MSI düşük profilli ve özel soğutuculu Radeon HD 5670 modelini gösterdi

GeForce GTX 460 Cyclone serisi dört yeni ekran kartını geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla kullanıma sunan MSI, ürün gamını özel tasarımlı yeni bir ATi Radeon HD 5670 modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. R5670-PD512 kod adını taşıyan DirecyX 11 destekli yeni modeli çift fanlı soğutucusu ve düşük profilli baskılı devresi ile dikkat çekiyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood kod adlı grafik yongasından güç alan ekran kartı, MSI'ın Military Class konsepti çerçevesinde başta katı kapasitörler olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatılmış. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan kartta 512MB GDDR5 bellek bulunuyor.

Görüntü aktarımmı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan MSI R5670-PD512'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.