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MG Siegler: Altın renkli iPhone iddiaları doğru

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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MG Siegler: Altın renkli iPhone iddiaları doğru

Bugüne kadar iPhone’ları siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı alternatifiyle satışa sunan Apple’ın 7.nesil iPhone’la birlikte altın rengini de alternatifler arasına ekleyeceği yönündeki iddialar çok ses getirmiş durumda.KGI Securities’în analistlerinden Ming Chi Kuo’nun altın renkli iPhone açıklamasından sonra sektörün önemli isimlerinden olan MG Siegler de bu konuyla ilgili duyumlarını dile getirdi.

Siegler’in birden fazla kaynağından aldığı ifadelere göre altın renkli iPhone iddiası doğru. Ancak internette dolaşan fotoğrafların aksine iPhone’un yeni rengi, saf altın renginde olmayacak. Diğer bir deyişle altın renginden daha açık, şampanyaya daha yakın bir renkte olacak. Yani benzetme yapmak gerekirse yeni iPhone’un rengi, firmanın 2004 yılında çıkardığı iPod Mini’nin altın rengiyle çok büyük benzerlik taşıyacak.

Siegler, Apple’ın böyle bir renkte karar kılmasının altında ise Çin ve Hindistan gibi pazarlarda müşterileri 7.nesil iPhone’a çekmek olabileceğini düşünüyor. Şöyle ki ekonomiyi yakından takip eden arkadaşlar Hindistan ve Çin’de altın ile gümüşe büyük bir talep olduğunu hatırlayacaklardır. Bunun yanı sıra yine bu pazarlarda renkli elektronik ürünlere karşı talep de yok değil. iPhone 5C, tam bu noktada Hindistan ve Çin gibi pazarlarda firmanın çok geniş kitlelere ulaşmasında büyük rol oynayacak. Ancak Apple, daha geniş kitlelere ulaşırken, sadece orta-üst segmentteki iPhone 5C ile değil bu ülkelerdeki geleneksel altın ilgisinden faydalanarak üst düzeydeki akıllı telefon satışlarını da yükseltmek istiyor. Altın renkli iPhone da tam bu noktada Apple’ın bu hedefine ulaşmasında yardımcı olacak.

Apple’ın yeni nesil iPhone’ları 10 eylülde düzenleyeceği etkinlikte tanıtması bekleniyor.


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Hk@n 6 yıl en beğenilen
İddialar dogruysa tasarım olarak 5s in 5 ten tek farkı altın renk olması bile Türkiye de yok satması için bir neden. Maksat 5s olduğu belli olsun
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okan_cehapelioglu 6 yıl
benim altın renginde iphone'um var ben daha zenginim muhabbeti dolaşır durur artık
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hakan_harputlu 6 yıl
Bu olay anguroidlerin zoruna gitmiş anlaşılan.
Galaxy s4 ün hayvan gibi ekranına laf etmem ama bu tezlerden yola çıkarsak asıl görmemişlik okadar büyük ekranlı telefon kullanmak.
Kimsenin zoruna gitmesin iphone ayrıcalıktır...
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DesertEagle67 6 yıl
Simdi ilkokullular bak benim telefon altin diye ortaliklarda gezinir
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zulfiquarr 6 yıl
bir yaşanmışlık var galiba?


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janparey 6 yıl
Bunu beğenip alanlar altın rengi saat takan göbeği kıllı kro ayılar kadar iğrenç duracaklar gözümde.
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Caferhan 6 yıl janparey
can_66
Bunu beğenip alanlar altın rengi saat takan göbeği kıllı kro ayılar kadar iğrenç duracaklar gözümde.

O nasıl tanımdır abi,sesli güldürdün beni
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bellair 6 yıl
renk tonu mükemmel duruyor. adamlar ara model pazarlamasını iyi biliyor.
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WB 6 yıl
5c ile ilgili haberde kullanilan resimdeki hos gorunuyor, altin sarisindan bir ton acik ve mat olursa tutar bence.
Cerceveyi inceltip bu telefonu 4.3 inch yapsalar guzel olurdu hatta ayni kasaya sigabilecekse 4.5 inch, dusunce ekrana bir zarar gelir mi cerceve incelince o ayri konu..
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Master_Evil 6 yıl
güzel olmuş yakışmış
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Duratorq_ 6 yıl
kokoş kezbanlarimizin yeni oyuncağı
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onkuba 6 yıl
Bayanlar icin cok şık olmus :)
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ilko 6 yıl
siyahin asaleti hicbirseyde yok
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afavar 6 yıl
Yinede bu rengi tercih etme ihtimalim olmasada açıkçası daha önceki fotoğraflardaki çok ağır ve boğucu bir tasarım gözüküyordu. Bu resim gereçk te olaiblir olmayabilirde ama bu daha hafif ve sade geldi. Deidğim gibi yine bu rengi tercih etmicek olsamda haberdeki gibi Çin ve Hindistandaki kişilerin ilgisini çekebilir. Ayrıca o kadar ışıl ışıl gösterişli olcağını düşünmüurum. Çünkü Johny Ive iOs7 ile göründüğü üzere sade ve hafif tsarımlar üzerinde duruyor. Ayrıca bu adam tasarım konusunda da gayet başarılı. Belkide sadece Çin ve Hindistanda böyle bir seçenek sunulabilir.
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dere.beyi 6 yıl
acaba bunlar iphone 6 da ne yapcaklar ne kullancaklar merak ettim doğrusu
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