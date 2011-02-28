MSI, Twin Frozr III soğututuculu Radeon HD 6950 modelini kullanıma sunuyor

MSI yüksek performans segmenti için özel tasarımlı yeni ekran kartları duyurmaya devam ediyor. Firmanın yeni modellerinden Radeon HD 6950 Twin Frozr III Power Edition ön-siparişe sunuldu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, sahip olduğu özel tasarımlı soğutucusu ve yüksek kaliteli komponentleriyle fark yaratmayı başarıyor. Beş adet ısı borusu ve 80mm çapında iki adet fana sahip soğutucusu ile referans modellere göre %20 daha yüksek hava akımı sağlayan ve bu sayede daha serin çalışmayı başaran ekran kartına, 6+2 fazlı güç tasasrımı ve Military Class II serisi komponentler eşlik ediyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan Radeon HD 6950 Twin Frozr III Power Edition'ın grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 5200MHz'de görev yapıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1408x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni model, Crossfire X ve Eyefinity X teknolojilerine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, bir adet HDMI ve çift Mini DisplayPort konnektörü ile gelen MSI Radeon HD 6950 Twin Frozr III Power Edition, ön-sipariş listelerine 300 Avro seviyesinden giriş yapıyor.