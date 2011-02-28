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MSI, Twin Frozr III soğututuculu Radeon HD 6950 modelini kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,2b
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13
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yüksek performans segmenti için özel tasarımlı yeni ekran kartları duyurmaya devam ediyor. Firmanın yeni modellerinden Radeon HD 6950 Twin Frozr III Power Edition ön-siparişe sunuldu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, sahip olduğu özel tasarımlı soğutucusu ve yüksek kaliteli komponentleriyle fark yaratmayı başarıyor. Beş adet ısı borusu ve 80mm çapında iki adet fana sahip soğutucusu ile referans modellere göre %20 daha yüksek hava akımı sağlayan ve bu sayede daha serin çalışmayı başaran ekran kartına, 6+2 fazlı güç tasasrımı ve Military Class II serisi komponentler eşlik ediyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan Radeon HD 6950 Twin Frozr III Power Edition'ın grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 5200MHz'de görev yapıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1408x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni model, Crossfire X ve Eyefinity X teknolojilerine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, bir adet HDMI ve çift Mini DisplayPort konnektörü ile gelen MSI Radeon HD 6950 Twin Frozr III Power Edition, ön-sipariş listelerine 300 Avro seviyesinden giriş yapıyor.


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xchampionx 8 yıl
nerden alabiliriz bunu arkadaşlar ?
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GODlessDevil 8 yıl
6970 moduna çevrilebiliyormu? çünkü haftaya 2 tane alıcam ve CF edicem :D
Umarım 6970 mod oluyordur?
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joyberk 8 yıl
1 GB olan modeli ne kadar?
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0rka 8 yıl
gayet güzel olmuş lightning modellerden farkı kalmamış tasarım olarak
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emregök 8 yıl
üst model soğutucu olan lighting serisne benzer görüntüleri olmuş.
MSI iyi iş son kullanıcıya
normalde bu serinliki yakalamak için ayrıca soğutucu almak lazım.
burda hem soğutucu geliyo hemde soğutucunun testi yapılmış uyumlu ve stabil geliyo
daha ne olsun.
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Team NINJA 8 yıl
ya referans tasarımlar bile 600 den düşmedi hala düşsede indirimde düşüyo genelde o yüzden bunlar dahada pahalı olucak gibi geliyo bana keşke 550 olsada alsak.
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daysleeperxp 8 yıl
Gayet güzel, OC kapasitesi yüksek, sessiz ve serin çalışan bir model olmuştur. Tam alınası bir ürün.
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gereksiznick 8 yıl
6970 çevrilebilse ve fiyatı 550 lira olsa idi bomba olurdu
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F.@.T.İ.H 8 yıl
güzel bir ürün fakat fiyatı önemli sonuçta ref. tasarımda iyi iş çıkarıyor..
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