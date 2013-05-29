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Lumigrids, LED projektör sistemi ile gece bisiklet kullanan kişilere yardım ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lumigrids, LED projektör sistemi ile gece bisiklet kullanan kişilere yardım ediyor
Bisiklet kullanmak özellikle de gece yola çıkmak birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Kullanıcılar ne kadar dikkatli olsalar da, yol üzerinde yer alan en ufak bir çukur bile oldukça büyük sorunlara neden olabiliyor. Bu sorunu çözmek için geliştirilen Lumigrids, LED projektör sistemi ile bisikletçileri birçok problemden kurtarmak için hazırlanıyor.
Çin Sichuan Üniversitesi araştırmacılar tarafından geliştirilen Lumigrids sistemi, bisikletlerin ön gidonlarına yerleştirilen LED projektör sayesinde çalışıyor. Normal (140 x 180mm), yüksek hız (140 x 260 mm ) ve takım (300 x 200 mm) olmak üzere üç farklı mod üzerinden yüzeye yansıtılan ızgara şeklinde ışık sayesinde yol şartlarını, kaldırımları ya da iniş/çıkışları gösterebilen sistem, bu sayede oluşabilecek büyük problemlere karşı sürücüyü görsel olarak uyarıyor. Işıklı bir sistem olmasından dolayı yol üzerinde yer alan diğer sürücü ya da yayaları da uyaran Lumigrids sistemi, sunduğu özellikler sayesinde "2012 Red Dot Design Award" ödülünü de almaya hak kazanmış durumda.
Şimdilik geliştirme aşamasında olduğu belirtilen Lumigrids sisteminin, satışa çıkartılıp çıkartılmayacağı henüz belli değil.
 
Lumigrids, LED projektör sistemi ile gece bisiklet kullanan kişilere yardım ediyor
Lumigrids, LED projektör sistemi ile gece bisiklet kullanan kişilere yardım ediyor




http://www.red-dot.sg/en/online-exhibition/concept/?code=732&y=2012 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CVenturas 6 yıl en beğenilen
Güzel gerçekten
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1 Avatar
deniz579 5 yıl
burdak amaç yolu görmek değil sadece yolun cukur yüksekliğinide gözteriyor.
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joker9 6 yıl
gerçekten çok yaratici.çok beğendim
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FreeRun 6 yıl
çok beğendim
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MxFxOx 6 yıl
karanlıkta iş görür farlar yetersiz oluyor bazen
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L.o.T.u.S 6 yıl
Gerçekten orjinal fikir
Hemen aklıma arabalarda kullanmak geldi.
Sonra akıllı sürüş tekniği ile donatılan arabaların bu sistemi kullanarak acil durumlarda sağ ve sola ufak hamleler yapması , sürücüyü uyarması yada gerektiğinde firene basması özelliği geldi.
BİRKAÇ SENEYE ÇIKACAK BUNLAR DA .DEMEDİ DEMEYİN :)
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K.can.tas 6 yıl
Güzel
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alito 6 yıl
Türkiye'de o kadar düz yol yokki. O karelerde her zaman bir kırılma olur bizim yollarda
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SEO-Uzmanı 6 yıl
arabalar içinde yapılsın çünkü burası TR :D
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1OOOOOO 6 yıl
5 liralık ledler de iş görüyor
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Ciclista 6 yıl
Güzel görünüyor fiyatı yüksek olmaz umarım.
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realteco 6 yıl
Önüne atlayan kediler ne olacak.
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Sajuuk 6 yıl
Çok iyi bir fikir vay be...
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