Lumia 63x serisi ile Nokia takısı Lumia cihazlarından kalkabilir

Nokia'nın mobil cihaz bölümünü Microsoft'a satmasının ardından popüler Lumia serisinin Nokia takısı olmadan piyasadaki varlığını devam ettireceği gündeme gelmişti. Ortaya çıkan sızıntılar Lumia 63x serisi ile bunun başlayabileceğini gösteriyor.





Firmaya yakın kaynaklardan sızdırılan bilgiler hem modelin yeni bir görselini hem de önemli bir ayrıntıyı da gün yüzüne çıkardı. Sızdırılan bilgiler Windows Phone ekosisteminin ilk çift SIM destekli akıllı telefonu Lumia 635 ile ilgili.





Daha önce Lumia 635 modelinin görseli internete sızdırılmıştı. Bu kez tek SIM versiyonu olan Lumia 630 modelinin bir görseli internette paylaşıldı. Görsellerden modelin 854x480 piksel çözünürlük sunacağı anlaşılıyor. Dikey çözünürlüğün normalden fazla olmasının sebebi ise alt kısımdaki ekran üzeri menü tuşları. Nokia alt menü tuşlarının asıl ekran çözünürlüğünden yemesini istememiş.





Nokia'nın ekran üzeri menü tuşlarını ilk olarak Lumia 820 modelinde denediği biliniyor. Ancak bu sadece deneme aşamasında kalmıştı. Değişiklik ilk olarak Lumia 63x serisi ile hayata geçecek. Cihazın 1GB RAM ve Snapdragon 400 yongaseti taşıyacağı tahmin ediliyor.





Model ile ilgili diğer bir ayrıntı ise Nokia takısına elveda diyecek olması. Firma içerisinden elde edilen bilgilere göre Lumia 635 modeli artık Microsoft'un sahipliğinde piyasaya çıkacak. Sonraki modellerin de bunu takip edeceği belirtiliyor. Ancak Microsoft Lumia şeklinde mi bir adlandırma yapılacak veya sadece Lumia adı mı kullanılacak bilinmiyor.

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-moneypenny-to-have-854x-480-screen-resolution/