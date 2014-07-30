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Logitech'den dünyanın en hızlı oyuncu faresi: G402 Hyperion Fury

4 yıl
1,3b
1
22
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech'den dünyanın en hızlı oyuncu faresi: G402 Hyperion Fury
Donanım dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Logitech, dünyanın en hızlısı olarak lanse ettiği yeni oyuncu faresi G402 Hyperion Fury'i kullanıcıların beğenisine sundu.
Tasarımsal olarak detaylarına burada yer verdiğimiz G502 modeline oldukça benzeyen ve sağ el kullanımı ile FPS oyunlarına uygun olarak hazırlanan Logitech G402 Hyperion Fury, dünyanın en hızlı faresi olarak gösteriliyor ve bu hızı taşıdığı 32-bit ARM işlemcisi, Delta Zero ile Fusion Engine teknolojileriyle sağlıyor. Fusion Engine sayesinde optik sensör ile dahili ivmeölçer ve jiroskop birimlerinden aldığı verileri birleştirerek saniyede 12 metre tarama yapabilen G402, Delta Zero teknolojisi ile 240-400 DPI aralığında yüksek doğruluk sunabiliyor. Gövdesine yerleştirilen 8 adet programlanabilir tuş yardımıyla klavyeye olan ihtiyacı azaltan ve gerekli oyun profillerini kendi hafızasında tutabilen oyuncu faresi, 1ms gibi düşük raporlama hızıyla da özellikle çevrimiçi oyunlarda yüksek performans vaat ediyor.
Logitech'in teknik detaylarıyla dikkat çeken yeni oyuncu faresi G402 Hyperion Fury, 60$ fiyat etiketiyle Ağustos ayında satışa çıkıyor. Farenin kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Logitech'den dünyanın en hızlı oyuncu faresi: G402 Hyperion Fury

http://www.pocket-lint.com/news/130130-logitech-claims-g402-hyperion-fury-is-the-fastest-gaming-mouse-ever-and-it-s-only-50 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
daha az para verip g502 almak iste :D
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DH Misafiri 4 yıl
Ekim ayındayız halen mouse Türkiyede Satışa Koyulmadı
Ne zaman gelecel bir bilgisi olan varmı ?
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Myres 4 yıl
502mi bu mu kararsız kaldım şimdi.
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Raydr1c 4 yıl
Eğer Amazon'da yarın uyandığımda yine bu fiyattan görürsem G402'yi Qck ile birlikte sipariş geçicem hemen.
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SanayiSupportu 4 yıl
Urunun 169tl ye gelecegini soyluyor cogu kisi insallah oyledir fpsciler icin iyi olur
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Candance 4 yıl
Bir yerde farenin 169TL olacagini okumustum.

Edit: buldum

chip.com.tr/...
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Ans Destroyer 4 yıl
anca bakarız
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MühendisMurat 4 yıl
güzelmiş ama 502 den farkı yok.
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xalaram 4 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelir bilgisi olan varmı ve g502 ile bunun arasında ağırlık farkı çok varmıdır ? Teşekkürler
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Sios 4 yıl xalaram
Sitelerinde teknik özellikler kısmında farklarını görebilirsin.

gaming.logitech.com/...

gaming.logitech.com/...

G502'de ağırlıklar değiştirilebiliyorken, G402'de o özellik yok. FB sayfalarında Eylül ayında geliyor diye belirtmişler.



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DH Misafiri 4 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelicek bilgisi olan varmı ve sizce g502 ile bunun arasında çok ağırlık farkı varmıdır? Teşekkürler
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acbold 4 yıl
Olucak olucak logitech. Ha gayret.
g502 ile bi ışık belirmişti.Buda fena değil.Sensör ne derecede kaliteli bakalım. Testler çıkar yakında.
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NarkolepsiHumans 4 yıl
Bayıldım dış görünüşü sade ve şık.
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Fubel 4 yıl
razer deathadder 2013 ten iyi olur mu acaba hangisini almamı tavsiye edersiniz
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