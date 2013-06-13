Lomography, "Kendin Yap" temasıyla hazırladığı Konstruktor isimli analog fotoğraf makinesini duyurdu

Ürettiği filmli analog fotoğraf makineleri, lensler ve farklı fotoğraf aksesuarları ile tanınan Lomography, kullanıcıların kendilerinin bir araya getirebileceği Konstruktor isimli yeni analog fotoğraf makinesini duyurdu.

Satın alındığı zaman maket oyuncak tarzında plastik parçalar halinde gelen Lomography Konstruktor, kullanıcılara kendi 35mm SLR fotoğraf makinesini inşa etme fırsatı veriyor. Firmaya göre eğlenmek ve analog fotoğraf mekaniğinin nasıl işlediğini görmek için harika bir seçenek olan model, teknik olarak 2 farklı diyafram ayarına, 0,5 ile sonsuz netleme mesafesine, film sarma düğmesine, otomatik poz sayıcıya ve yansıtmalı odaklamaya sahip. Beraberinde 50mm F/10 lens gelen ve isteğe bağlı olarak lensleri değiştirilebilen analog fotoğraf makinesinin paketi içerisine, kurulum için gerekli aparat ve kullanma kılavuzları da eklenmiş durumda.

Lomography tarafından geliştirilen analog fotoğraf makinesi Konstruktor, firmanın resmi Türkiye sayfası üzerinden 99 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, çekilmiş örnek fotoğraflara ise buradan ulaşabilirsiniz.





http://shop.lomography.com/tr/konstruktor