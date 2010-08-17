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MSI su soğutmalı GeForce GTX 480 HydroGen modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,9b
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15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI su soğutmalı GeForce GTX 480 HydroGen modelini tanıttı
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MSI ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı su soğutmalı GeForce GTX 480 HydroGen modelini duyurdu. Nvidia'nın güncel ürün gamındaki en hızlı ekran kartı olan GeForce GTX 480'nin kullanıldığı ekran kartında, baskılı devrenin %70'ini kapsayan, 830 gram ağırlığındaki Bakır bloğun kullanıldığı GF100 tabanlı ekran kartının, refeans tasarımlı modele göre 24 derece daha serin çalıştığı belirtiliyor. 480x paralel işlem birimine, 384-bit bellek veri yoluna ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli GeForce GTX 480 HydroGen, 700MHz GPU, 1401MHz paralel işlemci ve 3696MHZ bellek saat hızlarıyla geliyor. Sahip olduğu özel soğutucu tasarımına rağmen hız aşırtma deneyiminin son kullanıcıya bırakıldığı ekran kartı, Military Class konsepti çerçevesinde Hi-C Cap ve Japonya üretimi katı kapasitör gibi yüksek kaliteli komponentler kullanıyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini-HDMI konnektörlerine yer verilen ekran kartı üç yollu SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyor. MSI GeForce GTX 480 HydroGen, ön-sipariş listelerine yaklaşık 695$ seviyesinden giriş yapmış durumda.

MSI su soğutmalı GeForce GTX 480 HydroGen modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

MSI su soğutmalı GeForce GTX 480 HydroGen modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

MSI su soğutmalı GeForce GTX 480 HydroGen modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

MSI su soğutmalı GeForce GTX 480 HydroGen modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

MSI su soğutmalı GeForce GTX 480 HydroGen modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

MSI su soğutmalı GeForce GTX 480 HydroGen modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
::Ashes:: 9 yıl
Gtx 480 anca böle soğutulur :)
ha birde havalandırma deliğine çok güldüm :)
Aslında bende böle fansız soğutmayı severim yaw güç kaynağın falan herşeyde sıfır ses olcak birde mekanik disk yerine ssd alcaksın çalışmıyo gibi kullan :)
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DH Misafiri 9 yıl
Kusura bakmayında adamlar yapıyo sizin gibi yok elindeki malzemeyi bitiriyo fln demiyoruz hiç kusur bulmayın alında görün bakim o kartın performansını
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u.f.u.k_XVI 9 yıl
Benim anlamadığım bu ekran kartı antalya yada rize gibi yüksek nemli yerlerde nem oluşturup devrenin yanmasına sebeb olmaz mı?
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Rusty 9 yıl
İyi hadi kart tek slot olmuş ta arka braketi niye çift slot bıkarıyorsunuz onu anlamadım...
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Like a Sir 9 yıl

Rusty

İyi hadi kart tek slot olmuş ta arka braketi niye çift slot bıkarıyorsunuz onu anlamadım...



fantazi arıyolar yada kalkıp değiştirmeye üşeniyolar...
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2kol3bacak 9 yıl

Rusty

İyi hadi kart tek slot olmuş ta arka braketi niye çift slot bıkarıyorsunuz onu anlamadım...



Her şey iyi güzel de bu ayrıntı çoooook saçma olmuş arkadaşın da dediği gibi...
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İstan34bul 9 yıl
Hocam ellerinde kalan malzemeleri bitirmeye çalışıyorlar ondandır.Bu arada şu kartta sadece devre birde 850gr bakır var yahu 1000-1500tl edermi diyorum adamlar ne paralar kazanıyor yaa hani kaba maba olunca o paralar eder dersin bu ne abi kart ve bakır
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