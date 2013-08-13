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Logitech'den üzerinde touchpad yer alan kablosuz klavye: TK820

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech'den üzerinde touchpad yer alan kablosuz klavye: TK820
Değişen şartlar nedeniyle son zamanlarda mobil aksesuar ürünlerine daha fazla ağırlık veren ancak bilgisayar donanımları üretmeye de devam eden dünyaca ünlü Logitech, üzerinde touchpad bulunan yeni kablosuz klavye modelini resmi olarak duyurdu.  
TK820 model ismiyle hazırlanan Logitech kablosuz klavye, öncelikle harici fare ihtiyacını ortadan kaldıran touchpad bölümüyle birçok benzerinden ayrılıyor. Sade bir tasarım anlayışı ve ince gövde yapısıyla geliştirilen modelin touchpad kısmı, Windows 8 işletim sistemine özel olarak 13 farklı farklı kaydırma hareketini destekliyor (Logitech SetPoint yazılımıyla) ve çoklu dokunmatik işlemleri rahatlıkla yerine getirilebiliyor. Firmanın PerfectStrokeTM isimli tuş sistemiyle üst seviye yazma deneyimi ortaya koyabildiği belirtilen TK820, Logitech'in ufak boyutlu 2.4GHz alıcısı ile kablosuz olarak kullanılabiliyor.
Ağustos ayı içerisinde 99,99$ fiyat etiketiyle Amerika ve Avrupa merkezli olarak satışa sunulacağı belirtilen Logitech TK820 klavye modeli hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Logitech'den üzerinde touchpad yer alan kablosuz klavye: TK820

http://www.engadget.com/2013/08/13/logitech-tk820-keyboard-and-trackpad/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
bu ürünlerin gece kullanımı için led aydınlatmalı olanı var mı
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DH Misafiri 5 yıl
20 lira laptop sehpası+50 lira microsoft klavye maus.Bağlarsınız tv ye keyfinize bakarsınız.Logitech pahalı ürün satıyor.Servisleri üründen daha pahalı
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Sam.Fisher 5 yıl
Touch Keyboard K400'ün devamı niteliğinde sanırsam, çok şık gözüküyor ama 100 dolar fazla gibi; K400'ün 100 TL olduğu göz önüne alınırsa.
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JoeyBane 5 yıl
Gayet kullanışlı bir ürün. HTPC sistemler için ideal.
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xpow3r 5 yıl
Masa üstü kullanımda pek bi işe yaramaz gibi, ama stylus kalem desteği olur ise belki. Ama tv ye bağlı eğlence sistemlerinde iş yapar.
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CEO 5 yıl
Bence güzele benziyor.
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DaOzy 5 yıl
Logitech'in zaten böyle bir ürünü vardı ki.Hatta kendi Samsung Smart TV'mde kullanıyorum o ürünü.Tasarımını değiştirp tekrara satışa mı sunmuşler ne.
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ogzo 5 yıl
Tasarım güzel ama ne kullanılabilirlik nasıl olur acaba
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aycibin 5 yıl
kuzenimde bunun eski modeli var.touchpad'i bir hayli büyütmüşler.o da güzeldi,bu daha da güzel olmuş.akıllı tv,ps3 veya TV'ye bağlı pc'leri olanlara ideal.
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TheShadow 5 yıl
Smart TV'ler ya da TV'ye bağlı PC'ler için ideal.
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Elder Wand 5 yıl
Logitech bu işi biliyor.
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ydadodo 5 yıl
muhteşem
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Shade of Death 5 yıl
Logitech tasarım işini biliyor harika gözüküyor.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
ses sistemi ve klavye mouse olarak logitech kullanıyorum.güzel üründe yine bir mouse kadar aktif olabileceğini sanmıyorum touchpad in.bir mouse ne kadar yer kaplıyorki böyle bir ürün yapmayı düşünmüşler.100$ pahalı yurtdışı için bile olsa.
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