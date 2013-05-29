Lumigrids, LED projektör sistemi ile gece bisiklet kullanan kişilere yardım ediyor

Bisiklet kullanmak özellikle de gece yola çıkmak birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Kullanıcılar ne kadar dikkatli olsalar da, yol üzerinde yer alan en ufak bir çukur bile oldukça büyük sorunlara neden olabiliyor. Bu sorunu çözmek için geliştirilen Lumigrids, LED projektör sistemi ile bisikletçileri birçok problemden kurtarmak için hazırlanıyor.

Çin Sichuan Üniversitesi araştırmacılar tarafından geliştirilen Lumigrids sistemi, bisikletlerin ön gidonlarına yerleştirilen LED projektör sayesinde çalışıyor. Normal (140 x 180mm), yüksek hız (140 x 260 mm ) ve takım (300 x 200 mm) olmak üzere üç farklı mod üzerinden yüzeye yansıtılan ızgara şeklinde ışık sayesinde yol şartlarını, kaldırımları ya da iniş/çıkışları gösterebilen sistem, bu sayede oluşabilecek büyük problemlere karşı sürücüyü görsel olarak uyarıyor. Işıklı bir sistem olmasından dolayı yol üzerinde yer alan diğer sürücü ya da yayaları da uyaran Lumigrids sistemi, sunduğu özellikler sayesinde "2012 Red Dot Design Award" ödülünü de almaya hak kazanmış durumda.

Şimdilik geliştirme aşamasında olduğu belirtilen Lumigrids sisteminin, satışa çıkartılıp çıkartılmayacağı henüz belli değil.













http://www.red-dot.sg/en/online-exhibition/concept/?code=732&y=2012