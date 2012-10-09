Logitech'ten oyuncuları hedef alan mekanik klavye: G710+

Fare, klavye, ses sistemi, kulaklık, web kamera ve oyun kolu gibi başarılı bilgisayar bileşenlerine imza atan Logitech, oyuncuları hedef alan yeni mekanik klavyesi G710 Plus'ın duyurusunu gerçekleştirdi. Razer, Thermaltake ve Cooler Master'ın sunduğu mekanik klavye çözümlerinin ardından global pazara yeni bir soluk getirmesi beklenen G710 Plus'ta, ''Cherry MX Brown'' mekanik anahtar teknolojisi kullanılmış. Standart klavyelere göre komutlara daha hızlı şekilde tepki verebilen tuşlar, 50 milyon kez tıklanmaya dayanıklılık gösterebiliyor. Pazardaki rakiplerine göre tuşlarının daha sessiz olduğu dile getirilen klavyede, eş zamanlı şekilde 26 farklı tuşa basılsa dahi her bir tuş ayrı ayrı algılanıyor.



G710 Plus'ın yön tuşlarında ve W, A, S, D tuşlarında gri rengin tercih edildiğini görüyoruz. Klavyenin tuşları beyaz LED'li aydınlatmaya sahip. LED'lerin parlaklık seviyesi (4 seviyeli) kontrol edilebildiği gibi aydınlatma istendiği takdirde tamamen kapatılabiliyor. Yön tuşlarının parlaklık seviyesinin bağımsız olarak ayarlanabilmesi seçeneği sunulmuş.



Klavyenin sol kısmına 6 tane programlanabilir tuş; üst kısmına çoklu medya tuşları (oynat, durdur vs); sağ üst kısmına ise ses kontrol tuşları yerleştirilmiş. Ayrıca klavyede üç farklı kullanıcı profilinin oluşturulabildiğini belirtelim. Bilek desteği çıkarılabilen klavyede oyun modu mevcut. Oyun modunu açtığımızda Windows tuşu devre dışı kalıyor. Böylece oyun keyfi Windows tuşuna yanlışlıkla bastığımızda yarıda bölünmüyor.



Logitech G710 Plus'ın fiyatı 149.99$ olacak. ABD'de klavyenin sevkiyatı bu aydan itibaren başlıyor. Avrupa ülkelerinde yaşayanların ise aralık ayı başını beklemeleri gerekecek.



http://blog.logitech.com/2012/10/09/logitech-introduces-g710-mechanical-gaming-keyboard/