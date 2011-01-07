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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI özel tasarımlı Radeon HD 6950 Twin Frozr II modelini duyurdu

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI özel tasarımlı Radeon HD 6950 Twin Frozr II modelini duyurdu
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MSI yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı Radeon HD 6950 Twin Frozr II modelini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 80mm çapında iki fana ve beş adet ısı borusuna sahip Twin Frozr II soğutucusu ile referans tasarımlı Radeon HD 6950 modellerine kıyasla 6 derece daha serin ve 19.6 dB daha sessiz çalışıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1408x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında, grafik işlem birimi 810MHz'de, bellekler ise 5000MHz'de görev yapıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan kart üzerinde iki adet DVI, HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. MSI tarafından yakında satışa sunulması beklenen Radeon HD 6950 Twin Frozr II'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

MSI özel tasarımlı Radeon HD 6950 Twin Frozr II modelini duyurdu
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Furkán 8 yıl
Süper bir kart. MSI'ın kart üzerinde kullandığı bu soğutucu soğutma performansı oldukça iyi olan bir soğutucu.. Merakla incelemesini bekliyorum.
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vulcain 8 yıl
yapıyorsan tam yap, tam yapmıyorsan hiç yapma! Ama yinede 6950 modunda kullanacaklar için ideal ( fiyatına göre tabi )
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daysleeperxp 8 yıl
PCB'de eksik komponent yok ki, sadece 2 pin güç girişi eksik o da Military Class olsa bile eksik olacaktır.
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No Way Out 8 yıl

daysleeperxp

PCB'de eksik komponent yok ki, sadece 2 pin güç girişi eksik o da Military Class olsa bile eksik olacaktır.

Var, araştırırsan anlarsın.
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Guest-19232E7C9 8 yıl
6 derece çok az.
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EgoisTe91 8 yıl
adem bugunde senin agzindan bal damlıyor
6 derece az olabilir ama sessiz bir şekilde 6 derece düşük. çok yüksek sıcaklıklarda çalışan bir kart olduğu için soğutucular fazla etkili olamıyor kasanın içindeki havada ısınıyor.Bence alınası bide 6970modla voltaj ver 1Ghz tmmdır
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sahafiec 8 yıl
işte kart işte soğutucu, mükemmel olmuş...
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Rey Leon 8 yıl
seviyorum msi ve gigabyte ın böyle tasarımlı soğutucularını ben Türkiye'ye geldiği içindir belkide
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