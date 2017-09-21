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Karşınızda yeni Volvo XC40

Volvo, XC60 ve XC90 sonrası SUV ailesine yeni ve ufak XC40 modelini ekledi. XC40, markanın 2013 yılından beri geliştirdiği CMA platformunu kullanan ilk model konumunda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,8b
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25
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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2020 yılına kadar global premium kompakt SUV satışlarının 1 milyona ulaşmasını ön gören Volvo, bu yönde önemli bir adım atarak XC60 ve XC90 modellerinin altında yer alacak olan XC40 modelini resmiyete kavuşturdu. Model aynı zamanda markanın Ford mimarisi ile olan bağlarının da kopuşunu simgeliyor.
Segmentin şu anda dünyanın en hızlı büyüyen olduğunu belirten Volvo patronu Hakan Samuelsson, gelecek için kesinlikle doğru ürünleri olduğuna inandığını belirtiyor. XC40'ta kullanılan ve başka iki Volvo modeli ile markanın ana şirketi Çin'li Geely'nin Lynk & Co alt markasının da modellerinde kullanılacak olan CMA platformu, Volvo'nun bünyesine kattığı yüzlerce mühendis ile birlikte 2013 yılından beri geliştiriliyordu.
XC40, daha büyük XC60 ve XC90 ile güçlü bir aile benzerliği paylaşıyor olsa da, Volvo, aracın küçük bir kardeşten fazlası olduğunu söylüyor. Aracın tasarımını İngiliz tasarımcı Ian Kettle üstlenirken, 4425mm uzunluğuyla araç XC60'dan 263mm daha kısa. XC60'dan yalnızca 3mm daha alçak olan XC40, 2702mm dingil mesafesine sahip. Standart olarak 17 inç jantlarla gelen araçta 18inç, 19inç ve hatta 21 inçlik jant seçenekleri de yer alacak.
İç alanda standart olarak 12.3 inçlik bir tamamen dijital gösterge paneli bizleri karşılarken, konsolun ortasında XC60 modelinde olduğu gibi 9 inçlik dikey bir bilgi-eğlence ekranı yerleştirilmiş. Bu ekranda standart olarak Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı yeteneklerinin yer aldığını da söylemek gerekir. Her ne kadar premium bir araç olarak tanıtılsa da XC40'da kapı gözlerinin içinde keçe kaplaması olmaması ve ahşap veya metal yerine dokulu plastik malzeme kullanımı gibi bazı lüks detayların atlandığı görülüyor.
Piyasaya ilk çıktığında 2 adet motor seçeneğine sahip olması planlanan XC40'da 2.0 litrelik 250 beygir T5 benzin ve 190 beygir D4 dizel motorları yer alacak. İki versiyonda da dört tekerden çekiş ve 8-ileri otomatik şanzıman standart olarak yer alırken, önden çekişli ve manuel vitesli versiyonların da yolda olduğu söyleniyor. XC40, 2018 bahar aylarında piyasaya sunulacak.

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Xloud 2 yıl en beğenilen
Bazı çok satan markalar tasarım dersi alsın...
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
volvo kendini çok geliştirdi bundan 5 yıl önce volvo almak aklıma dahil gelmezdi şimdi bakmaya doyamıyorum araçlarına
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ceo-tr 2 yıl
2027 yılında nasip olursa böyle 2017 bir volvo almak isterim.
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TheNewAtilla 2 yıl
2.0 motor ile trdeki fiyatları lükse kaçar. Gerçi adamlarda premium araç diye tanıtıyorlar
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snomask 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
volvo kendini çok geliştirdi bundan 5 yıl önce volvo almak aklıma dahil gelmezdi şimdi bakmaya doyamıyorum araçlarına

Sadece bakmakla kalmazsınız inşallah. Bu aracın Türkiye fiyatı kaç para olur tahmin bile edemiyorum.
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uzakdağ 2 yıl
Harbiden güzel olmuş. 2.0 lt motor da ideal bu cüsseye lakin bizim cüssemize büyük.
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Gio44 2 yıl
Araba iyi hoş güzelde çuvalla para isterler şimdi 200 binin altında olmaz bence 250 civarı
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Aléister Crowley 2 yıl
2018 de Volvo Xc40 ve Jaguar E Pace suv pazarini silip supurecek gibi gozukuyor
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EfsaneFocus 2 yıl
Motor – Fiyat
Zengin seçeneklerini motor bölümünde de sürdüren XC40 Avrupa pazarında ilk adımda beş farklı seçenekle kullanıcılarla buluşacak. Üç tanesi benzinli iki tanesiyse dizel olarak şekillenen seçeneklere ileriki dönemde hibrit seçeneğini de ekleyeceğini açıklayan Volvo, ilk üç silindirli motoruna da yeni XC40’ta yer verecek. Açıklanan fiyatlardan evvel motor seçeneklerine bakalım;

Benzinli
154 beygir güç üreten T3
187 beygir güç üreten T4
244 beygir güç üreten T5
Dizel
148 beygir güç üreten D3
187 beygir güç üreten D4

Volvo’nun tanıtım etkinliğiyle birlikte ön siparişlerini almaya başladığı XC40’ın yurt dışı başlangıç fiyatı ön tekerlekten çekişli T3 versiyonu için 27.905 sterlin olarak açıklanırken, bu değer maksimum 40.355 sterlin‘e ‘a kadar değişlik gösteriyor. Üretimi Belçika’da gerçekleştirilecek olan yeni XC40’ın ilk teslimatları 2018’in ilk çeyreği içerisinde yapılacak.
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multimode 2 yıl
Volvo (yine) güzel araba yapmış. Türkiye'de servisleri de bu kadar şikayet almasa iş yapar.
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sistemli adam 2 yıl
1,5 benzinli motor da varmış (t3) ama onun için 2019 deniliyor.
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burki_rock 2 yıl
140bin altına gelmeyecektir. Ama araba gibi araba ya :/ Tam anlamıyla "Param olsa da ben alsaaaam..." aracı, hele benim gibi SUV hastası biri için oof of :) Alacaklara kazasızbelasız binmek nasip olsun demek düşer bize.
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ozguradam1 2 yıl
haberde denildiği gibi sadece 2.0 motorla satışa çıkacaksa hayal kırıklığı yaratır.zira rakiplerinin(bmw x1,audi q3,mercede gla) düşük hacimli motoları var.ve bu klasmanda düşük hacimli motor olmazsa olmaz bir gereklilik
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