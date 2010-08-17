MSI su soğutmalı GeForce GTX 480 HydroGen modelini tanıttı

MSI ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı su soğutmalı GeForce GTX 480 HydroGen modelini duyurdu. Nvidia'nın güncel ürün gamındaki en hızlı ekran kartı olan GeForce GTX 480'nin kullanıldığı ekran kartında, baskılı devrenin %70'ini kapsayan, 830 gram ağırlığındaki Bakır bloğun kullanıldığı GF100 tabanlı ekran kartının, refeans tasarımlı modele göre 24 derece daha serin çalıştığı belirtiliyor. 480x paralel işlem birimine, 384-bit bellek veri yoluna ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli GeForce GTX 480 HydroGen, 700MHz GPU, 1401MHz paralel işlemci ve 3696MHZ bellek saat hızlarıyla geliyor. Sahip olduğu özel soğutucu tasarımına rağmen hız aşırtma deneyiminin son kullanıcıya bırakıldığı ekran kartı, Military Class konsepti çerçevesinde Hi-C Cap ve Japonya üretimi katı kapasitör gibi yüksek kaliteli komponentler kullanıyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini-HDMI konnektörlerine yer verilen ekran kartı üç yollu SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyor. MSI GeForce GTX 480 HydroGen, ön-sipariş listelerine yaklaşık 695$ seviyesinden giriş yapmış durumda.