MSI özel tasarımlı Radeon HD 6950 Twin Frozr II modelini duyurdu

MSI yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı Radeon HD 6950 Twin Frozr II modelini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 80mm çapında iki fana ve beş adet ısı borusuna sahip Twin Frozr II soğutucusu ile referans tasarımlı Radeon HD 6950 modellerine kıyasla 6 derece daha serin ve 19.6 dB daha sessiz çalışıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1408x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında, grafik işlem birimi 810MHz'de, bellekler ise 5000MHz'de görev yapıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan kart üzerinde iki adet DVI, HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. MSI tarafından yakında satışa sunulması beklenen Radeon HD 6950 Twin Frozr II'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.