Lomography, Petzval isimli portre lensi için Kickstarter projesi başlattı









Ürettiği fimli analog fotoğraf makineleri ile tanıdığımız Lomography firması, Petzval isimli portre lensi için Kickstarter projesi başlattı.

Joseph Petzval tarafından 19. yüzyılda üretilen efsanevi Petzval lensini yeniden hayata döndürmek adına Kickstarter üzerinde yeni bir proje başlatan Lomography, portre çekimlerine özel olarak geliştirilen bu lens ile oldukça farklı ve eşsiz bir bokeh deneyimi ortaya koyabiliyor. Canon EF ve Nikon F bağlantı yuvasına sahip fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak çalışabilen lens, 85mm odak uzaklığına, F/2.2 diyafram değerine, 30 derece görüş açısına, 67mm filtre çapına ve 1m minimum netleme mesafesine sahip.

19. yüzyılın bu harika lensini 21. yüzyılın fotoğraf makinelerine getirmeyi amaçladığı bu ilginç projeye başlarken koyduğu 100,000$ hedefi, bitimine 29 gün kalan 380 bağış ile 134,630$ gibi bir seviyeye getiren ve başarıya ulaşan firma, site üzerinde yapılacak 350$ bağış ile Petzval lensini kullanıcılara 2014 Şubat ayında gönderebiliyor.

Ürün hakkında Lomography tarafından hazırlanmış tanıtım filmini ve örnek fotoğrafları aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/lomography/the-lomography-petzval-portrait-lens