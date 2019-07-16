Volkswagen yeni manuel şanzımanını tanıttı: İlk kez Passat'ta kullanılacak

Alman otomotiv devi Volkswagen, geliştirdiği manuel şanzımana MQ281 adını vermiş. Şirket, yeni şanzımanın şimdikilere kıyasla daha verimli olduğunu, emisyon değerlerini kilometre başına 5 gram kadar düşürdüğünü ve performansı desteklediğini söylüyor. Ayrıca ürün gamındaki SUV model sayısının artmasıyla birlikte yeni manuel şanzımanın eskisinden daha ‘SUV dostu’ olduğu da gelen bilgiler arasında.
İlk olarak yeni Passat'ta kullanılacak
Sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanılarak geliştirilen şanzımanın Golf ve Passat’taki MQ250 ile Tiguan’daki MQ350 arasındaki boşluğu dolduracağı belirtiliyor. Söz konusu şanzıman 200 ile 340 Nm arasındaki torku rahatlıkla idare edebiliyor. Bu sayede benzinli veya dizel fark etmeksizin Volkswagen ürün gamındaki pek çok ünite ile kombine edilebiliyor. Yapılan iyileştirmeler sonucu kabine yansıyan titreşim ve sesin azaldığı söylenirken, şanzıman için gereken yağ miktarının da 1.5 litreye düşürüldüğü ifade ediliyor.
Şirketin İspanya ve Arjantin’deki fabrikalarında üretilen MQ281 isimli yeni manuel şanzımanın ilk olarak yeni Volkswagen Passat’ta kullanılacağı, daha sonra Volkswagen Grubu’ndaki hemen hemen her segmentteki modele ekleneceği de verilen bilgiler arasında.
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Manuel'de üstüne tanımam. Tek kollu manuel mi olurmuş
feyk alıntı yapmayın bozuk dsg kargolarım evinize, bomba etkisi yapar.
Ülkemizde araçların kullanım sürelerine bakın manuel şanzıman alırken de bakım maliyeti olarakta ekonomiktir.
Otomatik isteyen otomatik alır manuel isteyen manuel.
Yıl 2019 olmuş hala manuel vites,tamamen bırakılmalı vs yazanlar var bu nasıl mantık?
Her zaman alternatif güzeldir.
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