Londra, Uber’in işletme lisansını iptal ediyor!

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 40.000 sürücü ve 3.5 milyon kullanıcıya sahip olan Uber, kısa bir süre içinde şehirdeki faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalabilir. Londra'da trafikten sorumlu hükümet organı olan TFL(Transport for London)'e lisans yenileme talebinde bulunan şirket, 30 Eylül tarihinde sona erecek olan işletme lisansının yenilenmesini bekliyordu ancak kısa bir süre önce açıklama yapan TFL, Uber'in lisans yenileme talebinin reddedildiğini duyurdu. Bu duyuruyla birlikte Londra'da lisanslı olarak faaliyetlerine devam etmek için yalnızca bir haftası kalan Uber, karara itiraz etmek için 21 günlük süreye sahip.





''Kurumsal Sorumluluk Eksik''

TFL Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ''Uber'in mevcut anlayışı ve davranışları kamu güvenliği ile ilgili bir dizi konuda kurumsal sorumluluğunun yetersiz olduğunu gösteriyor.'' derken şirketin özel bir kiralama operatörü olarak lisans almaya uygun olmadığı bildirildi. Açıklamada özellikle belirtilen sorunlar arasında Uber'in cezai suçları bildirmedeki ve sürücülerden sağlık raporu istemedeki yaklaşımı ve gizli yazılım olan Greyball kullanımı dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda, Uber'in Greyball isimli gizli bir yazılım kullandığı ve bu yazılım sayesinde hükümet yetkililerini, müfettişleri ve Uber için tehlikeli olabilecek diğer kamu görevlilerini araçlardan uzak tuttuğu ortaya çıkmıştı.





TFL konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmadı. Uber de alınan kararla ilgili olarak henüz sessizliğini bozmadı ancak şirketin büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu Londra'da faaliytelerini sürdürebilmek adına karara itiraz etmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise Londra'nın yenilik ve teknolojide ön planda olması gerektiğini ancak Londra'daki bütün şirketlerin kendilerinden beklenilen yüksek standartlara uyması gerektiğini belirtti. Önceliklerinin müşteri güvenliği olduğuna dikkat çeken Khan, ''Londralıların emniyet ve güvenliği tehdit ediliyorsa TFL'nin Uber'e lisans vermesi yanlış olur.'' dedi.

Daha önce Londra'da 5 yıllık işletme lisansına sahip olan Uber'in lisansı mayıs ayında sona ermişti. O dönemlerde Uber'in adının skandallara anılması ve Uber çalışanlarının protestoları nedeniyle şirkete yönelik eleştiriler artsa da yetkililer lisansın bir 5 yıl daha uzatılıp uzatılmamasına karar vermek için şirkete 4 aylık geçici lisans vermişti. Şimdi ise alınan karar, Uber'in itirazı sonucunda değişmezse Uber şehirdeki faaliyetlerini tamamen sonlandırmak zorunda kalacak.

https://twitter.com/TfL