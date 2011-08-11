Logitech'den Galaxy Tab 10.1 için klavyeli kılıf

Apple ile Samsung arasında devam eden patent ihlali kavgası dün yeni bir boyuta ulaştı ve Galaxy Tab 10.1 modeli Hollanda hariç Avrupa Birliği ülkelerinde tedbiren yasaklandı. Raflardan indirilen modeli sipariş veren müşterilere de paraları iade ediliyor.





1 GHz çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 işlemci ve 1 GB RAM, Android 3.1 Honeycomb işletim sistemi, 10.1-inç 1280 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 16 / 32 GB dahili bellek opsiyonları, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS ve 7000 mAh gelişmiş batarya özellikleri sunan Galaxy Tab 10.1 modeli dünyanın en ince tableti olma özelliği taşıyor.





Tabletin akibeti ile ilgili belirsizlik devam ederken aksesuar firmaları ise satışı devam edecekmiş gibi ürün hazırlamayı sürdürüyor.





Tabletin fiziksel klavye eksikliğini gidermeyi amaçlayan Logitech, üretim ortağı ZAGG firmasına yaptırdığı hem klavye hem ekran koruması sunan yeni kılıfını satışa sundu.





Tabletin ön kısmını kapatan kılıf alüminyumdan imal edilmiş ve oldukça sağlam. Kılıfın iç kısmında ise tam bir QWERTY klavye bulunuyor. Klavyede kopyala-yapıştır kısayolları bulunuyor. Ancak klavye haricinde rakipleri gibi herhangi bir ek özellik sunmuyor. Ayrıca stand olarak da kullanılamıyor.





Kılıfın bir benzeri de iPad için satışa sunulmuştu.





Kılıftaki klavye Bluetooth üzerinden tablete bağlanıyor ve USB üzerinden şarj ediliyor. Kılıfın iç köşelerindeki dolgu maddesi düşmelere karşı kısmi koruma sağlıyor. Satış fiyatı 99.99$.