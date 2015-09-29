Logitech'den yeni mekanik oyuncu klavyesi: G410

Çevre birimleri konusunda uzman firmalardan Logitech, ürün gamına oyunculara özel olarak geliştirdiği yeni mekanik klavyesi G410'u eklediğini duyurdu.

Sayısal tuş takımının yer almadığı kompakt bir yapıda hazırlanan ve tasarımsal olarak oldukça dikkat çekici görünen yeni Logitech G410, Romer-G isimli özel mekanik anahtarları kullanıyor ve böylece diğer mekanik klavyelerden %25 daha hızlı tepkiler verebiliyor. Bağlantı noktasında yüksek performans için kablo kullanan klavye, Arx Control entegrasyonuyla da oyun içi bilgileri akıllı telefonlar üzerinden gözler önüne serebiliyor.

Rakiplerinden %40 oranında daha fazla basma ömrüne (Yaklaşık 70 milyon) sahip olduğu belirtilen Logitech G410, programlanabilir aydınlatma sistemiyle de dikkatleri üzerine çekebiliyor. Oyun işlevlerini (Hız, can ya da kurşun miktarı gibi) yansıtabilen ve bölgesel olarak farklı renk seçimlerini kullanabilen mekanik klavye, sol elin altına denk gelen bilek destek bölümüyle de uzun oyunlarda dahi ağrı sorunları yaşatmıyor.

Logitech'in yeni oyuncu klavyesi G410, 130$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay satışa çıkıyor.

http://venturebeat.com/2015/09/29/logitech-cranks-out-a-mechanical-keyboard-for-gamers/