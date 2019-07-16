Volkswagen yeni manuel şanzımanını tanıttı: İlk kez Passat'ta kullanılacak

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Pek çok üretici elektrikli ve otonom araçlar gibi geleceğin teknolojilerine odaklanmış durumda. Fakat halihazırda yaygın olarak kullanılan günümüz teknolojilerini de bir kenara atmamak gerek. Örneğin manuel şanzımanlı araçlar hala global otomotiv pazarının önemli bir kesimini oluşturuyor. Bunun bilincinde olan Volkswagen, yeni geliştirdiği şanzımanı görücüye çıkardı.

Alman otomotiv devi Volkswagen, geliştirdiği manuel şanzımana MQ281 adını vermiş. Şirket, yeni şanzımanın şimdikilere kıyasla daha verimli olduğunu, emisyon değerlerini kilometre başına 5 gram kadar düşürdüğünü ve performansı desteklediğini söylüyor. Ayrıca ürün gamındaki SUV model sayısının artmasıyla birlikte yeni manuel şanzımanın eskisinden daha ‘SUV dostu’ olduğu da gelen bilgiler arasında.

İlk olarak yeni Passat'ta kullanılacak

Sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanılarak geliştirilen şanzımanın Golf ve Passat’taki MQ250 ile Tiguan’daki MQ350 arasındaki boşluğu dolduracağı belirtiliyor. Söz konusu şanzıman 200 ile 340 Nm arasındaki torku rahatlıkla idare edebiliyor. Bu sayede benzinli veya dizel fark etmeksizin Volkswagen ürün gamındaki pek çok ünite ile kombine edilebiliyor. Yapılan iyileştirmeler sonucu kabine yansıyan titreşim ve sesin azaldığı söylenirken, şanzıman için gereken yağ miktarının da 1.5 litreye düşürüldüğü ifade ediliyor.

Şirketin İspanya ve Arjantin’deki fabrikalarında üretilen MQ281 isimli yeni manuel şanzımanın ilk olarak yeni Volkswagen Passat’ta kullanılacağı, daha sonra Volkswagen Grubu’ndaki hemen hemen her segmentteki modele ekleneceği de verilen bilgiler arasında.



