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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lomography, "Kendin Yap" temasıyla hazırladığı Konstruktor isimli analog fotoğraf makinesini duyurdu

5 yıl
1,1b
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14
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lomography,
Lomography,
Ürettiği filmli analog fotoğraf makineleri, lensler ve farklı fotoğraf aksesuarları ile tanınan Lomography, kullanıcıların kendilerinin bir araya getirebileceği Konstruktor isimli yeni analog fotoğraf makinesini duyurdu.
Satın alındığı zaman maket oyuncak tarzında plastik parçalar halinde gelen Lomography Konstruktor, kullanıcılara kendi 35mm SLR fotoğraf makinesini inşa etme fırsatı veriyor. Firmaya göre eğlenmek ve analog fotoğraf mekaniğinin nasıl işlediğini görmek için harika bir seçenek olan model, teknik olarak 2 farklı diyafram ayarına, 0,5 ile sonsuz netleme mesafesine, film sarma düğmesine, otomatik poz sayıcıya ve yansıtmalı odaklamaya sahip. Beraberinde 50mm F/10 lens gelen ve isteğe bağlı olarak lensleri değiştirilebilen analog fotoğraf makinesinin paketi içerisine, kurulum için gerekli aparat ve kullanma kılavuzları da eklenmiş durumda. 
Lomography tarafından geliştirilen analog fotoğraf makinesi Konstruktor, firmanın resmi Türkiye sayfası üzerinden 99 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, çekilmiş örnek fotoğraflara ise buradan ulaşabilirsiniz.


http://shop.lomography.com/tr/konstruktor Yorum Yaz
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Captain_Ivy 4 yıl
Güzel ve hoş da film-poz olayından dolayı uğraşası gelmiyo insanın..
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Guest-FA9189F46 4 yıl Captain_Ivy
Aazam

Güzel ve hoş da film-poz olayından dolayı uğraşası gelmiyo insanın..

Aynen ama benim dslr makinem olacağı için bunuda yapmak ve arasıra kullanmak için alacağım keşke dijitalide olsa bu serinin
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Çok güzel fiyatı şimdi 119 tl fotoğraflarda kumlanma oluyor aydınlık çekimlerde bende hem dslr alacağım (sony a 57 veya aynasız olarak olympus emd 10 ) bunuda eğlence için alacağım
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cyberbandit 5 yıl
epikkkkkk
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yc#1 5 yıl
Kutu içeriğini görünce aklıma küçükken bakkaldan aldığım plastik arabalar geldi.
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Metabolism 5 yıl yc#1
yc#1

Kutu içeriğini görünce aklıma küçükken bakkaldan aldığım plastik arabalar geldi.

böyle birleştiriyorsu felan :D
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