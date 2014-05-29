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Lumia 530 modeline ait bir görsel internette paylaşıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 530 modeline ait bir görsel internette paylaşıldı

Microsoft'un Windows Phone ekosistemindeki en başarılı serisi olan Lumia 5xx için yeni bir devam modelinin gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Bugün beklenen model ile ilgili bir görsel internete sızdırıldı.

Görsel Windows Phone 8.1 ile sunulacak olan cihazların tanıtıldığı bir rehberden elde edilmiş. Microsoft'un Windows Phone 8.1 ile satışa sunacağı tahmin edilen Lumia 530 modeli görselde Lumia 635 ve Lumia 930 modelleri ile aynı karede yer alıyor.

Görseldeki Lumia 530 modelinin 4.3 inç civarında bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. WP 8.1 ile gelen ekran üzeri sanal butonlar da yine modeldeki yerini almış. 

Bunun dışında bir bilgi yokken Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, 5MP çözünürlükte arka kamera tahmin edilen özellikleri arasında. Zira 5xx serisi firmanın maliyeti en düşük Lumia cihazları konumunda. Microsoft'un Lumia 530 modelini ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor ancak yakın bir zaman diliminde olması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/New-Nokia-Lumia-530-with-Windows-Phone-8.1-allegedly-pictured_id56640 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
İronik Adam 4 yıl
Gerçekten son günlerde WP'den iyice soğudum. Kesinlikle almayın aldırtmayın. Ne kadar saçma işlerle uğraşacağınızı görürsünüz eğer alırsanız.
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The Tenth Doctor 4 yıl
Tasarımın da içine ettiniz, bravo size.
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RootUser 4 yıl
Nokia 630 635 ve 930 dışında çıkacağı kesinleşen model var mı?
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mert263 4 yıl
Ne samsung,sony,htc yada lg bedava teklif etseler almam bunları direk lumia 930 derim süper bi telefon.
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Manchester United 4 yıl
Yalan haber
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Nobody_Found 4 yıl
Yalan
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Walter White 4 yıl
635 512 MB ram-530 1 gb ram
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modifci 4 yıl
930 güzelmiş baya
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gokhanakdeniz 4 yıl
Sevgili Microsoft
telefona ekleyeceğin bir flaşla neler olacağının farkında olmaman çok acı!
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selmand 4 yıl
720 nin devam telefonu neden çıkmadı hala :)

birde 930 tr ye ne zaman girer bu konuda bilgi var mı?
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Umutcan 4 yıl
Bir 930'un şık çerçeve oranına bak bir de buna. 530'un tasarımı bile gözü rahatsız ediyor.
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sniko1 4 yıl
Sanki aylardır Donanım Haberde Lumia haberi yokmuş gibi geldi bana.Bu haberin gelmesi iyi oldu
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