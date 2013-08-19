MG Siegler: Altın renkli iPhone iddiaları doğru

Bugüne kadar iPhone’ları siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı alternatifiyle satışa sunan Apple’ın 7.nesil iPhone’la birlikte altın rengini de alternatifler arasına ekleyeceği yönündeki iddialar çok ses getirmiş durumda.KGI Securities’în analistlerinden Ming Chi Kuo’nun altın renkli iPhone açıklamasından sonra sektörün önemli isimlerinden olan MG Siegler de bu konuyla ilgili duyumlarını dile getirdi.

Siegler’in birden fazla kaynağından aldığı ifadelere göre altın renkli iPhone iddiası doğru. Ancak internette dolaşan fotoğrafların aksine iPhone’un yeni rengi, saf altın renginde olmayacak. Diğer bir deyişle altın renginden daha açık, şampanyaya daha yakın bir renkte olacak. Yani benzetme yapmak gerekirse yeni iPhone’un rengi, firmanın 2004 yılında çıkardığı iPod Mini’nin altın rengiyle çok büyük benzerlik taşıyacak.

Siegler, Apple’ın böyle bir renkte karar kılmasının altında ise Çin ve Hindistan gibi pazarlarda müşterileri 7.nesil iPhone’a çekmek olabileceğini düşünüyor. Şöyle ki ekonomiyi yakından takip eden arkadaşlar Hindistan ve Çin’de altın ile gümüşe büyük bir talep olduğunu hatırlayacaklardır. Bunun yanı sıra yine bu pazarlarda renkli elektronik ürünlere karşı talep de yok değil. iPhone 5C, tam bu noktada Hindistan ve Çin gibi pazarlarda firmanın çok geniş kitlelere ulaşmasında büyük rol oynayacak. Ancak Apple, daha geniş kitlelere ulaşırken, sadece orta-üst segmentteki iPhone 5C ile değil bu ülkelerdeki geleneksel altın ilgisinden faydalanarak üst düzeydeki akıllı telefon satışlarını da yükseltmek istiyor. Altın renkli iPhone da tam bu noktada Apple’ın bu hedefine ulaşmasında yardımcı olacak.

Apple’ın yeni nesil iPhone’ları 10 eylülde düzenleyeceği etkinlikte tanıtması bekleniyor.