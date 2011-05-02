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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lüks, hızlı ve tutumlu: Porsche Panamera Dizel tam depo yakıt ile 1200 Km gidebiliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
121b
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lüks, hızlı ve tutumlu: Porsche Panamera Dizel tam depo yakıt ile 1200 Km gidebiliyor
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Önümüzdeki yıllarda ürün gamındaki tüm modeller için hibrit seçeneği sunmayı planlayan Porsche, lüks ve performansı buluşturduğu GT formundaki modeli Panamera'nın dizel versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Daha şimdiden sınıfının en verimli otomobilleri arasında gösterilen yeni model, 3.0 Litre hacminde V6 üniteden güç alıyor.

Porsche tarafından açıklanan bilgilere göre 247 beygir güç ve 550nm tork üreten ünite ile Panamera Dizel, 100 Km'de 6.5 litre yakıt tüketiyor ve 172 gram/km CO2 salıyor. Eğer opsiyonel olarak sunulan düşük dirençli lastikleri seçerseniz yakıt tüketimi 6.3 litreye, CO2 salınımı ise 167 grama kadar düşebiliyor.

80 litrelik yakıt tankı tam doluyken 1200 Km gidebilen Porsche Panamera Dizel'in, Ağustos ayında 80 bin Avro'luk etiket fiyatıyla Almanya'da satışa sunulması bekleniyor.

Lüks, hızlı ve tutumlu: Porsche Panamera Dizel tam depo yakıt ile 1200 Km gidebiliyor
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Zaman Ötesi 8 yıl en beğenilen

4Crumby


miko_miko
180 milyar avrupa fiyatı süper, türkiyede olur sana 400 milyar

Turkiyede kazanip avrupada parayi harcicaksin :D:D


aslında tam tersi daha iyidir

Türkiye'de para kazanmak zordur çünkü
(babadan zengin olanları çıkararak söylüyorum)
Burada kazandığın 80.000 Euro ile orada kazanacağın 80.000 euro arasında bir hayli emek farkı vardır
4Crumbymiko_miko180 milyar avrupa fiyatı süper, türkiyede olur sana 400 milyarTurkiyed...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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miko_miko 8 yıl
180 milyar avrupa fiyatı süper, türkiyede olur sana 400 milyar
2 Yanıt Yanıtla +5
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u_eskici 8 yıl
Dar gelirliligin alemi yok okadar paraniz varsa panamera turboS alir kullanirsiniz dizele ne gerek var.
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alperhan52 2 yıl
1 milyon lira verip dizel araba almak çok komik geliyor.
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RBdriftking 8 yıl
Şaşırdım
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stompanato 8 yıl
Bu makina çok satılır...
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BERK BEY 8 yıl
yakında sokaklarda bolbol görürüz
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wampaa 8 yıl BERK BEY
BERK*

yakında sokaklarda bolbol görürüz


başlıkta 2012 model şahin 50 . 000 TL ye çıktımı yazıyor da soakata ol bol görüyon porsche bu 1900 küsür modelini alamazsın :D
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DH Misafiri 8 yıl
usta var bende bıtane ocak ayında aldım beyaz renkte benzınlı 4.6 motor 350 beygır 100 tllık benzınle 50 km yol yapmaktadır 3 vıteste 170 yapıyo enson 290 vurdurdum duyulur
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jovanovic 8 yıl
Her zamanki gibi 80.000 euro olan avrupa fiyati burada en az 150.000 euro olacaktir vergiler de katilinca.
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Berkayboys 8 yıl
reserved
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Muavinkonsolos 8 yıl
@Hacı konsolos san alırsın ya, sizin vergisiz alma hakkınız var.


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umitclik 8 yıl
süper bir araba
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Muavinkonsolos 8 yıl
PARAMIZ VARDIDA biz mi ALMADIK ???


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Thehunt 8 yıl
CL 65 AMG yorumsuz...
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yirthan 8 yıl
zenginin malı züürtün çenesini yorarmış....
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CoNneCtinG_04 8 yıl
bu arabaya içim gidiyor her gördüğümde.geçen tunalıdaa gördüm içim gitti.
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ay61n 8 yıl
bmw 535d 3 litre 300 hpdir (540d degil)
bmw x1 23d 2 litre 204 hpdir
pejo bile 2.2 litre 204 hp dizel motor uretmis :)
ayrica porsche panemera guzel arac fakat bence porsche gibi mi markaya bu tarz arabalar yakismiyo bence jipte ayni sekilde umarim lamborghiniyide bu sinifa sokmazlar
adamlar zaten bi audi a7 yapti seklini degistirip degisitirp satiyolar
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