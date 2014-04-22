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Lytro, yeni geliştirdiği ışık alanı kamerası ILLUM'u kullanıcıların beğenisine sundu

5 yıl
3,8b
1
17
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lytro, yeni geliştirdiği ışık alanı kamerası ILLUM'u kullanıcıların beğenisine sundu
Kendi adını taşıyan dünyanın ilk ışık alanı kamerasıyla 2011 yılında tanıştığımız Lytro, aradan geçen bu uzun süre sonrası yeni geliştirdiği "ILLUM" modelini kullanıcıların beğenisine sundu.
İlk versiyonun aksine standart kompakt fotoğraf makinelerine benzeyen ve bu sayede elde daha rahat kullanılabilen Lytro ILLUM, fotoğraf çekimi sırasında farklı açılardan gelen ışık bilgilerini topluyor ve yapılan farklı hesaplamalar sonucu odağı değiştirilebilen (Çekim sonrası netleme değiştirebiliyor) fotoğraflar ortaya çıkartabiliyor. Firma tarafından "Living Pictures" ya da Türkçe karşılığıyla "Yaşayan Fotoğraflar" olarak çevrilebilen sonuçlarını 1-inç boyutundaki 40-megaray ışık alanı sensörüyle kayıt altına alan Lytro ILLUM, bünyesinde sabit şekilde tasarlanan ve 8 kat optik yakınlaştırma yapabilen 30-250mm F/2.0 lens taşıyor. Hareketli sahnelerde dahi yüksek yakalama performansı için 1/4000 maksimum enstantane hızıyla gelen fotoğraf makinesi, Lytro tarafından belirtildiği kadarıyla üst seviye makro (Yakın Çekim) kapasitesi ortaya koyuyor ve çektiği bu görüntüleri 800x480 piksel çözünürlüğündeki 4-inç'lik dokunmatik ekranında gösterebiliyor. 86mm x 145mm x 166mm boyuta ve 940 gram ağırlığa sahip olan ışık alanı kamerası, üstünde yer alan HotShoe yuvasıyla da düşük ışıklı ortamlarda kullanmak adına popüler tepe flaşlara destek veriyor.
Yazılım tarafında Adobe ve Apple gibi firmaların ürünlerine destek veren Lytro ILLUM, oluşturduğu 3D fotoğrafları 3D cihazlar üzerinde oynatabiliyor ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden direkt olarak Facebook, Twitter, Pinterest ve Google+ gibi sosyal ağlara aktarabiliyor. Otomatik seçenekler yanında manuel modlar da taşıyan ürün, yine Wi-Fi üzerinden fotoğraf aktarımı yanında, SD hafıza kartları ile USB 3.0 temelli veri depolama ve aktarım da gerçekleştirebiliyor.
Lytro'nun sunduğu tasarım yapısı ve özellikleriyle ilk versiyonuna göre çok daha kullanışlı görünen yeni ışık alanı kamerası ILLUM, 1.599$ fiyat etiketiyle 2014 Temmuz ayında satışa çıkıyor.
 
Lytro, yeni geliştirdiği ışık alanı kamerası ILLUM'u kullanıcıların beğenisine sundu
Lytro, yeni geliştirdiği ışık alanı kamerası ILLUM'u kullanıcıların beğenisine sundu
 
Lytro, yeni geliştirdiği ışık alanı kamerası ILLUM'u kullanıcıların beğenisine sundu

http://techcrunch.com/2014/04/22/the-lytro-illum-is-where-light-field-technology-meets-real-photography/?ncid=rss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Sensörü küçük ve bu alan derinliğini etkiliyor, full frame yaparlarsa dadından yenmez ama bu haliyle tam performans alınmaz bence , incelediyseniz f2 de bile bokeh zayıf kalıyor
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QuexSeeL 5 yıl
Tasarım ödülü verilecek bir model olmuş.
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DH Misafiri 5 yıl
O kadar parayı vereceksin bi de kameranın flaşı yok onu da sen alacaksın bi de canon gibi profosyonellerin kullanacağı seçkin bi dslr değilse o yüzden çok saçma bence alınmaz o fiyata.
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mck94 5 yıl
güzel tasarım.
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kymelria 5 yıl
ILLUM ile çekilmiş resimler için :




pictures.lytro.com/...
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Fottoman 5 yıl
Canon Nikon Sony uyutmaya devam etsin adamlar 2 yılda prof sayılabilecek makine haline getirdiler teknolojilerini
Bakmadan netlemeden çek doğrult yeter :)
Millette deli gibi beklesin mark 4 ne zaman çıkıcak 7d mark2 hala açıklanmadımı çıksa noolcak sana daha iyimi fotoğraf çektiricek altı üstü 2 netleme noktası daha ekleyip adını da yeniledimi tamamdır .
Bize bu adamlar gibi paranın karşılığını veren yenilikler üretin ha bide Wannabe doğru demiş
bana 2014 yılında olduğumu hatırlatan böyle ürünlerle gelin arkadaş. gına geldi artık "retro" lardan.
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Piêr Dé Sans 5 yıl Fottoman
Fottoman

Canon Nikon Sony uyutmaya devam etsin adamlar 2 yılda prof sayılabilecek makine haline getirdiler teknolojilerini
Bakmadan netlemeden çek doğrult yeter :)
Millette deli gibi beklesin mark 4 ne zaman çıkıcak 7d mark2 hala açıklanmadımı çıksa noolcak sana daha iyimi fotoğraf çektiricek altı üstü 2 netleme noktası daha ekleyip adını da yeniledimi tamamdır .
Bize bu adamlar gibi paranın karşılığını veren yenilikler üretin ha bide Wannabe doğru demiş

bana 2014 yılında olduğumu hatırlatan böyle ürünlerle gelin arkadaş. gına geldi artık "retro" lardan.

lytro.com/...


daha önce de bu tür ürünler çıkarttı Lytro. Biraz takip ediyorsanız zaten hangi yılda yaşadığınızı farkedersiniz.

Ayrıca bu tür ürünleri DSLR , Full Frame veya Medium Format ile karşılaştırmak da ayrı bir zihniyet olsa gerek. Bambaşka işler için tasarlanmış, farklı ortamlarda kullanılan cihazlar.

Herkes mal bir sizin kafanız çalışıyor bu tür işlere. Kimse akıl edemiyor lytro dan makine alıp Victoria's Secret mankenlerini çekmeyi ki bir dünya para akıtıp orta format makine alıyor :)
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zerocontrol 5 yıl
Fiyatı böyle bir cihaz için çok uygun.İlk versiyonu bu teknoloji için basit kalıyordu ama bu cihaz olmuş.
Alan derinliği değiştirilebiliyor mu acaba yani fotografın tamamı net yapılabiliyor mu?
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CeRMeDoN 5 yıl
Arkadaşlar kısaca ne işe yarıyor bu? Yani bi dslr gibi değil mi? Full frame için alternatif mi nedir? bilenler için şimdiden teşekkürler.
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Wannabe 5 yıl
bana 2014 yılında olduğumu hatırlatan böyle ürünlerle gelin arkadaş. gına geldi artık "retro" lardan.
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halitozbasli 5 yıl
Fiyatı pahalı ama birçok slr makınaya da taş cıkarır.
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olağan_şüpheli 5 yıl
algılayıcı boyutu ve sabit diyafran çok iyi.eski sony modelleri vardı . tasarım konusunda onlardan esinlenmişler sanırım. fiyat çok fazla yinede alıcı bulacaktır .
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