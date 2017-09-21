Karşınızda yeni Volvo XC40

2020 yılına kadar global premium kompakt SUV satışlarının 1 milyona ulaşmasını ön gören Volvo, bu yönde önemli bir adım atarak XC60 ve XC90 modellerinin altında yer alacak olan XC40 modelini resmiyete kavuşturdu. Model aynı zamanda markanın Ford mimarisi ile olan bağlarının da kopuşunu simgeliyor.

Segmentin şu anda dünyanın en hızlı büyüyen olduğunu belirten Volvo patronu Hakan Samuelsson, gelecek için kesinlikle doğru ürünleri olduğuna inandığını belirtiyor. XC40'ta kullanılan ve başka iki Volvo modeli ile markanın ana şirketi Çin'li Geely'nin Lynk & Co alt markasının da modellerinde kullanılacak olan CMA platformu, Volvo'nun bünyesine kattığı yüzlerce mühendis ile birlikte 2013 yılından beri geliştiriliyordu.

XC40, daha büyük XC60 ve XC90 ile güçlü bir aile benzerliği paylaşıyor olsa da, Volvo, aracın küçük bir kardeşten fazlası olduğunu söylüyor. Aracın tasarımını İngiliz tasarımcı Ian Kettle üstlenirken, 4425mm uzunluğuyla araç XC60'dan 263mm daha kısa. XC60'dan yalnızca 3mm daha alçak olan XC40, 2702mm dingil mesafesine sahip. Standart olarak 17 inç jantlarla gelen araçta 18inç, 19inç ve hatta 21 inçlik jant seçenekleri de yer alacak.

İç alanda standart olarak 12.3 inçlik bir tamamen dijital gösterge paneli bizleri karşılarken, konsolun ortasında XC60 modelinde olduğu gibi 9 inçlik dikey bir bilgi-eğlence ekranı yerleştirilmiş. Bu ekranda standart olarak Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı yeteneklerinin yer aldığını da söylemek gerekir. Her ne kadar premium bir araç olarak tanıtılsa da XC40'da kapı gözlerinin içinde keçe kaplaması olmaması ve ahşap veya metal yerine dokulu plastik malzeme kullanımı gibi bazı lüks detayların atlandığı görülüyor.

Piyasaya ilk çıktığında 2 adet motor seçeneğine sahip olması planlanan XC40'da 2.0 litrelik 250 beygir T5 benzin ve 190 beygir D4 dizel motorları yer alacak. İki versiyonda da dört tekerden çekiş ve 8-ileri otomatik şanzıman standart olarak yer alırken, önden çekişli ve manuel vitesli versiyonların da yolda olduğu söyleniyor. XC40, 2018 bahar aylarında piyasaya sunulacak.