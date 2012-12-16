Lumia 900, 800 ve 510 için Windows Phone 7.8 güncellemesi Nokia sunucularında göründü

Microsoft tarafından 2013'ün başında dünya genelinde mümkün olan en çok sayıdaki WP 7.5 işletim sistemli cihaza dağıtılmaya başlayacağı müjdelenen Windows Phone 7.8 güncellemesi, Navifirm programı aracılığıyla Nokia sunucularından internete sızdırıldı. Üreticinin dağıtıma hazır hale getirip sunucularına yüklediği yazılımları tespit edip indirmek için kullanılan Navifirm, Lumia 900, Lumia 800 ve Lumia 510 sahiplerinin çok yakında yeni işletim sistemi yükseltmesini alacağını gün yüzüne çıkardı.

RM-823 model numaralı uluslararası Lumia 900 için 12480, RM-801 Lumia 800 için 12560 ve RM-889 Lumia 510 içinse 12460 üretici yazılımı sürümü ve Windows Phone 7.8'in final versiyonu olarak nitelendirilen 8858 yapı numarasını taşıyan güncellemeler, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hindistan, Portekiz, İspanya, İsviçre, İsveç, kilitsiz Avrupa yazılımlı modeller ve Nokia'nın uluslararası ürünlerini satışa sunduğu daha birçok ülkede dağıtılmaya başlayacak. Güncellemenin ilk dalgasına Türkiye'deki cihazların da dahil olduğu tahmin edilirken, dağıtımın önümüzdeki yıldan önce başlaması beklenmiyor.





Navifirm aracılığıyla yazılımları indirip cihazlarına yükleyen kullanıcılar Nokia'nın bu güncellemeyle cihazlara şu yenilikleri kazandıracağını rapor ediyor; boyutlandırılabilir canlı karolar, yeni tema renkleri, yeni açılış ekranı, Google arama motorunu Internet Explorer tarayıcısı için varsayılan olarak tercih edebilme yetisi, yeni duvar kağıtları, kilit ekranı için 24 yeni arkaplan seçeneği, Bluetooth ile veri alışverişi, zil sesi oluşturma uygulaması, yeni uygulama simgeleri ve animasyonlarda bazı iyileştirmeler. Finlandiyalı üreticinin yeni kamera ve diğer çeşitli uygulamalarını Windows Phone Store üzerindeki Nokia Collection kanalıyla güncelleme sonrası kullanıcılara ulaştıracağı öne sürülüyor.

http://mynokiablog.com/2012/12/14/wp-7-8-leaks-on-navifirm-for-lumia-800-and-lumia-510-features-incl/