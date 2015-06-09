Logitech'in PS4'e özel yeni direksiyon seti G29, Amazon üzerinde de ortaya çıktı

Donanım dünyasının önemli isimlerinden Logitech'in G29 model isimli yeni direksiyon seti bu sefer Amazon üzerinde ortaya çıktı.

Çok ciddi satış rakamlarına ulaşan G25 ve G27 temelinde Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PS4 için hazırlanan Logitech G29, geçtiğimiz hafta yayınlanan bazı resmi olmayan görseller sonrası şimdi de dünyanın en büyük çevrimiçi satış kanallarından Amazon üzerinde göründü. Siteden kısa süre içerisinde kaldırılan ve tasarımsal olarak GT Driving Force ile bazı benzerlikler taşıyan G29, bünyesinde PS4'ün kontrolcüsüne gerek bırakmayacak düzeyde birçok buton taşıyor ancak herhangi bir dahili vites topu bulunmuyor.

Arka bölümünde vites arttırma ve düşürme işlemleri için iki adet vites kulakçığı yer alan Logitech G29, beraberinde gelen ünite üzerinde ise gaz, fren ve debriyaj pedallarını barındırıyor. Yayınlanan görsellerde harici bir vites ünitesi de görünmeyen direksiyon seti, Amazon'dan elde edilen bilgilere göre PS3'le de uyumlu olarak kullanılabiliyor ve tercih edilen deri ile metal malzeme / kaplama seçenekleriyle oldukça sağlam bir seçenek oluşturuyor.

43.7 x 32.3 x 30cm boyuta ve 5 Kg ağırlığa sahip olduğu açıklanan G29, "Force feedback" işlemini iki adet motoruyla yerine getiriyor ve böylece gerçekçi bir sürüş deneyimi ortaya koyabiliyor. Direksiyonun G27 ile benzer şekilde sessiz manevra yapabildiği de belirtiliyor.

PS4 uyumlu Thrustmaster T300 GTE, Thrustmaster T80 ve Thurstmaster T300 RS'in karşısına güçlü bir rakip olarak çıkmaya hazırlanan Logitech G29'un resmi satış fiyatı 400 euro olarak görünürken, çıkış tarihi hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor





http://www.trustedreviews.com/news/new-logitech-g29-ps4-racing-wheel-leaked-by-amazon