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Logitech'in PS4'e özel yeni direksiyon seti G29, Amazon üzerinde de ortaya çıktı

3 yıl
4,1b
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14
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech'in PS4'e özel yeni direksiyon seti G29, Amazon üzerinde de ortaya çıktı
 
Donanım dünyasının önemli isimlerinden Logitech'in G29 model isimli yeni direksiyon seti bu sefer Amazon üzerinde ortaya çıktı.
Çok ciddi satış rakamlarına ulaşan G25 ve G27 temelinde Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PS4 için hazırlanan Logitech G29, geçtiğimiz hafta yayınlanan bazı resmi olmayan görseller sonrası şimdi de dünyanın en büyük çevrimiçi satış kanallarından Amazon üzerinde göründü. Siteden kısa süre içerisinde kaldırılan ve tasarımsal olarak GT Driving Force ile bazı benzerlikler taşıyan G29, bünyesinde PS4'ün kontrolcüsüne gerek bırakmayacak düzeyde birçok buton taşıyor ancak herhangi bir dahili vites topu bulunmuyor.
Arka bölümünde vites arttırma ve düşürme işlemleri için iki adet vites kulakçığı yer alan Logitech G29, beraberinde gelen ünite üzerinde ise gaz, fren ve debriyaj pedallarını barındırıyor. Yayınlanan görsellerde harici bir vites ünitesi de görünmeyen direksiyon seti, Amazon'dan elde edilen bilgilere göre PS3'le de uyumlu olarak kullanılabiliyor ve tercih edilen deri ile metal malzeme / kaplama seçenekleriyle oldukça sağlam bir seçenek oluşturuyor.
Logitech'in PS4'e özel yeni direksiyon seti G29, Amazon üzerinde de ortaya çıktı
 
43.7 x 32.3 x 30cm boyuta ve 5 Kg ağırlığa sahip olduğu açıklanan G29, "Force feedback" işlemini iki adet motoruyla yerine getiriyor ve böylece gerçekçi bir sürüş deneyimi ortaya koyabiliyor. Direksiyonun G27 ile benzer şekilde sessiz manevra yapabildiği de belirtiliyor.
PS4 uyumlu Thrustmaster T300 GTE, Thrustmaster T80 ve Thurstmaster T300 RS'in karşısına güçlü bir rakip olarak çıkmaya hazırlanan Logitech G29'un resmi satış fiyatı 400 euro olarak görünürken, çıkış tarihi hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

Logitech'in PS4'e özel yeni direksiyon seti G29, Amazon üzerinde de ortaya çıktı
 

http://www.trustedreviews.com/news/new-logitech-g29-ps4-racing-wheel-leaked-by-amazon Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Fiyat git gide 92 model sahin fiyatına yaklaşıyor hadi bakalım hayırlısı
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DH Misafiri 3 yıl
bnde logitech g27 var vites 6 ya girmiyor 6 ya atınca geri vitese giriyor bilginiz varsa söyleyin acill bide g29 vitesi g 27 oluyormu çalısyormu saolun
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YALLY 3 yıl
Öncelikle G27 için konuşucak olursak : Bildiğim kadarıyla G27 amerika fiyatı 300 dolar,yani bugünün kuruyla 820 TL. Ve Türkiyede sıfırını Gold'da 1000TL ye almak mümkün.200TL farkla alabiliyoruz. 2 - 2,5 sene önce de yani dolar yükselmeden önce de durum böyleydi.Amerika fiyatları arasında aman aman bir fark yoktu.Çok net hatırlıyorum ülkemizde 500-600 TL arasında mağaza fiyatları vardı.

PS4 için konuşucak olursak eğer Bestbuy Amerika fiyatlarına baktığımızda Pre-owned yani ikinci el PS4 bile 350 dolar. Sıfır PS4 fiyatı yanında bir oyun ile beraber(bundle olarak) 400 dolar. Yine bugünün kuruyla 1.100 TL ediyor. Şu an Türkiye'de aynı fiyata PS4 almak mümkün.

Gelelim G29'a.Öncelikle G29'un çıkış fiyatı 400 "euro değil" 400 "dolar" olarak ve çıkış tarihi Temmuz 2015 olarak duyuruldu. Logitech'in Resmi sitesinde mevcut ve muhtemelen Amerika fiyatı.Ancak çıkış tarihi Türkiye'de de aynı olur mu bilmiyorum. Shifter ayrıca satılıyor malesef tıpkı Thrustmaster T500RS gibi.Yine Logitech'in sitesinde shifter yani vites kutusunu da fiyatıyla beraber görebilirsiniz.Vites kutusunun fiyatı ise 60 dolar.Amerika fiyatıyla tam takım bi G29 460 dolar yani 1258 TL. Bu da eğer G27 ve PS4 gibi cüzi miktarlarda oynama yaparsa ülkemizde, tam takım bi G29 1500 TL ye alınabilir diye tahmin ediyorum.



Ekstra olarak :

Logitech ,G29 ile beraber G920 modelini de piyasaya sürüyor.Hemen hemen aynı konsollar ama G920 nin devir saati ışıkları yok ,daha az tuş sayısına sahip fakat "benim fikrime göre" G29a göre çok daha şık.Rengi ve sadeliği daha ağır bi hava katmış.



G29 : PC , PS3 ve PS4 için uyumlu

G920 : PC ve Xbox One için uyumlu.



İlgili linkler:



G29 duyurulana kadar Logitech'in sitesinde,Bestbuyda,Gamestopta vs.. G27 için fiyat mevcuttu fakat sadece ebay'de bulabildim.



G27

m.ebay.com/...



PS4

bestbuy.com/...



G29



mobile-gaming.logitech.com/...



G29 Shifter (vites)



gaming.logitech.com/...



Bu da G920



mobile-gaming.logitech.com/...



Umarım muhtemel fiyat konusunda tahminlerim doğru çıkar ve yarışseverler olarak G29dan mahrum kalmayız ya da yüksek meblalar ödemek zorunda kalmayız.



Saygılar...



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DH Misafiri 3 yıl
kim demiş türkiyede yok her türlü oyun ile alakalı bir site var hemde stoklarında var sipariş ile değil hazırda var girin inceleyin ortombo.com/...
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Umutcan 3 yıl
G25 direksiyon setim hala sapasağlam. Ama ben zamanında dolar-euro düşükken 370tl gibi bir fiyata aldım, şimdi g27'lerin bile fiyatları malum.
Paramız aşırı değer kaybetti, adamların 400 para birimine aldığı ürünü bizim 2000 para birimine almamız trajikomik. O adamlar da 1500-3000 eurodan aşağı kazanmıyorlar.
Tıpkı bizim 1500-3000tl ortalama maaşlar gibi. Dövize çeki düzen gelmeden bir halt alınmaz.
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Bartusngl 3 yıl
Videosunda vitesi vardı
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emre1393 3 yıl
Yalarim, istiririm,
Gerçi pahalı o fiyat, thrustmaster da daha iyileri var o fiyata
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DH Misafiri 3 yıl
vites kolunu ayrı satarlar bir de ona para isterler, bu şekilde g25-g27 kadar başarılı olamaz.. aynı fiyata thrustmaster veya fanatec in daha kaliteli direksiyon setleri var ama ülkemizde pek bulunmuyor maalesef...
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Archspire 3 yıl
shifter olmayacak gibi
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ozmenakif 3 yıl
Debriyaj var, vites yok. Saçma olur. Resimlerde olmasa da vites kutusu vardır bence.
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61 TRABZON 61 3 yıl
Vites kutusu yok mu bunun?
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