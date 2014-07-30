Logitech'den dünyanın en hızlı oyuncu faresi: G402 Hyperion Fury

Haber Editörü
Donanım dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Logitech, dünyanın en hızlısı olarak lanse ettiği yeni oyuncu faresi G402 Hyperion Fury'i kullanıcıların beğenisine sundu.
Tasarımsal olarak detaylarına burada yer verdiğimiz G502 modeline oldukça benzeyen ve sağ el kullanımı ile FPS oyunlarına uygun olarak hazırlanan Logitech G402 Hyperion Fury, dünyanın en hızlı faresi olarak gösteriliyor ve bu hızı taşıdığı 32-bit ARM işlemcisi, Delta Zero ile Fusion Engine teknolojileriyle sağlıyor. Fusion Engine sayesinde optik sensör ile dahili ivmeölçer ve jiroskop birimlerinden aldığı verileri birleştirerek saniyede 12 metre tarama yapabilen G402, Delta Zero teknolojisi ile 240-400 DPI aralığında yüksek doğruluk sunabiliyor. Gövdesine yerleştirilen 8 adet programlanabilir tuş yardımıyla klavyeye olan ihtiyacı azaltan ve gerekli oyun profillerini kendi hafızasında tutabilen oyuncu faresi, 1ms gibi düşük raporlama hızıyla da özellikle çevrimiçi oyunlarda yüksek performans vaat ediyor.
Logitech'in teknik detaylarıyla dikkat çeken yeni oyuncu faresi G402 Hyperion Fury, 60$ fiyat etiketiyle Ağustos ayında satışa çıkıyor. Farenin kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.pocket-lint.com/news/130130-logitech-claims-g402-hyperion-fury-is-the-fastest-gaming-mouse-ever-and-it-s-only-50 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne zaman gelecel bir bilgisi olan varmı ?
Edit: buldum
chip.com.tr/...
gaming.logitech.com/...
gaming.logitech.com/...
G502'de ağırlıklar değiştirilebiliyorken, G402'de o özellik yok. FB sayfalarında Eylül ayında geliyor diye belirtmişler.
g502 ile bi ışık belirmişti.Buda fena değil.Sensör ne derecede kaliteli bakalım. Testler çıkar yakında.