkat et ilk klıflı klavyede applenindir patentini çaldı diye senide mahkemey vermesinler ş.rr..siz herifler
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HAAltuntas 8 yıl
Hoş, tuzlu.
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Foo Fighters 8 yıl en beğenilen
Apple a rağmen yükselen değer samsung!!
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