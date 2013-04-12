Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lomography, Bleair X 6-12 fotoğraf makinesi için yeni bir 35mm arka aparatı çıkarttı

6 yıl
641
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lomography, Bleair X 6-12 fotoğraf makinesi için yeni bir 35mm arka aparatı çıkarttı

Ürettiği filmli fotoğraf makineleri, lensler ve fotoğraf aksesuarları ile tanınan Lomography firması, Bleair X 6-12 fotoğraf makinesi için yeni bir 35mm arka aparatı çıkarttı.

Günümüzde dijital fotoğraf makinelerinin inanılmaz gelişmeleri yanında ürettiği filmli analog fotoğraf makineleri ile pazarda kalmaya devam eden Lomography firmasının Bleair X 6-12 fotoğraf makinesi için çıkarttığı yeni 35mm arka aparatı, kullanıcıların Bleair X 6-12 fotoğraf makinesi ile standart bir 35mm filme 12 adet (film deliklerini de görüntüleyerek) 104x33mm panoramik fotoğraflar çekilmesine imkan sağlayabiliyor. Üzerinde kullanıcıların hangi filmde olduğunu gösteren bir sayacında yer aldığı 35mm arka aparatı, kullanıcıların yaratıcılıklarını arttırmalarına yardımcı olabiliyor.
Lomography Bleair X 6-12 fotoğraf makinesi için geliştirilen 35mm arka aparatı, firmanın resmi sitesi üzerinde 189 TL fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.
 
Lomography, Bleair X 6-12 fotoğraf makinesi için yeni bir 35mm arka aparatı çıkarttı
Lomography, Bleair X 6-12 fotoğraf makinesi için yeni bir 35mm arka aparatı çıkarttı
Lomography, Bleair X 6-12 fotoğraf makinesi için yeni bir 35mm arka aparatı çıkarttı
 

http://shop.lomography.com/tr/belair-35mm-back Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Enerji Dolu" Teknoloji ve Oyun Programı 12 Nisan 2013 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim