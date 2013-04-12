Lomography, Bleair X 6-12 fotoğraf makinesi için yeni bir 35mm arka aparatı çıkarttı









Ürettiği filmli fotoğraf makineleri, lensler ve fotoğraf aksesuarları ile tanınan Lomography firması, Bleair X 6-12 fotoğraf makinesi için yeni bir 35mm arka aparatı çıkarttı.





Günümüzde dijital fotoğraf makinelerinin inanılmaz gelişmeleri yanında ürettiği filmli analog fotoğraf makineleri ile pazarda kalmaya devam eden Lomography firmasının Bleair X 6-12 fotoğraf makinesi için çıkarttığı yeni 35mm arka aparatı, kullanıcıların Bleair X 6-12 fotoğraf makinesi ile standart bir 35mm filme 12 adet (film deliklerini de görüntüleyerek) 104x33mm panoramik fotoğraflar çekilmesine imkan sağlayabiliyor. Üzerinde kullanıcıların hangi filmde olduğunu gösteren bir sayacında yer aldığı 35mm arka aparatı, kullanıcıların yaratıcılıklarını arttırmalarına yardımcı olabiliyor.

Lomography Bleair X 6-12 fotoğraf makinesi için geliştirilen 35mm arka aparatı, firmanın resmi sitesi üzerinde 189 TL fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

http://shop.lomography.com/tr/belair-35mm-back