Logitech'den üzerinde touchpad yer alan kablosuz klavye: TK820

Değişen şartlar nedeniyle son zamanlarda mobil aksesuar ürünlerine daha fazla ağırlık veren ancak bilgisayar donanımları üretmeye de devam eden dünyaca ünlü Logitech, üzerinde touchpad bulunan yeni kablosuz klavye modelini resmi olarak duyurdu.

TK820 model ismiyle hazırlanan Logitech kablosuz klavye, öncelikle harici fare ihtiyacını ortadan kaldıran touchpad bölümüyle birçok benzerinden ayrılıyor. Sade bir tasarım anlayışı ve ince gövde yapısıyla geliştirilen modelin touchpad kısmı, Windows 8 işletim sistemine özel olarak 13 farklı farklı kaydırma hareketini destekliyor (Logitech SetPoint yazılımıyla) ve çoklu dokunmatik işlemleri rahatlıkla yerine getirilebiliyor. Firmanın PerfectStrokeTM isimli tuş sistemiyle üst seviye yazma deneyimi ortaya koyabildiği belirtilen TK820, Logitech'in ufak boyutlu 2.4GHz alıcısı ile kablosuz olarak kullanılabiliyor.

Ağustos ayı içerisinde 99,99$ fiyat etiketiyle Amerika ve Avrupa merkezli olarak satışa sunulacağı belirtilen Logitech TK820 klavye modeli hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/13/logitech-tk820-keyboard-and-trackpad/