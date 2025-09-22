Giriş
    Benzeri yok! Dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı tanıtıldı

    Radia, ABD ve müttefikler için ultra büyük kargo uçağı WindRunner for Defense’i tanıttı. Uçak, diğer savaş uçaklarını ve helikopterleri sökmeden, büyün haliyle taşıyabiliyor.

    Benzeri yok! Dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı tanıtıldı
    ABD merkezli Radia, yaptığı açıklamayla WindRunner for Defense adını verdiği ve “dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı” olarak tanımlanan yeni projesini duyurdu. Uçak, ABD ve NATO güçlerinin hava taşımacılığı kapasitesindeki boşluğu kapatmayı hedefliyor ve askeri lojistik ile insani yardım görevlerinde yeni bir standart oluşturmayı vaat ediyor.

    Radia, WindRunner’ın mevcut stratejik hava nakliye filolarını desteklemek üzere tasarlandığını belirtiyor. Operasyonel durumda olan fakat artık üretimde olmayan C-130 Hercules, C-5 Galaxy ve C-17 Globemaster III gibi uçakların yanında özellikle hacim ağırlıklı görevler için ek kapasite sunacak. Uçak, ağırlıktan çok iç hacim odaklı tasarımı sayesinde, sistemleri sökmeden veya parçalamadan uzak ve altyapısı sınırlı bölgelere taşıyabilecek. Bu özellik ile kuvvetlerin hızlı ve güvenli bir şekilde çeşitli noktalara konuşlandırılmasın sağlanacak.

    WindRunner’ın iç hacmi 6.800 metreküpün üzerinde olarak açıklanıyor. Bu, C-5’in yaklaşık yedi, C-17’nin ise on iki katı büyüklüğünde ve uçağı tarihteki en büyük askeri nakliye uçağı haline getiriyor. Bu devasa hacim sayesinde, özel yükleme ekipmanı veya altyapı gerekmeden ekipmanlar doğrudan görev alanına ulaştırılabilecek.

    Bu arada WindRunner ismini önceki haberlerimizden hatırlayanlar olacaktır; zira Radia, bu platformu ilk olarak dev rüzgar türbinlerini taşımak için tanıtmıştı.

    Sökmeden 4 adet F-35 taşıyabiliyor

    Benzeri yok! Dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı tanıtıldı
    Şirkete göre WindRunner, 6 adet CH-47 Chinook helikopterini tamamen monte halde taşıyabilirken C-17 yalnızca birini sökerek taşıyabiliyor. Uçak ayrıca 4 adet CV-22 Osprey, 4 adet  F-16 veya F-35C ve bir görevde 12 adet Apache helikopteri taşıyabilecek. WindRunner sadece savunma için değil, uzay operasyonlarını desteklemek için de kullanılacak.

    WindRunner’ın teknik boyutlarına baktığımızda 108 metre uzunluk, 80 metre kanat açıklığı ve 24 metre yükseklik görüyoruz. Uçak, saatte yaklaşık 740 kilometre hızla seyredecek şekilde planlanmış. Maksimum taşıma kapasitesi yaklaşık 72.575 kilogram seviyesinde. Bu kapasite 247.000 kilogramlık Antonov An-225 Mriya, 150.000 kilogramlık An-124 veya 129.274 kilogramlık C-5 Galaxy gibi tarihi ağır yük uçaklarından daha düşük olsa da dediğimiz gibi, WindRunner burada iç hacme odaklanıyor.

    İlk uçuş 2030’a kadar yapılacak

    Benzeri yok! Dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı tanıtıldı
    WindRunner’ın operasyonel gereksinimleri arasında yaklaşık 1.800 metre uzunluğundaki asfaltlanmamış pistlerden kalkış yapabilme yeteneği bulunuyor. Radia, bu tasarımı özellikle Indo-Pasifik ve Avrupa’daki savaş destek operasyonları, Arktik görevler ve insani yardım senaryoları için uygun görüyor. Uçak, standart yer ekipmanlarıyla tamamen uyumlu, böylece büyük ve özel altyapılara ihtiyaç duymuyor.

    Radia, uçağın sertifikalı ve kanıtlanmış bileşenler kullanacağını ve on yılın sonuna kadar ilk uçuşu, 2030 civarında ise ilk operasyonları gerçekleştirmeyi hedefleyen bir geliştirme planının olduğunu belirtiyor.

    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

