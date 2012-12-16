Lumia 900, 800 ve 510 için Windows Phone 7.8 güncellemesi Nokia sunucularında göründü

Haber Editörü
Microsoft tarafından 2013'ün başında dünya genelinde mümkün olan en çok sayıdaki WP 7.5 işletim sistemli cihaza dağıtılmaya başlayacağı müjdelenen Windows Phone 7.8 güncellemesi, Navifirm programı aracılığıyla Nokia sunucularından internete sızdırıldı. Üreticinin dağıtıma hazır hale getirip sunucularına yüklediği yazılımları tespit edip indirmek için kullanılan Navifirm, Lumia 900, Lumia 800 ve Lumia 510 sahiplerinin çok yakında yeni işletim sistemi yükseltmesini alacağını gün yüzüne çıkardı.
RM-823 model numaralı uluslararası Lumia 900 için 12480, RM-801 Lumia 800 için 12560 ve RM-889 Lumia 510 içinse 12460 üretici yazılımı sürümü ve Windows Phone 7.8'in final versiyonu olarak nitelendirilen 8858 yapı numarasını taşıyan güncellemeler, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hindistan, Portekiz, İspanya, İsviçre, İsveç, kilitsiz Avrupa yazılımlı modeller ve Nokia'nın uluslararası ürünlerini satışa sunduğu daha birçok ülkede dağıtılmaya başlayacak. Güncellemenin ilk dalgasına Türkiye'deki cihazların da dahil olduğu tahmin edilirken, dağıtımın önümüzdeki yıldan önce başlaması beklenmiyor.
Navifirm aracılığıyla yazılımları indirip cihazlarına yükleyen kullanıcılar Nokia'nın bu güncellemeyle cihazlara şu yenilikleri kazandıracağını rapor ediyor; boyutlandırılabilir canlı karolar, yeni tema renkleri, yeni açılış ekranı, Google arama motorunu Internet Explorer tarayıcısı için varsayılan olarak tercih edebilme yetisi, yeni duvar kağıtları, kilit ekranı için 24 yeni arkaplan seçeneği, Bluetooth ile veri alışverişi, zil sesi oluşturma uygulaması, yeni uygulama simgeleri ve animasyonlarda bazı iyileştirmeler. Finlandiyalı üreticinin yeni kamera ve diğer çeşitli uygulamalarını Windows Phone Store üzerindeki Nokia Collection kanalıyla güncelleme sonrası kullanıcılara ulaştıracağı öne sürülüyor.
http://mynokiablog.com/2012/12/14/wp-7-8-leaks-on-navifirm-for-lumia-800-and-lumia-510-features-incl/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
normal nasıl yazacaklar? merak ediyorum senin "normal" dediğin şeyi?
"Google arama motorunu Internet Explorer tarayıcısı için varsayılan olarak tercih edebilme yetisi"
Vay bee. Yahu ne yenilikmiş be. Normalde zaten olması gereken bir şeyi YENİLİK miş gibi insanlara kakalıyorlar. Yani bunu yüklemeden önce arama motoru bile istediğini tercih edemiyorsun. Allah bilir o da Bing'dir değiştirilemeyen.
Sonra bana Google'ı niye seviyorsun, Microsoft düşmanın mı falan diyorlar.
Haftada 2-3 tane bilgisayara Windows kuruyorum. Hepsinde de Chrome kurduktan sonra ayarlarına giriyorum. Arama Motorları kısmına girince Google varsayılan olmak üzere orada direk eklenmiş olarak gelen Bing, Yahoo vs. hepsi var. İstediğini seçiyorsun. Internet Explorer'da ise Sadece Bing var. Diğerlerinin hiçbirisi yok. Ekle diyorsun , sayfasına gidiyorsun da Google'ı bulup ekliyorsun sonra da varsayılan yapıyorsun. Sana kendi arama motorunu değiştirmeni bile zorlaştırıyorlar. Google ise kendi öz ve öz tarayıcısında dahi orada Bing ve Yahoo eklemiş olarak getiriyor. Tek tıklamayla da varsayılanı değiştirebiliyorsun. Seni bir şeylere zorlamıyor. Kendisininkini kullanmanı değiştirmemen için bir sürü işlemlere zorlamıyor. Mail'in de en kralını veriyor. Güvenlik açısından da en iyi tarayıcıyı yapmaya çalışıyor. Bütün bunları da ücretsiz yapıyor. Android bile 5 yıl daha ücretsiz. Üstelik süper hızla geliştiriyor. Arama ana sayfasına da günün önemine göre hoş eğlenceli şeyler koyup bizi sevindiriyor. Ufak jestler yapıyor.
Mesela en sevdiğim sitelerden birisi olan Virustotal'i Google satın aldı. Ve halen istediğin siteyi, dosyayı yükleyip 40 küsür tane antivirüs programına taratabiliyorsun. Ve reklam dahi yok. Google'ın insanlara zorla bir şey yaptırdığı pek yok. O siteyi Apple alsaydı sadece kendi kullanımına açardı. Microsoft alsa Bing çubukları, toolbarlar falan yükletirdi...
Google reklamdan kazanıyor, Microsoft yazılımdan, Apple cihaz satışından!
yahu google demek reklam demek. internette gördüğün reklamların çok büyük bir kısmı google reklamı.. mailinde de reklam var mesela gmail 'de.
ama diğer söylediklerinin çoğuna katılıyorum.
( microsoftu ya da ios 'u sevdiğim falan düşünülmesin hiç birini ne severim ne sevmem umrum olmaz, sadece google 'da reklam yok 'a katılmadığımı belirtiyorum. )