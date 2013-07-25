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Lomography, Petzval isimli portre lensi için Kickstarter projesi başlattı

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lomography, Petzval isimli portre lensi için Kickstarter projesi başlattı

Lomography, Petzval isimli portre lensi için Kickstarter projesi başlattı

Ürettiği fimli analog fotoğraf makineleri ile tanıdığımız Lomography firması, Petzval isimli portre lensi için Kickstarter projesi başlattı.
Joseph Petzval tarafından 19. yüzyılda üretilen efsanevi Petzval lensini yeniden hayata döndürmek adına Kickstarter üzerinde yeni bir proje başlatan Lomography, portre çekimlerine özel olarak geliştirilen bu lens ile oldukça farklı ve eşsiz bir bokeh deneyimi ortaya koyabiliyor. Canon EF ve Nikon F bağlantı yuvasına sahip fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak çalışabilen lens, 85mm odak uzaklığına, F/2.2 diyafram değerine, 30 derece görüş açısına, 67mm filtre çapına ve 1m minimum netleme mesafesine sahip.
19. yüzyılın bu harika lensini 21. yüzyılın fotoğraf makinelerine getirmeyi amaçladığı bu ilginç projeye başlarken koyduğu 100,000$ hedefi, bitimine 29 gün kalan 380 bağış ile 134,630$ gibi bir seviyeye getiren ve başarıya ulaşan firma, site üzerinde yapılacak 350$ bağış ile Petzval lensini kullanıcılara 2014 Şubat ayında gönderebiliyor.
Ürün hakkında Lomography tarafından hazırlanmış tanıtım filmini ve örnek fotoğrafları aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
Lomography, Petzval isimli portre lensi için Kickstarter projesi başlattı
 
Lomography, Petzval isimli portre lensi için Kickstarter projesi başlattı

http://www.kickstarter.com/projects/lomography/the-lomography-petzval-portrait-lens Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
berserker_58 5 yıl
bokehleri hoşuna giden arkadaşlar bide helios 44-2 58mm ye baksınlar çok çok daha ucuz bir lens (ebayda 54$)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

store.donanimhaber.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

store.donanimhaber.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

store.donanimhaber.com/...
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hsanlukk 5 yıl
Fotoğrafçılık hakkında pek bir bilgim yok ama çekilen videolar muazzam görünüyor böyle bir lense sahip olmak isterdim tabi iyi bir fotoğraf makinesiyle birlikte :)
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herschell 5 yıl
Işıktan mı başka bir şeyden mi ne bilmiyorum ama örnek fotolardaki bokeh dönüyormuş gibi görünüyor çok farklı bir havası var
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