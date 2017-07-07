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Lojistik Destek Gemisi denize iniyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmak üzere başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projesi kapsamında üretilen 2. gemi Üsteğmen Arif EKMEKÇİ'nin denize indirilme töreni yarın gerçekleştirilecek
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
1
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacak ve tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeline lojistik destek sağlayacak olan gemi yarın denize indiriliyor.
 
15 Nisan 1993 tarihinde icra edilen SAT-Denizaltı müşterek eğitiminde kaybolan Şehit Üsteğmen Arif Ekmekçi'nin anısına
ithafen isimlendirilen gemi 105,44 metre toplam boya sahip. Maksimum 12,5 knot sürat yapabilen geminin seyir siası ise 9.500 deniz mili olarak belirtiliyor.  
 
 
8.744 ton deplasmana sahip olan gemi, 53+17 kişilik personel taşıma kapasitesinin yanı sıra 4000 ton F-76 ve 330 ton JP-5 108 metreküp yiyecek taşıyabiliyor. Bu yükleri hem harp zamanında askeri personele, hem de doğal afetler gibi zor durumlarda sivillere ulaştırabilen gemi, üzerinde asimetrik tehditlere karşı 2 adet STAMP bulunduruyor.
 
Kıçtan yüzdürmeli sistemle denizde akaryakıt ikmaline olanak sağlayan gemi 8 adet konteynerda taşıyabiliyor.
 
Gemi yarın düzenlenecek törenle denize indirilecek. Kabul testlerinin ardından da Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.
 
 
 
 
 
 
 

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