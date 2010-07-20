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MSI düşük profilli ve özel soğutuculu Radeon HD 5670 modelini gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460 Cyclone serisi dört yeni ekran kartını geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla kullanıma sunan MSI, ürün gamını özel tasarımlı yeni bir ATi Radeon HD 5670 modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. R5670-PD512 kod adını taşıyan DirecyX 11 destekli yeni modeli çift fanlı soğutucusu ve düşük profilli baskılı devresi ile dikkat çekiyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood kod adlı grafik yongasından güç alan ekran kartı, MSI'ın Military Class konsepti çerçevesinde başta katı kapasitörler olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatılmış. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan kartta 512MB GDDR5 bellek bulunuyor.

Görüntü aktarımmı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan MSI R5670-PD512'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.


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yc#1 9 yıl
@sendomi
Nvidia'nın alt segmente yönelik yeni çözümlerinin çıkmasını bekleyip ona göre hamle yapacaklar sanırım.
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parameskalp 9 yıl
soğutucusu karta göre biraz abartılı
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Confusion 9 yıl
pcb den çalıp soğutucuya yatırmışlar gibi bir hali var
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sendomi 9 yıl
paralel işlemci sayısı arttırılmış 5670'ler geleceğine dair haber vardı acaba ne oldu,bu 5670'ler piyasaya sürülecekmi,eğer aynı fiyat seviyesinden sürülürse iyi iş çıkartır bu kart
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yapuxna 9 yıl
almaya deymez. özel soğutucu için bide ekstra fiyat eklemişlerdir :)
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F.@.T.İ.H 9 yıl
low profile bir ekran kartı için sogutucu biraz ilginç olmuş..
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max975 9 yıl

foto sanki gazeteden alınmış gibi
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El Mukteda 9 yıl

F.@.T.İ.H

low profile bir ekran kartı için sogutucu biraz ilginç olmuş..


konsantre lightining olmuş
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