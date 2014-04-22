Lytro, yeni geliştirdiği ışık alanı kamerası ILLUM'u kullanıcıların beğenisine sundu

Kendi adını taşıyan dünyanın ilk ışık alanı kamerasıyla 2011 yılında tanıştığımız Lytro, aradan geçen bu uzun süre sonrası yeni geliştirdiği "ILLUM" modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

İlk versiyonun aksine standart kompakt fotoğraf makinelerine benzeyen ve bu sayede elde daha rahat kullanılabilen Lytro ILLUM, fotoğraf çekimi sırasında farklı açılardan gelen ışık bilgilerini topluyor ve yapılan farklı hesaplamalar sonucu odağı değiştirilebilen (Çekim sonrası netleme değiştirebiliyor) fotoğraflar ortaya çıkartabiliyor. Firma tarafından "Living Pictures" ya da Türkçe karşılığıyla "Yaşayan Fotoğraflar" olarak çevrilebilen sonuçlarını 1-inç boyutundaki 40-megaray ışık alanı sensörüyle kayıt altına alan Lytro ILLUM, bünyesinde sabit şekilde tasarlanan ve 8 kat optik yakınlaştırma yapabilen 30-250mm F/2.0 lens taşıyor. Hareketli sahnelerde dahi yüksek yakalama performansı için 1/4000 maksimum enstantane hızıyla gelen fotoğraf makinesi, Lytro tarafından belirtildiği kadarıyla üst seviye makro (Yakın Çekim) kapasitesi ortaya koyuyor ve çektiği bu görüntüleri 800x480 piksel çözünürlüğündeki 4-inç'lik dokunmatik ekranında gösterebiliyor. 86mm x 145mm x 166mm boyuta ve 940 gram ağırlığa sahip olan ışık alanı kamerası, üstünde yer alan HotShoe yuvasıyla da düşük ışıklı ortamlarda kullanmak adına popüler tepe flaşlara destek veriyor.

Yazılım tarafında Adobe ve Apple gibi firmaların ürünlerine destek veren Lytro ILLUM, oluşturduğu 3D fotoğrafları 3D cihazlar üzerinde oynatabiliyor ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden direkt olarak Facebook, Twitter, Pinterest ve Google+ gibi sosyal ağlara aktarabiliyor. Otomatik seçenekler yanında manuel modlar da taşıyan ürün, yine Wi-Fi üzerinden fotoğraf aktarımı yanında, SD hafıza kartları ile USB 3.0 temelli veri depolama ve aktarım da gerçekleştirebiliyor.

Lytro'nun sunduğu tasarım yapısı ve özellikleriyle ilk versiyonuna göre çok daha kullanışlı görünen yeni ışık alanı kamerası ILLUM, 1.599$ fiyat etiketiyle 2014 Temmuz ayında satışa çıkıyor.

http://techcrunch.com/2014/04/22/the-lytro-illum-is-where-light-field-technology-meets-real-photography/?ncid=rss