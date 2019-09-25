MASAK’tan kripto para yatırımcılarına iyi haber

Dünya çapında kripto paralara ilgi anlamında en yüksek orana sahip ülkelerden biri konumunda olan Türkiye’de yatırımcıların endişelerini giderecek önemli bir adım atıldı. Adım MASAK’tan geldi.

Müjdeli haber

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para yatırımlarını da kapsayan şüpheli işlem tanımlarında önemli bir değişiklik yaptı.

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Bugüne kadar kullanıcıların müşterisi olduğu bankadan bir kripto para borsasına para transfer etmesi şüpheli işlem tanımı içerisinde yer alıyordu. Kara para aklanmasının ve terörün finansmanının önüne geçmek için yapılan bu tanım oldukça katı olarak gösteriliyordu.

Son güncellemede ise kripto paralarda şüpheli işlem tanımı daraltıldı. Artık kripto para borsalarına gönderilen paralar şüpheli işlem olarak görülmeyecek. Eğer kişinin mali profili ile uymayan sıklıkta ve miktarda kaynağı bilinmeyen kripto para işlemleri sonucunda elde edilmiş para gönderilirse bu kez şüpheli sayılacak ve araştırılabilecek. Bundan sonra standart bir kripto para yatırımcısı için artık para transferinde endişe edecek bir durum yok diyebiliriz.