Lüks, hızlı ve tutumlu: Porsche Panamera Dizel tam depo yakıt ile 1200 Km gidebiliyor

Önümüzdeki yıllarda ürün gamındaki tüm modeller için hibrit seçeneği sunmayı planlayan Porsche, lüks ve performansı buluşturduğu GT formundaki modeli Panamera'nın dizel versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Daha şimdiden sınıfının en verimli otomobilleri arasında gösterilen yeni model, 3.0 Litre hacminde V6 üniteden güç alıyor.

Porsche tarafından açıklanan bilgilere göre 247 beygir güç ve 550nm tork üreten ünite ile Panamera Dizel, 100 Km'de 6.5 litre yakıt tüketiyor ve 172 gram/km CO2 salıyor. Eğer opsiyonel olarak sunulan düşük dirençli lastikleri seçerseniz yakıt tüketimi 6.3 litreye, CO2 salınımı ise 167 grama kadar düşebiliyor.

80 litrelik yakıt tankı tam doluyken 1200 Km gidebilen Porsche Panamera Dizel'in, Ağustos ayında 80 bin Avro'luk etiket fiyatıyla Almanya'da satışa sunulması bekleniyor.