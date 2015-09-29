Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech'den yeni mekanik oyuncu klavyesi: G410

3 yıl
5,1b
1
12
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Logitech'den yeni mekanik oyuncu klavyesi: G410
 
Çevre birimleri konusunda uzman firmalardan Logitech, ürün gamına oyunculara özel olarak geliştirdiği yeni mekanik klavyesi G410'u eklediğini duyurdu.
Sayısal tuş takımının yer almadığı kompakt bir yapıda hazırlanan ve tasarımsal olarak oldukça dikkat çekici görünen yeni Logitech G410,  Romer-G isimli özel mekanik anahtarları kullanıyor ve böylece diğer mekanik klavyelerden %25 daha hızlı tepkiler verebiliyor. Bağlantı noktasında yüksek performans için kablo kullanan klavye, Arx Control entegrasyonuyla da oyun içi bilgileri akıllı telefonlar üzerinden gözler önüne serebiliyor.
Rakiplerinden %40 oranında daha fazla basma ömrüne (Yaklaşık 70 milyon) sahip olduğu belirtilen Logitech G410, programlanabilir aydınlatma sistemiyle de dikkatleri üzerine çekebiliyor. Oyun işlevlerini (Hız, can ya da kurşun miktarı gibi) yansıtabilen ve bölgesel olarak farklı renk seçimlerini kullanabilen mekanik klavye, sol elin altına denk gelen bilek destek bölümüyle de uzun oyunlarda dahi ağrı sorunları yaşatmıyor.
Logitech'in yeni oyuncu klavyesi G410, 130$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay satışa çıkıyor.
Logitech'den yeni mekanik oyuncu klavyesi: G410
 

http://venturebeat.com/2015/09/29/logitech-cranks-out-a-mechanical-keyboard-for-gamers/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hayrikoc61 3 yıl
Logitech G910un kirpilmis hali. 190 dolar 394TL yapıyor. Türkiyeye en az 500e girecek. Şu ana kadardır destekliyorum logitechi. Ama bu ürün harbi çöp
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-toraman- 3 yıl
fiyatı sağlammış aslında alınabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.ED 3 yıl
Logitech'in fiyatları balon gibi şişirilmiş. Değerine düşmesi 1 yılı bulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MühendisMurat 3 yıl
K70 varken dönüp bakmaz kimse bunlara.

Artık Corsair bu işin içine iyicene girdi, Logitech'in işi zor, eskisi kadar boş değil alan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 3 yıl
Fiyat fazla, Logitech Samsung yolunda ilerliyor. Gereksiz bir kaç değişiklikle ürünüleri bir sürü model adıyla piyasaya sürüyor. Üstelik fiyatlarını hak etmiyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5123 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, Logitech ve
2 etiket daha mekanik Klavye
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Meizu M2 Note inceleme videosu 3 yıl Huawei Mate S ön inceleme videosu: Force Touch özellikli ilk telefon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim