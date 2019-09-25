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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MASAK’tan kripto para yatırımcılarına iyi haber

    Bugüne kadar kripto para borsalarına yapılan para transferleri MASAK tarafından şüpheli işlem kategorisine sokuluyordu. Şimdi ise bu tanım değiştirilmiş durumda.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünya çapında kripto paralara ilgi anlamında en yüksek orana sahip ülkelerden biri konumunda olan Türkiye’de yatırımcıların endişelerini giderecek önemli bir adım atıldı. Adım MASAK’tan geldi.

    Müjdeli haber

    Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para yatırımlarını da kapsayan şüpheli işlem tanımlarında önemli bir değişiklik yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 cihaz sayısı 900 milyonu geçti"

    Bugüne kadar kullanıcıların müşterisi olduğu bankadan bir kripto para borsasına para transfer etmesi şüpheli işlem tanımı içerisinde yer alıyordu. Kara para aklanmasının ve terörün finansmanının önüne geçmek için yapılan bu tanım oldukça katı olarak gösteriliyordu.

    Son güncellemede ise kripto paralarda şüpheli işlem tanımı daraltıldı. Artık kripto para borsalarına gönderilen paralar şüpheli işlem olarak görülmeyecek. Eğer kişinin mali profili ile uymayan sıklıkta ve miktarda kaynağı bilinmeyen kripto para işlemleri sonucunda elde edilmiş para gönderilirse bu kez şüpheli sayılacak ve araştırılabilecek. Bundan sonra standart bir kripto para yatırımcısı için artık para transferinde endişe edecek bir durum yok diyebiliriz.

     


    https://twitter.com/AktolgaAyca/status/1176398294907572224 Yorum Yaz
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