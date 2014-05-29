Lumia 530 modeline ait bir görsel internette paylaşıldı





Microsoft'un Windows Phone ekosistemindeki en başarılı serisi olan Lumia 5xx için yeni bir devam modelinin gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Bugün beklenen model ile ilgili bir görsel internete sızdırıldı.





Görsel Windows Phone 8.1 ile sunulacak olan cihazların tanıtıldığı bir rehberden elde edilmiş. Microsoft'un Windows Phone 8.1 ile satışa sunacağı tahmin edilen Lumia 530 modeli görselde Lumia 635 ve Lumia 930 modelleri ile aynı karede yer alıyor.





Görseldeki Lumia 530 modelinin 4.3 inç civarında bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. WP 8.1 ile gelen ekran üzeri sanal butonlar da yine modeldeki yerini almış.





Bunun dışında bir bilgi yokken Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, 5MP çözünürlükte arka kamera tahmin edilen özellikleri arasında. Zira 5xx serisi firmanın maliyeti en düşük Lumia cihazları konumunda. Microsoft'un Lumia 530 modelini ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor ancak yakın bir zaman diliminde olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/New-Nokia-Lumia-530-with-Windows-Phone-8.1-allegedly-pictured_id56640