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Volkswagen yeni manuel şanzımanını tanıttı: İlk kez Passat'ta kullanılacak

MQ281 isimli yeni nesil manuel şanzımanını tanıtan Alman üretici, eskiye göre daha verimli bir sürüşün ve düşük CO2 emisyonlarının altını çiziyor. Yeni şanzıman ilk olarak Passat'ta kullanılacak.
3 sa.
6,2b
208
26
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen yeni manuel şanzımanını tanıttı: İlk kez Passat'ta kullanılacak
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Pek çok üretici elektrikli ve otonom araçlar gibi geleceğin teknolojilerine odaklanmış durumda. Fakat halihazırda yaygın olarak kullanılan günümüz teknolojilerini de bir kenara atmamak gerek. Örneğin manuel şanzımanlı araçlar hala global otomotiv pazarının önemli bir kesimini oluşturuyor. Bunun bilincinde olan Volkswagen, yeni geliştirdiği şanzımanı görücüye çıkardı.

Alman otomotiv devi Volkswagen, geliştirdiği manuel şanzımana MQ281 adını vermiş. Şirket, yeni şanzımanın şimdikilere kıyasla daha verimli olduğunu, emisyon değerlerini kilometre başına 5 gram kadar düşürdüğünü ve performansı desteklediğini söylüyor. Ayrıca ürün gamındaki SUV model sayısının artmasıyla birlikte yeni manuel şanzımanın eskisinden daha ‘SUV dostu’ olduğu da gelen bilgiler arasında.

İlk olarak yeni Passat'ta kullanılacak

Sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanılarak geliştirilen şanzımanın Golf ve Passat’taki MQ250 ile Tiguan’daki MQ350 arasındaki boşluğu dolduracağı belirtiliyor. Söz konusu şanzıman 200 ile 340 Nm arasındaki torku rahatlıkla idare edebiliyor. Bu sayede benzinli veya dizel fark etmeksizin Volkswagen ürün gamındaki pek çok ünite ile kombine edilebiliyor. Yapılan iyileştirmeler sonucu kabine yansıyan titreşim ve sesin azaldığı söylenirken, şanzıman için gereken yağ miktarının da 1.5 litreye düşürüldüğü ifade ediliyor.

Şirketin İspanya ve Arjantin’deki fabrikalarında üretilen MQ281 isimli yeni manuel şanzımanın ilk olarak yeni Volkswagen Passat’ta kullanılacağı, daha sonra Volkswagen Grubu’ndaki hemen hemen her segmentteki modele ekleneceği de verilen bilgiler arasında.



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ayyan 2 sa. en beğenilen
Şimdi birisi gelip dsg'den bahsedecek ve ortalık karışacak

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bulentcandan 2 sa.
Yıl 2019, halen manuel vites...
Bravo, tebrikler...
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Led Zeppelin 2 sa.
Yağı azaltıp kuru dsg den sonra kuru manuel çıkarmışlar, bir cisim yaklaşıyor sanki
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kaptan666 36 dk.
Ben Manuel araç kullanıyorum. Hanımda dsg var, onu da çok kullandım. Tadını biliyorum. Buna rağmen yeni araç alsam yine Manuel olur.
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doblocu_ 51 dk.

Manuel'de üstüne tanımam. Tek kollu manuel mi olurmuş
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DH Misafiri 1 sa.
Size ne arkadaş meraklısı alır size ne oluyor sanki zorla satıyolar. Sen git otomatik al kim karışıyor. Herşeye mandanoz olmaya ne meraklısınız
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kvadankpakal 1 sa.
kavga çıktığında biri bu mesajımı alıntılıyabilir mi? kolamı çerezimi alıp okumak istiyorum

feyk alıntı yapmayın bozuk dsg kargolarım evinize, bomba etkisi yapar.
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alembizim 1 sa.
Yeni manuel şanzıman çıkarmışlar ona da laf ediyorlar.
Ülkemizde araçların kullanım sürelerine bakın manuel şanzıman alırken de bakım maliyeti olarakta ekonomiktir.
Otomatik isteyen otomatik alır manuel isteyen manuel.
Yıl 2019 olmuş hala manuel vites,tamamen bırakılmalı vs yazanlar var bu nasıl mantık?
Her zaman alternatif güzeldir.
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bulentcandan 51 dk. alembizim
Ruhunuz her daim genç kalsın.
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napolyon94 1 sa.
Ben manuel araç seviyorum, ucuz ve uzun ömürlü oluyor.
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tokatli6061 1 sa.
Araba kullanmanın zevkiyle ilgilenmeyenler ne manueli deyipte boş laf kalabalığı yapmasın kendilerine istemedikleri kadar otomatik seçeneği var zaten gidip alsınlar gaz fren yapıp kafalarını karıştırmadan yol alsınlar. Manuel şanzıman yapmaya devam eden firmaları tebrik ediyorum şahsen
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minetugay 2 sa. yeni yorumcu
test
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V4LKyR 2 sa.
Manuel vitesin hazzını herkes alamaz.
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murdocklawless 2 sa.
önce dsg'yi adam ettirselerdi daha iyiydi.
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