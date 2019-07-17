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Lotus'un elektrikli hiper otomobili Evija tanıtıldı: 18 dakika şarjla 400 km menzil

Lotus'un elektrikli hiper otomobili Evija, iddia edilen özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Agresif tasarım, 2000 beygir güç ve 18 dakika şarj ile tam dolu batarya gibi detaylar mevcut.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Lotus'un elektrikli hiper otomobili Evija tanıtıldı: 18 dakika şarjla 400 km menzil
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Spor otomobil üreticisi Lotus’un merakla beklenen elektrikli hiper otomobili aylar süren teaser paylaşımlarının ardından nihayet ortaya çıktı. Lotus Evija ismini alacağı daha önceden açıklanan araç, ‘trafiğe uygun en güçlü seri üretim aracı’ olarak lanse edildi.

Gerek tasarımı gerek performansıyla rakiplerine göz dağı veren Lotus Evija dört adet elektrik motorundan güç alıyor. Bu motorlar toplamda 2000 beygir güç ve 1700 Nm tork üretiyor. Elektrikli hiper otomobil Lotus Evija bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlıyor ve maksimum 320 km/s hıza çıkabiliyor. Evija’nın 300 km/s hıza ulaşması da 9 saniyeden az sürüyor.

Lotus Evija’nın her bir tekerleğinde bulunan ve bu sayede dört tekerlekten sürüş sağlayan elektrik motorları, aracın ortasına konumlandırılmış 70 kWh’lık lityum iyon batarya ile besleniyor. Williams Advanced Engineering tarafından geliştirilen batarya Lotus Evija’ya tek şarjla 400 km menzil sağlıyor.

Batarya sadece 18 dakikada tam doluma ulaşıyor

Lotus Evija’nın en dikkat çekici özelliği ise bataryanın şarj süresi. Dünyanın en hızlı şarj olan bataryasına sahip olduğu söylenen araç 350 kW şarj istasyonunda şarj edildiğinde %80 doluma 12 dakikada, tam doluma ise 18 dakika gibi etkileyici bir sürede ulaşıyor. Ayrıca Evija’nın bataryası 800 kW şarj kapasitesini de destekliyor. Henüz bu kapasiteye sahip şarj üniteleri üretilmedi fakat bu mümkün olduğunda Evija’nın tam doluma ulaşması sadece 9 dakika sürecek.

Lotus Evija’nın etkiletici performansı yalnızca elektrikli motorlardan kaynaklı değil. Aracın ultra hafif karbon fiber monokok şasi de Evija’nın en hafif versiyonunun sadece 1,680 kg ağırlığa sahip olmasını sağlıyor. Aracın zeminindeki batarya paketini de hesaba katarsak bu ağırlığın oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Lotus Evija’da yol tutuş ve konfor gibi detaylara da önem verilmiş. Motorsporlarından türetilmiş süspansiyon sistemi, 20 ve 21 inç magnezyum jantlar ve dövme alüminyum AP Racing fren sistemi buradaki özellikler arasında.

Fiyatı 2.1 milyon dolar

Aerodinamik konusunda da başarılı olduğu söylenen Lotus Evija’da yan aynalar yerine otomatik içeri katlanan kameralar, aktif arka spoyler ve F1’den esinlenilen Sürtünme Azaltma Sistemi bulunuyor. Ayrıca hava akışını optimize eden Venturi tünelleri de Evija’nın özellikleri arasında. Yalnızca 130 adet üretilmesi planlanan Lotus Evija’nın 2.1 milyon dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.


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fuckulteli 44 dk.
Şarj istasyonları yerine ileride şarj elektrik santralleri görebiliriz sanırım. Bugün bunun iki gibi araçlar az olunca olunca teker teker sırayla enerji çekerler ama 15-20 sene sonra aynı anda 10larca araç şarj edilmek istenirse bulunduğu bölgenin kullanıldı kadar enerji ister hale gelecek.
*Bu konuya çok hakim değilim ama 350kW olarak çekilen enerji olağan (dengeli) durumdaki ortalama 400-500 evin kullandığı anlık enerji kadar olabilir mi?
*gerçi yan yana araçlar geldiğinde her birine aynı yüksek gücü vermek yerine bölerek veriyordu sanırım. Birkaç Tesla videosundan hatırladığım kadarıyla istasyon her birine aynı gücü vermiyordu.
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Jowiyaga 50 dk.
Tasarımı gayet güzel beğendim. Yalnız 250 bin dolara Tesla Roadster varken bunu alan olur mu bilmem. Koleksiyoncular için üretilmiş.
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Darknesia 55 dk.
Lotus durdu durdu vurdu gol oldu!
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lemartes 1 sa.
elektrik filan tamamda, bu direksiyon vs "normal" olamaz mı? illaki futuristik olmak zorunda mı.
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Boss Boost 1 sa.
Aylık 450 bin TL faiz bırakan parayı tümden tek bir arabaya verip ekonomi kasacağım

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faniseyler 1 sa.
Güzelmiş birer tane alalım
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