Lumera projesi ile fotoğraf makinenizden Instagram'a paylaşım yapmak mümkün hale geliyor





Günümüzde insanların fotoğraflarını paylaşmaları büyük önem taşıyan bir konu haline geldi ve Instagram gibi platformlar adeta patlama yaptı. Mobil cihazlardan paylaşım oldukça kolayken, dijital fotoğraf makinalaerında farklı çözümler mevcut.





Bazı fotoğraf makinaları tümleşik işletim sistemi ve WiFi özelliği ile kolayca paylaşım yapabiliyor. Kablosuz özellikli hafıza kartları ise mobil cihazlara bağlanarak içerikleri oraya aktarıyor ve paylaşım oradan yapılıyor. Ancak profesyonel makinalarda bu tarz çözümler Lumera projesi ise her makineye uyabilecek bir paylaşım teknolojisi geliştirmiş.





DSLR makinenizin alt kısmına takılan ve microUSB yuvasına bağlanan kontrol aygıtı, Bluetooth üzerinden akıllı telefonlarınıza bağlanarak canlı vizör olarak kullanmanızı veya pek çok pozlama ayarını uzaktan yapmanızı sağlıyor. Ayrıca ikinci USB girişine bir harici depolama ürünü takarak her anın yedeklenmesini sağlayabiliyorsunuz.





Anlık paylaşım özelliği ise WiFi üzerinden yapılıyor. Kullanıcı uyumlu uygulamada varsayılan sosyal ağ seçimini yapıyor ve yüksek çözünürlüklü resimler otomatik olarak her çekim sonrasında uygulama üzerinden sosyal ağa yayımlanıyor. Kullanıcının telefonunda herhangi bir manuel müdahalede bulunmasına da gerek kalmıyor.





Lumera şimdilik bazı Canon ve Nikon DSLR makineleri ile uyumlu. Ancak ilerleyen dönemlerde liste büyüyecek. Yaklaşık 125$ karşılığında bir adet Lumera cihazı hediye ediliyor. Proje tamamlanırsa Mayıs 2015 tarihinde sevkiyata başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/hpsaturn/lumera-transform-your-camera-into-the-smartest-one