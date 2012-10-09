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Logitech'ten oyuncuları hedef alan mekanik klavye: G710+

6 yıl
4b
3
24
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Fare, klavye, ses sistemi, kulaklık, web kamera ve oyun kolu gibi başarılı bilgisayar bileşenlerine imza atan Logitech, oyuncuları hedef alan yeni mekanik klavyesi G710 Plus'ın duyurusunu gerçekleştirdi. Razer, Thermaltake ve Cooler Master'ın sunduğu mekanik klavye çözümlerinin ardından global pazara yeni bir soluk getirmesi beklenen G710 Plus'ta, ''Cherry MX Brown'' mekanik anahtar teknolojisi kullanılmış. Standart klavyelere göre komutlara daha hızlı şekilde tepki verebilen tuşlar, 50 milyon kez tıklanmaya dayanıklılık gösterebiliyor. Pazardaki rakiplerine göre tuşlarının daha sessiz olduğu dile getirilen klavyede, eş zamanlı şekilde 26 farklı tuşa basılsa dahi her bir tuş ayrı ayrı algılanıyor.
G710 Plus'ın yön tuşlarında ve W, A, S, D tuşlarında gri rengin tercih edildiğini görüyoruz. Klavyenin tuşları beyaz LED'li aydınlatmaya sahip. LED'lerin parlaklık seviyesi (4 seviyeli) kontrol edilebildiği gibi aydınlatma istendiği takdirde tamamen kapatılabiliyor. Yön tuşlarının parlaklık seviyesinin bağımsız olarak ayarlanabilmesi seçeneği sunulmuş.
Klavyenin sol kısmına 6 tane programlanabilir tuş; üst kısmına çoklu medya tuşları (oynat, durdur vs); sağ üst kısmına ise ses kontrol tuşları yerleştirilmiş. Ayrıca klavyede üç farklı kullanıcı profilinin oluşturulabildiğini belirtelim. Bilek desteği çıkarılabilen klavyede oyun modu mevcut. Oyun modunu açtığımızda Windows tuşu devre dışı kalıyor. Böylece oyun keyfi Windows tuşuna yanlışlıkla bastığımızda yarıda bölünmüyor.
Logitech G710 Plus'ın fiyatı 149.99$ olacak. ABD'de klavyenin sevkiyatı bu aydan itibaren başlıyor. Avrupa ülkelerinde yaşayanların ise aralık ayı başını beklemeleri gerekecek.
 

http://blog.logitech.com/2012/10/09/logitech-introduces-g710-mechanical-gaming-keyboard/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
6gv2 al daha iyi taş gibi klavye :D
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nirvanha 6 yıl
300 tl'lik Aydınlatmalı bir klavyeye etiket yapıştırmak ve kullanmak....
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saxblue 6 yıl
klavyenin tasarımı vs. herşeyi çok iyi. ama küçük enter tuşundan nefret ediyorum ve basamıyorum. ne diye küçük enter koymuşlar. eğer türkçe klavyesi gelirse ki gelsin zaten düşüncem enter büyük olur. ve piyasaya girer girmez bi tane alırım inşallah
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Hasikomen 6 yıl
Enter tuşu küçük olan klavyelerde enter'a basamıyorum.
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gladiotor 6 yıl
Howmuch is it?
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Santino Santorelli 6 yıl
inceledim çok kral yapmışlar..zaten böyle artısı olan klavye'nin logitech'den çıkması şaşırtıcı değil..akabinde mekanik klavyelere'de nispetende olsa yeni ve güzel bir boyut kazandırmış..tebrikler..
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Tigerspeed 6 yıl
En kralı G15 ilk çıkanı ve hala kullanıyorum.Yeni çıkan G15 ve G11 modellerinide deneme fırsatım oldu.Klavye işlevsel olabilir ama ilk çıkan G15 özelliklerini ve duruşunu hiçbirisinde bulamadım.Gitgide kötü tasarımlar çıkıyor.
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2kol3bacak 6 yıl
Türkiye'ye giren ilk Cherry MX Brown'lardan olacak sanırım eğer başka bir klavye girmezse ve girmediyse şimdiye kadar. Tasarımı gayet iyi bence. Mekanik klavyelerden şaşalı bir görünüm beklememek lazım.

Brown tipi switch'leri Mionix Zibal 60'ta denemiştim oldukça iyi bir hisleri var biraz plastik oyuncak gibi ses çıkartsa da Razer'ın ucuz mekanik klavyelerini ezecek kadar kaliteli idi.
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teknoforum-bs 6 yıl
makbulut
Türkçe f dizilimi klavye olursa tercihim arasına girer. Razer marka mekanik klavye kullanmaktayım. Türkçe Q dizilimine sahipti. F klavye dizilimi olmadığı için tuşları kendim dizdim. Ergonomikliği kalmadı. :((

Adam haklı ama Bu tarz bir klavyeyi hangi akla hizmet F klavyeye cevirdiz
Bide Tr de kac kişi F klavye kullanıyor bilmiyorum
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yabo 6 yıl
Klavye oldukça güzel gözüküyor umarım türkçe karakterlisi çıkar.
Yanıtla +1
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capoeira_GS 6 yıl
Logitech ürünleri her zaman ayrı bir üst kalitede oluyor yine güzel bir ürün
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dragonball 6 yıl
makbulut
Türkçe f dizilimi klavye olursa tercihim arasına girer. Razer marka mekanik klavye kullanmaktayım. Türkçe Q dizilimine sahipti. F klavye dizilimi olmadığı için tuşları kendim dizdim. Ergonomikliği kalmadı. :((

hocam sticker yapıştırmak aklınıza gelmedi mi? ne gerek var tuşların yerlerini değiştirmeye? hazır stickerlar var diye biliyorum... araştırın mutlaka bulursunuz.
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makbulut 6 yıl
Türkçe f dizilimi klavye olursa tercihim arasına girer. Razer marka mekanik klavye kullanmaktayım. Türkçe Q dizilimine sahipti. F klavye dizilimi olmadığı için tuşları kendim dizdim. Ergonomikliği kalmadı. :((
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