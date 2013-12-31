Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lumia 63x serisi ile Nokia takısı Lumia cihazlarından kalkabilir

5 yıl
1,9b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lumia 63x serisi ile Nokia takısı Lumia cihazlarından kalkabilir
Nokia'nın mobil cihaz bölümünü Microsoft'a satmasının ardından popüler Lumia serisinin Nokia takısı olmadan piyasadaki varlığını devam ettireceği gündeme gelmişti. Ortaya çıkan sızıntılar Lumia 63x serisi ile bunun başlayabileceğini gösteriyor.

Firmaya yakın kaynaklardan sızdırılan bilgiler hem modelin yeni bir görselini hem de önemli bir ayrıntıyı da gün yüzüne çıkardı. Sızdırılan bilgiler Windows Phone ekosisteminin ilk çift SIM destekli akıllı telefonu Lumia 635 ile ilgili. 

Daha önce Lumia 635 modelinin görseli internete sızdırılmıştı. Bu kez tek SIM versiyonu olan Lumia 630 modelinin bir görseli internette paylaşıldı. Görsellerden modelin 854x480 piksel çözünürlük sunacağı anlaşılıyor. Dikey çözünürlüğün normalden fazla olmasının sebebi ise alt kısımdaki ekran üzeri menü tuşları. Nokia alt menü tuşlarının asıl ekran çözünürlüğünden yemesini istememiş. 

Nokia'nın ekran üzeri menü tuşlarını ilk olarak Lumia 820 modelinde denediği biliniyor. Ancak bu sadece deneme aşamasında kalmıştı. Değişiklik ilk olarak Lumia 63x serisi ile hayata geçecek. Cihazın 1GB RAM ve Snapdragon 400 yongaseti taşıyacağı tahmin ediliyor. 

Model ile ilgili diğer bir ayrıntı ise Nokia takısına elveda diyecek olması. Firma içerisinden elde edilen bilgilere göre Lumia 635 modeli artık Microsoft'un sahipliğinde piyasaya çıkacak. Sonraki modellerin de bunu takip edeceği belirtiliyor. Ancak Microsoft Lumia şeklinde mi bir adlandırma yapılacak veya sadece Lumia adı mı kullanılacak bilinmiyor.

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-moneypenny-to-have-854x-480-screen-resolution/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
furky86 5 yıl en beğenilen
Vay beeee koskoca Nokia "Takı" oldu sonunda...
Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Böyle birşey olmayacak

Vurun acımayın
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jurgen Klopp 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Böyle birşey olmayacak

Mühendis bey sağlam yerden tüyo almış. Ne de olsa haftada 1, ayda 1 Teksas yapıp geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
battle1905 5 yıl
güzel olur telefonlar ellerinde patlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brky 5 yıl
çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
millet bu telefonları Nokia olarak tanıyor Microsoft hata etmiş olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Utku 5 yıl
Bu gorsel "gsmarena" sitesinde "Nokia Lumia 630" olarak gosteriliyor. Sizin kaynaginiz nedir acaba?

Bir screenshot nasil Nokia isminin telefonlarin uzerinden silinecegine isaret olabilir? Mevcut Lumia'larda da ekran icinde Nokia yazmiyor ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 5 yıl


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 5 yıl
Hayatinin en buyuk hatalarindan biri olur Microsoft sirketinin. Kimse Microsoft marka telefon almak istemeyecektir. Nokia mobil endustrinin en taninmis marka ismi belki de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 5 yıl
Hayatinin en buyuk hatalarindan biri olur Microsoft sirketinin. Kimse Microsoft marka telefon almak istemeyecektir. Nokia mobil endustrinin en taninmis marka ismi belki de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 5 yıl
Önde yazmasın zaten :D
Arkada daha hoş....
Devir önde logosuz tasarım devri...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 5 yıl
nokia zaten ölmüş ha şimdi gömdün ha sabaha bıraktın o değil de ekran üzeri menü tuşu saçmalığı burayada sıçramış
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensar_cakmak 5 yıl
Koskoca nokia gitti oldu sana "takı"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
Kendi düşen ağlamaz siz niye ağlıyorsunuz anlamak mümkün değil bırakın Finliler ağlasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
Böyle birşey olmayacak
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Böyle birşey olmayacak

Vurun acımayın
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jurgen Klopp 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Böyle birşey olmayacak

Mühendis bey sağlam yerden tüyo almış. Ne de olsa haftada 1, ayda 1 Teksas yapıp geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulasates 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Böyle birşey olmayacak

Hala yasiyor musun sen :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1865 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Telefon ve Bilgisayarda taksit sınırlandırmasını masaya yatırıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim